تسجيل صوتي يكشف مؤامرة لسرقة أموال شيرين عبدالوهاب وزواج حسام حبيب من أخرى للإنجاب!

تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد تسريب صوتي لوالد الأخير أثار ضجة كبيرة.

حسام حبيب يخطط للزواج بفتاة صغيرة!

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لمكالمة هاتفية يقال إنها لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، يتحدث فيها عن خطة ابنه للزواج من الفنانة شيرين عبدالوهاب والاستيلاء على أموالها.

وجاء أيضاً في المكالمة المسربة أن حسام حبيب يتحكم بجميع الحسابات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، ويسحب ما يشاء من أموالها، ويخطط للزواج من فتاة صغيرة سرا لتحقيق حلم الإنجاب، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

وتضمن التسجيل أيضاً اعترافا من الأب بأن حسام حبيب ووالدته لا يحبان شيرين، ويقول صاحب الصوت: (حسام بيدير أعمال شيرين، المفروض أنه يبقى ليه نسبه زي اللي ياسر خليل كان بياخدها).

وتابع صاحب الصوت المنسوب لوالد حسام حبيب: (أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، شيرين عامله لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها).

والد حسام حبيب: نفسي بحفيد

وشدد صاحب الصوت على أن حماة شيرين عبدالوهاب تكرهها، قائلًا: (ايمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي.)

وتحدث صاحب الصوت عن عدم إنجاب شيرين وحسام، وقال: (نفسي يبقي عندي حفيد، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان).

وحول زواج حسام حبيب من سيدة أخرى لأجل الإنجاب، قال: (ليه حسام مايتجوزش بالسر مثلا، انا فكرت في خطة حلوة اوي، انا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي يقابلها هنا عندي).

وتابع: (هو ساعات بيروح يقعد عند امه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين، لما تحمل وتخلف ويبقى عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها مايقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها انه هيتجوز عشان عايز يخلف).

شيرين عبدالوهاب سبب فشل حسام حبيب!

واتهم الأب المنسوب التسجيل له، شيرين عبدالوهاب بالوقوف وراء فشل حسام حبيب والنجاح على حسابه.

وقال: (انا شايف ان هي قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش دريان بنفسه، لا نزل اغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وأضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو)

وقال الأب في التسجيل المنسوب له إن شيرين لا يمكنها الانجاب لتقدمها في السن، مضيفاً: (حتى لو مابتخلفش، واحدة خلاص عندها ٣٩ سنة وقربت على ال ٤٠ احتمال الخلف عندها ضعيف وهما بقالهم سنتين اهو ماخلفوش ليه؟).

وتابع: (هي سافرت امريكا بس ماقالوش عملوا ايه في امريكا، كانت بتعمل رعاية صحية بتعمل تحاليل وبتكشف وبتعمل استشفاء في امريكا او بيسموها check up بتطمن على نفسها، وهو عمل كمان فحوصات عشان يشوف نفسه الخلفة كويسة).

كما شكك بحب حسام حبيب لشيرين، وقال: (مش عارف هل هو بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده ولا هو ذكي وعارف ان هي شخصية متقلبة وممكن في اي وقت تطلب الطلاق وكده، هي شخصية بتمل الدنيا ونفسها وولادها، عندها جنون الفنانين ده فاهمة، انا من مصلحته يتجوز بنت صغيرة تخلف له وجميلة وعندها طموح).

بيئة مختلفة

وسخر حسين حبيب من أصل شيرين عبدالوهاب قائلاً: (تحسي انه هو راقي وتحسي ان هي من بيئة مختلفة مش من نفس البيئة).

وفي أول تعليقِ له، نفى والد حسام حبيب أن التسجيل الصوتي يعود له، وقال في تصريح لصحيفة (الوطن) المصرية: (كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي).

نضال الأحمدية: التسجيل صحيح

ومن جانبها، قالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي نشرت التسجيل الصوتي الخاص عبر مجلتها (الجرس): (التسجيل الصوتي صحيح، ولن نُقدم أي معلومات عن كواليس تلك العملية الاستقصائية، لاسيما وأنه حق أصيل لنا، عندما يدفعني ضميري وإيماني وأخلاقي، للدفاع عن فنانة كبيرة بحجم الفنانة شيرين عبد الوهاب).

وحول كواليس التسريب، قالت نضال: (التسجيل كان عبارة عن اتصالات، وتحدث الرجل بكل أريحية، وما أوقعه في الحديث، هو الاستخفاف بالناس كما يستخف بشيرين).

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب، سبق أن حسمت الجدل حول وجود خلافات مالية بينها وبين زوجها، وتدهور علاقتهما وطلبها الطلاق بسبب استيلائه على أموالها وشبهة تلاعب في إدارة أعمالها.

وأكدت حينها في بيان صحفي أن زوجها لا يمثل إدارة أعمالها، ولا علاقة له بأموالها من الأساس، وأنه فقط زوجها ومستشارها الفني يقدم النصيحة لها عندما تطلبها.

وسبق أن غردت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، قائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير.

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