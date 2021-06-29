أوكرانيا تقصي السويد خارج اليورو في الدقائق القاتلة

تأهل منتخب أوكرانيا إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا ” اليورو” بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت الإثارة والقوة حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء، والتي أقيمت على ملعب “هامبدن بارك” في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

أهدف أوكرانيا في مرمى السويد

ونجح منتخب أوكرانيا في تسجيل أولى أهداف اللقاء عن طريق اللاعب أوليكساندر زينشينكو في الدقيقة ال27 بتسديدة قوية بعد عرضية جميلة من داخل منطقة الجزاء ليسجلها اللاعب على يسار مرمى منتخب السويد.

وأحرز الهدف القاتل في الدقيقة ال121 من الشوط الإضافي بعد عرضية في العمق نجح اللاعب أرتيم دوفبيك بتسجيلها بطريقة رائعة داخل شباك منتخب السويد.

هدف السويد الوحيد

وسجل منتخب السويد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال43 بواسطة اللاعب إيميل فورسبيرغ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء جاءت في الجهة اليمنى من شباك مرمى منتخب أوكرانيا.

وتأهل بذلك منتخب أوكرانيا إلى دور الربع النهائي من منافسات بطولة اليورو، حيث من المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا بعد نجاحه في إقصاء ألمانيا بهدفين نظيفين دون رد الأسبوع المقبل.

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تشكيلة منتخب السويد

ولعب المدرب “يانه أندرسون” 58 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إنجلترا، حيث كان في حراسة المرمى روبين أولسين.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: لودويج أوجوستينسون، ماركوس دانيلسون، فيكتور لينديلوف، ميكائيل لوستيج، بينما في مركز الوسط جاء كلاً من: إيميل فوشبيري، كريستوفر أولسون، ألبين إيكدال، فيكتور كلايسون.

⚠️ رســــمـــيًــا | • منتخب إنجلترا يواجه منتخب اوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020. pic.twitter.com/EtjsiTi9TG — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) June 29, 2021

أما في هجوم اعتمد المدرب على الثلاثي ألكساندر إيزاك، ماركوس بيرج، كولوسيفسكي وسفانبيرج.

تشكيلة منتخب أوكرانيا

ودخل المدير الفني لمنتخب أوكرانيا ” أندري شيفتشينكو” 44 عامًا أمام منافسه السويد، حيث كان في حراسة المرمى هيورهي بوشتشان.

⚽️ هداف منتخب اوكرانيا عبر التاريخ

🔝 أول مدرب يؤهل اوكرانيا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا 🇺🇦 اندري شيفتشينكو 👏🏻👏🏻#كأس_أمم_أوروبا | #EURO2020 pic.twitter.com/UakKUnNFsG — كأس أمم أوروبا ™ (@Uefaworld1) June 29, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: فيتالي ميكولينكو، أوليكساندر كارافايف، إليا زبارني، ميكولا ماتفيينكو، بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: أوليكساندر زينشينكو، روسلان مالينوفسكي، يفهين كونوبليانكا.

أما في هجوم الفريق جاء كلاً من: أندري يارمولينكو، رومان ياريمتشوك، جونيور مورايس.

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