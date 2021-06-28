زارا البلوشي مهددة بالترحيل من السعودية بسبب (المايوه) وهكذا ردت!

ردت الفنانة العمانية المقيمة بالسعودية، زارا البلوشي، على مهاجمي ظهورها بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وبفيديو عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، قالت زارا البلوشي: (الملابس ليست مقياسا لوصف الإنسان إما محترم أو غير محترم، وأنا محترمة ولم أقم بالإساءة لأحد أو أقلل من شأن الجمهور).

وحول تأثير الطلاق عليها، أكدت زارا البلوشي أنها تقوم بنشر صورها في حسابها الخاص، وهي صور ليست مخلة بالآداب كما اتهمها البعض على اعتبار أنها تغيرت بعد الطلاق، مضيفة: (أنا محترمة رغما عن أي شخص يتهمني بقلة الاحترام).

وأشارت زارا البلوشي إلى أنها كانت تظهر مع زوجها الأول في أحد الفنادق داخل شاليه خاص بمدينة جدة، بنفس الطريقة وكذلك مع طليقها في روسيا، معقبة: (إيش ألبس على البحر يعني فستان، لازم ألبس شورت).

زارا البلوشي: تهديدات بالترحيل

وكشفت البلوشي أنها تعرضت لتهديدات بالترحيل من السعودية عبر رسائل وصلتها على بريدها الخاص، وردت بأنها تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتابعت: (أنا لست إرهابية ليتم تهديدي بهذه الطريقة، وليس علي قضايا جنائية، تصلني هكذا رسائل فقط لأني ارتديت مايوه!).

وأكدت زارا أنها تقيم في السعودية وفق قوانين الدولة التي سمحت لها بالحصول على الإقامة وطالبت بعدم إزعاجها حتى لا تتخذ إجراء في هذا الشأن.

#سناب_شات زارا البلوشي: "الاحترام ما يكون بالملابس، أنتم إذا وحدة طلعت شعرها قلتوا مُخلة بالآداب" pic.twitter.com/RIAdzqRERW — عالم المشاهير (@5vwwv) June 28, 2021

زارا البلوشي بالمايوه

وكانت البلوشي قد أثارت قبل أيام جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد ظهورها بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وظهرت زارا بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ما يُشبه (الكاش مايوه)، وهو ما أثار الانتقادات والهجوم ضدها.

واعتبر مغردون أن ما تفعله زارا ، هو رد فعل تجاه طلاقها قبل فترة، وأنها تبحث عن عريس جديد، أو تريد رفع نسبة المشاهدين.

@zara_albaloshi ترى الله في السعوديه وبر السعوديه ايش القرف هذا بعد الطلاق استخفت #زارا_البلوشي pic.twitter.com/lF7JJwi1G0 — ss (@ss04116322) June 27, 2021

زارا البلوشي تبحث عن عريس!

وجاء في التعليقات: (نقصوا متابعينها ولا فيه منتجين يطلبونها)، وسخر آخر: (عملية البحث عن عريس).

واتهم متابع زارا البلوشي بمحاولة تصدر التريند، وكتب: (ودها ترفع شوي وتزيد متابعين وتروح ترند).

وكتبت مغردة حول طليق زارا، وكتبت: (القحطاني ماسوا فيها خير انهبلت من طلقها).

إعلان ملابس داخلية

وليست أول مرة تثير بها البلوشي الجدل، فقد ظهرت الشهر الماضي وهي ترتدي ملابس نوم بيضاء شفافة أثناء إعلانها لأحد العلامات التجارية المخصصة في بيع (الملابس الداخلية)، وكشفت أجزاءً من قدميها ويديها، وهو ما أغضب الجمهور أيضاً.

وقبل أسابيع، عبرت زارا البلوشي عن انزعاجها الشديد بسبب إحدى المتابعات لها، والتي عايرتها بالشيب والزواج وعدم تكوين أسرة.

زارا البلوشي: لن أتزوج

وظهرت زارا بفيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، وقد عرضت ما كتبته إحدى المتابعات وجاء نصه: (طلع الشيب وباقي ما جاكي عيال يازوز، نصيحة لك التفتي شوي لنفسك وكوني أسرة).

وأضافت المتابعة في رسالتها المكتوبة لزارا البلوشي: (الأشياء اللي إنتي فيها ماراح تدوم، بكرة لما يتقدم فيكي العمر ينتهي وقتك،وييجي وقت غيرك وراح تلقين نفسك لوحدك).

وردت الممثلة العمانية وقد بدت منزعجة، وقالت: (أصابني الشيب في شعر رأسي منذ أن كنت في الـ16 من عمري، ولو وصلت إلى سن الـ50 ولم أجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة فلن أتزوج).

وأشارت زارا البلوشي إلى أنها تكتفي بتربية القطط في منزلها، مضيفة: (ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني، ولدي منزل وعائلة وشقيقتي وأبناءها والقطط، الزواج ليس شرطا ليكون لدي عائلة).

وأعلنت البلوشي في مارس الماضي، انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على (سناب شات): (لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك).

وتابعت البلوشي: (لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا).

وشرحت البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: (جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي).

وتابعت: (أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر).

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: (الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن).

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