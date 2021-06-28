هل سُحبت من نسرين طافش “الإقامة الذهبية” في الإمارات!؟

انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة، حول سحب الإقامة الذهبية من الفنانة السورية نسرين طافش، خاصة أنها لا تتواجد هناك حالياً كما كانت معظم الوقت، وهو ما أثار الشكوك.

نسرين طافش: (الله يرزقني فلوس)

لكن نسرين طافش لم ترد رسمياً على الأخبار التي تداولها المتابعون حول سحب الإقامة الذهبية منها، لكنها اكتفت بالتلميح.

حيث كتبت عبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام): (الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها).

وطالب جمهور الفنانة السورية أن تقوم بتوضيح هذا الأمر حتى لا يبقى في إطار الجدل والأقاويل.

نسرين طافش في المالديف

وبينما كانت تنشر نسرين طافش صورها دائماً من دبي، نشرت مؤخراً صور توثق خلالها رحلتها إلى جزر المالديف، حيث تقضي عطلتها الصيفية.

وردت نسرين طافش على عرض زواج قدّمه لها أحد متابعيها على تطبيق انستغرام.

عرض زواج

وكانت البداية حينما فتحت نسرين طافش باب الأسئلة لجمهورها على حسابها في انستغرام، وتفاجأت بسؤال أحد المتابعين: (ليش ما بدك تفهميني اني بحبك وبدي الحلال معك والزواج؟).

وردت نسرين على سواء المتابع بصورة للراقصة المصرية فيفي عبده مصحوبةً بمقولتها الشهير (لا اسكوزمي بقى).

كما طرح عليها متابع آخر نفس السؤال وقال: تتزوجيني ونعيشك في المالديف؟. لترد عليه بكلمة (احلف) ورمز لوجه تعبيري يضحك.

وعن مواصفات تفضلها نسرين طافش في زوجها قالت: (أهم شي الطبخ.. بالنسبة الي مهم يكون صادق وواضح وواثق بنفسه، وحنون وقلبه طيب، ويحب الحيا والعائلة والاطفال، وان يحترمني ويقدرني، ويخاف الله فيّ).

نسرين طافش تسبح في برج العرب

ونشرت الفنانة السورية صوراً لها وهي تسبح في أحد الأحواض المائية في برج العرب بإمارة دبي في الإمارات .

وظهرت نسرين طافش في إحدى الصور وهي تستمع بالمشهد من خلف الزجاج في البرج، وقد بدت عارية وتنظر الى الشاطئ في الجهة المقابلة .

وفي صورة ثانية ظهرت وهي تسبح في بركة داخل البرج.

بسام كوسا يحصل على الجنسية الإماراتية

وفي سياق آخر، سبق أن تداولت حسابات فنية أنباءً عن حصول الفنان السوري بسام كوسا على الجنسية الإماراتية، ليكون ثاني فنان سوري يحصل على الجنسية بعد ياسر العظمة خلال شهر.

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الفنان بسام كوسا على الأمر، ذكر الإعلامي السوري أحمد الدرع أن الإمارات منحت بسام كوسا الجنسية تكريماً له.

وأشار أحمد الدرع إلى أن أوائل الحاصلين على الإقامة الذهبية من الفنانين السوريين كان كل من سلوم حداد وتيم حسن وقصي خولي وكاريس بشار وسلافة معمار.

وأضاف الدرع بفيديو عبر قناته على (يوتيوب): (أيضاً حصلت الفنانة أمل عرفة وطليقها الفنان عبد المنعم عمايري وسحر فوزي وروعة ياسين وعبد الفتاح المزين وناصيف زيتون على الإقامة الذهبية).

وذكر الإعلامي السوري المتخصص بأخبار المشاهير، أن كلا من محمد قنوع وزهير قنوع وريام كفارنة والمخرج السدير مسعود، بجانب الفنانة السورية مها المصري وابنتها ديمة بياعة وديمة الجندي من ضمن من حصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.

هذا وقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان الفنان السوري الشهير ياسر العظمة قبوله منح دولة الإمارات له جنسيتها قبل أسابيع.

وقدّم ياسر العظمة شكره لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد (راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة) . كما قال

وهاجم كثيرون من معجبي الفنان، قبوله الجنسية الإماراتية، وكانت عبارة (وسقط ياسر العظمة) الأكثر تعبيراً عن سخطهم.

معتبرين أن الامارات باتت تشتري ذمم الفنانين والمشاهير كما تشتري ذمم السياسيين، إضافة الى هرولتها للتطبيع مع اسرائيل، ومعاداتها للثورات العربية، واحتضانها الفاسدين من كل دول العالم .

الإقامة الذهبية

وخلال الفترة الأخيرة، سرّعت الإمارات من منح (الإقامة الذهبية) لعدد من المشاهير السوريين بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين العرب وهم المطرب اللبناني راغب علامة، الفنان محمد رمضان، المطربة التونسية لطيفة، المطرب المصري خالد سليم، المطرب اللبناني جوزيف عطية، الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والمطربة العراقية شذى حسون، والمطرب الأردني عمر العبداللات والإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال.

كذلك أعلن نجم بوليوود سانجاي دوت قبل أيام عن حصوله (الإقامة الذهبية) في دولة الإمارات أيضاً.

ومن مشاهير العالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، الهندي شاروخان، كريستيانو رونالدو، الإعلامي كريس فيد.