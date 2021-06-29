أنسي ساويرس يتصدر محركات البحث بعد وفاته.. مؤسس أغنى عائلة في مصر وهذه ثروته

تصدر اسم رجل الأعمال المصري الشهير أنسي ساويرس، محركات البحث في مصر اليوم، الثلاثاء، بعد إعلان وفاته عن عمر يناهز 91 عاما.

وأعلن رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، الدكتور شريف دوس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة أنسي ساويرس، عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال دوس إن ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرضي.

أنسي ساويرس

ويشار إلى أن رجل الأعمال أنسي ساويرس هو مؤسس لواحدة من كبرى عائلات البيزنس فى مصر، فأبناءه الثلاثة ضمن قائمة أغنى 10 رجال أعمال فى مصر وفى ترتيب متقدم،

وأنسي من موالد محافظة سوهاج أغسطس 1930، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي” كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

عام 1961 أممت الشركة جزئيًا ثم كليًا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966. عمل هناك في المقاولات قبل العودة إلى مصر في منتصف السبعينات.

في عام 1976، أسس شركة “أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة” والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية.

ثروة أنسي ساويرس

وتوسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

أنجب ثلاثة أبناء هم نجيب وسميح وناصف، الذين يعتبرون من أثرياء العالم وتقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات.

وبحسب موقع فوربس، تقدر ثروة أنسي ساويرس بنحو مليار دولار.

أوراسكوم تنعي أنسي ساويرس

من جانبها نعت شركة أوراسكوم للتنمية، المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيان :”ببالغ الحزن تعلن عائلة ساويرس وفاة السيد أنسي ساويرس. توفي في الجونة بمصر عن عمر يناهز 90 عامًا. ولد عام 1930 ، وكان من رواد رجال الأعمال المعروفين في مصر”.

وذكر البيان، أن ساويرس أسس أولى شركة إنشاءات له في مصر في سن العشرين، وتم تأميم الشركة في عام 1961 وسافر لاحقًا إلى ليبيا لإعادة إطلاق شركته.

عاد ساويرس إلى مصر عام 1976 وأسس شركة أوراسكوم، وإلى جانب أبنائه، انطلق في مجالات مواد البناء، والصناعات الثقيلة، والعقارات، والاتصالات، والتكنولوجيا. اليوم، هذه الشركات لديها أكثر من 120 ألف موظف على مستوى العالم، وفقا للبيان.

في عام 2001 أسس ساويرس وزوجته يسرية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتنفيذ حلول مستدامة للتخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتم إنشاء برنامج Onsi Sawiris للمنح الدراسية أيضًا لرعاية تعليم الطلاب المصريين الموهوبين في جامعات مرموقة في جميع أنحاء العالم.

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