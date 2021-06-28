مقتنيات أسطورة ريال مدريد ” ألفريدو دي ستيفانو” ستعرض للبيع في المزاد العلني

كشفت تقارير صحفية، بأن مقتنيات أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني ” ألفريدو دي ستيفانو” سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني لدار جوليان في العاصمة البريطانية لندن.

ألفريدو دي ستيفانو والمزاد العلني

وذكرت تقارير إسبانية، بإن مقتنيات الراحل “ألفريديو دي ستيفانو” تشمل على تذكارات وميداليات وكؤوس.

ومتعلقات شخصية تخص نجم كرة القدم الراحل صاحب الإنجازات والألقاب العظمية مع فريق ريال مدريد، حيث سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني في العاصمة البريطانية “لندن” في شهر سبتمبر المقبل.

قنوات الكاس: عرض تذكارات وميداليات وكؤوس ومتعلقات شخصية أخرى تخص النجم الراحل ألفريدو دي ستيفانو لاعب ومدرب ريال مدريد السابق للبيع في مزاد علني في لندن في سبتمبر المقبل. pic.twitter.com/CXVZRYUd0T — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) June 28, 2021

وبينت التقارير، مقتنيات “ألفريدو” أكثر من 600 قطعة من الميداليات والكؤوس التي توج بها اللاعب الراحل في كأس أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني.

بالإضافة إلى الجوائز الفردية كالكرات الذهبية وقمصان وشهادات تقدير وعملات معدنية ووغيرها من الأشياء المختصة باللاعب.

ألفريدو دي ستيفانو ومسيرته الكروية

وبدأ دي ستيفانو مسيرته الكروية مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني في عام 1945 وقد كان في عمر 17 عام، وفي موسم 1946 أعير إلى نادي هوراكان الأرجنتيني.

وعاد إلى نادي ريفر بليت في عام 1947، وفي عام 1949 انتقل إلى نادي ميلوناريوس الكولمبي، وقد فاز خلال 12 عام من مسيرته الكروية في الأرجنتين وكولمبيا بستة ألقاب للدوري.

وقد صل اللاعب إلى إسبانيا، وقام رئيس ريال مدريد سانتياغو برنابيو بإقناع دي ستيفانو بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، وقام بتوقيع عقد مع نادي ميلوناريوس الكولمبي، وقد استطاع تسجيل اللاعب لأن الفيفا لا تملك السلطة على الدوري الكولمبي.

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اعتزال كرة القدم

في 15 سبتمبر قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقرار قانون بأن يلعب دي ستيفانو أربع مواسم في إسبانيا، كله في ريال مدريد أخذ اللاعب، وقد شارك دي ستيفانو في أول مباراة له مع ريال مدريد في 23 سبتمبر وقدم مستوى رائع.

عرض تذكارات وميداليات وكؤوس ومتعلقات شخصية أخرى تخص النجم الراحل #ألفريدو_دي_ستيفانو لاعب ومدرب #ريال_مدريد السابق للبيع في مزاد علني في #لندن في سبتمبر المقبل pic.twitter.com/0ft94Pb8rV — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 28, 2021

وقد سجل دي ستيفانو 49 هدف في 58 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقد كان لعدة عقود الهداف الأول في دوري أبطال أوروبا، إلى أن حطم مهاجم نادي ريال مدريد راؤول غونزاليس رقمه القياسي وتبعه بذلك المهاجم الأوكراني أندريه شيفشينكوو، ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو.

وفي عام 1964 انتقل من نادي ريال مدريد إلى نادي إسبانيول، ولعب مع إسبانيول حتى بلغ من العمر أربعين عامًا، ليعتزل بعدها عالم كرة القدم عام 1980م.

مسيرته التدريبية

وبعد قرار اعتزاله عالم كرة القدم كلاعب، عاد إلى كرة القدم كمدرب، حيث درب نادي العربي القطري وعدد من الأندية الأرجنتينية محقق العديد من الألقاب والبطولات المحلية.

كما فاز مع نادي فالنسيا بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكذلك كأس الكؤوس الأوروبية في عام 1980م، كما درب نادي ريال مدريد خلال الفترة ما بين عامي 1982-1984م.

وفاته ألفريدو

وقد توفي الأرجنتيني ” ألفريدو دي ستيفانو” على عمر يناهز 88 عامًا إثر نوبة قلبية أصيب بها وتم نقله إلى أحد المشافي في العاصمة الإسبانية مدريد ليعلن وفاته في السابع من شهر يوليو / تموز عام 2014م.

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