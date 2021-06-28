علي دائي يفاجئ رونالدو بعد معادلة رقمه القياسي

كشف أسطورة كرة القدم الإيرانية السابق ” علي دائي” 52 عامًا خلال تصريح له عبر صحيفة “أس” الإسبانية، بعد قيامه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معادلة رقمه والوصول إلى 109 هدفًا مع منتخب البرتغال.

علي دائي ومفاجئة رونالدو

وذكر اللاعب الإيراني المعتزل علي دائي، ” إنني أمتلك 111 هدفًا، بعد الحديث عن معادلة البرتغالي كريستيانو رونالدو له برصيد 109 هدفاً خلال المشاركات الدولية”.

وأردف دائي، قائلاً: ” تم حرماني ثنائية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2002، حيث احتسبت الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا آنذاك المباراة أنها لقاء أولمبي وليست رسمية”.

Internacional – Ali Daei e o recorde de golos pela seleção: «Na verdade marquei 111…» https://t.co/1FXP9at2xX — Diário Record (@Record_Portugal) June 27, 2021

وأضاف، ” لقد سجلت فعليًا 111 هدفًا وأكد أن رقمه القياسي لم يعد ليدوم أكثر، فالطريقة التي يلعب بها كريستيانو رونالدو ومستواه يستطيع أن يسجل الكثير من الأهداف”، واستكمل الإيراني دائي، قائلاً: ” أعتقد اعتقادًا راسخًا أن رونالدو يستحق هذا الرقم القياسي”.

رونالدو والخروج من اليورو

وقد أهدر صاروخ ماديرا “رونالدو” فرصة تحطيم الرقم القياسي في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، مع النجم الإيراني المعتزل علي دائي من حيث عدد الأهداف الدولية برصيد 109 أهداف لكل منهما.

بعد خروجه البرتغال أمام منتخب بلجيكا من دور الثمن النهائي من البطولة بهدف نظيف دون رد.

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ويتربع النجم البرتغالي “رونالدو” صدارة ترتيب هدافي بطولة ” اليورو2020″ برصيد 5 أهداف، وقد سجلها في ثلاثة مباريات في دور المجموعات، حيث أحرز هدفين في شباك مرمى منتخب هنغاريا، وهدفين في شباك فرنسا وهدف في شباك منتخب ألمانيا.

تهنئة رونالدو

وغرد الإيراني علي دائي في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام”، التي ارفقها بصورة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” في وقت سابق ، معلقًا عليها: ” تهانينا لكريستيانو رونالدو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية”.

وأردف دائي، “يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو، بطل كرة القدم العظيم والإنسان الذي يلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم”.

علي دائي عبر إنستجرام ✍️

أهنيء كريستيانو رونالدو الذي على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف الدولية، يشرفني أن ينتمي هذا الرقم إلى رونالدو بطل كرة القدم العظيم، والذي يلهم الإنسانية ويؤثر على حياة الجميع في أنحاء العالم. pic.twitter.com/2FoJjXeV5T — Yallakora (@Yallakoranow) June 23, 2021

وسجل صاروخ ماديرا هدفي اللقاء في شباك منتخب فرنسا لأول مرة في تاريخ مسيره الكروية مع منتخب بلاده عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في مواجهة منتخب فرنسا.

ومن الجدير بالذكر، بأن الإيراني علي دائي قد سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده “إيران” بين عامي 1993 و2006 خلال 149 مباراة دولية.

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