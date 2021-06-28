حسام حبيب يؤكد صحة التسجيل الصوتي المنسوب لوالده وهذا ما قالته شيرين عبدالوهاب (شاهد)

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها، بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، يكشف مؤامرة ضدها لسرقة أموالها.

شيرين: حسام أنضف رجال الدنيا

ونشرت شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي الموثق في تويتر، وقالت: (عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني وكل الناس الكويسين إني أنا بخير ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على بناتي).

ودافعت شيرين عن زوجها قائلة: (بالنسبة للي حصل مش هينفع أرد عليه في كلمتين، واسمحولي أقول حاجة، حسام جوزي اللي أنا معشراه، ده من أنظف رجال الدنيا وإنسان محترم وإنسان متربي وبيحبني أكثر من نفسه وميستاهلش أبدا منكوا كم القسوة دي، بس أنا مدياكوا العذر عشان إنتوا متعرفهوش).

وتابعت الفنانة المصرية: (بس عاوزة أقولكم إن الراجل اللي ربنا حطه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه مكسرة ومدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم، رجعلي لنفسي ثاني الثقة، حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مبيعمليش حاجة وحشة).

شيرين تتحدث عن حماتها

وشددت شيرين على حب حسام حبيب لها ولبناتها، مضيفة: (حسام بيحبني أنا وبناته أكثر من نفسه، والدليل من ساعة ما إتجوزنا مستفدشي لأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة هو بس عايش عشان يسعدنا، والست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده لازم تكون ست عظيمة، وبتمنى منكم تدعولنا بالذرية الصالحة وبقولكم مفيش أي حاجة من دي خالص).

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وفي جزء آخر، قالت شيرين: (الفيز بتاعتي مش معاه، وكل الكلام ده مش مزبوط، لأني أنا كلي كده بتاعته، ففيز إيه وتوكيل إيه، أنا جوزي ابن ناس وابن عيلة محترمة أوي، ومقبلش حدا يتكلم عنه كده لا هو ولا أمه).

وتابعت شيرين دون أن تذكر أبداً والده صاحب التسجيل: (حسام راجل مفيش منه خالص، الناس اللي زيه مابقوش موجودين، وبالعقل كده بقالنا 4 سنين متجوزين، لو كان راجل عايز يستفيد مني، كان عمل أغنية سنجل لنفسه).

وأشارت شيرين إلى أن حسام حبيب أخرج من حياتها جميع من كان يستغلها حقاً، واصفةً إياهم بـ(الثعابين الفاسدة).

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

التسجيل صحيح

من جهته، كشف حسام حبيب أن التسجيل صحيح ويعود فعلاً لوالده، وقال بفيديو نشره عبر حسابه على (انستجرام) إنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقه هو وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد محاولات أشخاص مقربين من أسرته لتشويه علاقته مع زوجته.

وأكد حسام حبيب أن زوجته الفنانة تسند جميع أعمالها وأنشطتها الفنية إلى شركة وأنها قادرة على إدارة أمورها وحياتها بشكل واعي ومسؤول.

وتابع: (أنا تزوجت شيرين عبدالوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دي لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد يتدخل في العلاقة بيني وبين زوجتي حتى أقرب الناس لي).

حسام حبيب: سآخذ حق زوجتي بالقانون

وذكر والده بشكل غير مباشر قائلاً: (هذا الشخص القريب جدا مني مش أول مرة يأذيني وأسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، كفاية وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا الشخص فأنا قادر أجيب حقي بالقانون حتى لو كان قريب مني).

وشدد حسام على أن التسجيل صحيح قائلاً: (التسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفني ومنفصلين وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها).

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حسام حبيب يخطط للزواج بفتاة صغيرة!

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريباً لمكالمة هاتفية لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، يتحدث فيها عن خطة ابنه للزواج من الفنانة شيرين عبدالوهاب والاستيلاء على أموالها.

وجاء أيضاً في المكالمة المسربة أن حسام حبيب يتحكم بجميع الحسابات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، ويسحب ما يشاء من أموالها، ويخطط للزواج من فتاة صغيرة سرا لتحقيق حلم الإنجاب، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

وتضمن التسجيل أيضاً اعترافا من الأب بأن حسام حبيب ووالدته لا يحبان شيرين، ويقول صاحب الصوت: (حسام بيدير أعمال شيرين، المفروض أنه يبقى ليه نسبه زي اللي ياسر خليل كان بياخدها).

وتابع والد حسام حبيب: (أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، شيرين عامله لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها).

والد حسام حبيب: نفسي بحفيد

وشدد حسين حبيب على أن حماة شيرين عبدالوهاب تكرهها، قائلًا: (ايمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي.)

وتحدث والد حسام حبيب عن عدم إنجاب شيرين وحسام، وقال: (نفسي يبقي عندي حفيد، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان).

وحول زواج حسام حبيب من سيدة أخرى لأجل الإنجاب، قال: (ليه حسام مايتجوزش بالسر مثلا، انا فكرت في خطة حلوة اوي، انا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي يقابلها هنا عندي).

واتهم الأب، شيرين عبدالوهاب بالوقوف وراء فشل حسام حبيب والنجاح على حسابه.

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