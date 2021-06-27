مسيرة حافلة بالنجاحات .. من هو العداء القطري “عبد الإله هارون” الذي توفي بحادث سير مروع ؟!

أعلنت وسائل الإعلام قطرية وفاة العداء القطري “عبد الإله هارون” على عمر يناهز 24 عامًا، جراء تعرضه لحادث سير مروع في العاصمة القطرية الدوحة.

عبد الإله هارون والحزن

وأثار وفاة العداء القطري “عبد الإله هارون” الحزن داخل الشارع القطري، فقد تفاعلت جهات رسمية والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطلاق وسم يحمل اسم العداء “عبد الإله هارون”، مبدين حزنهم الشديد على فقدان الرياضة القطرية لشخص مثابر ومجتهد مثله.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء ” هارون” في تغريده لها عبر منصة “تويتر”، قائلة: ” عداء الأدعم عبد الإله هارون صاحب الميدالية البرونزية لمسافة 400 متر لألعاب القوى في العالم في ذمة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر 🇶🇦 في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون #teamqatar pic.twitter.com/pDb9ivvhuW — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) June 26, 2021

بينما ودع الاتحاد القطري لألعاب القوى العداء بتغريره حزينة جاء فيها: ” وادعًا عبد الإله هارون صاحب الابتسامة الجميلة”.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية “الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل الثاني في تغريده له عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، قائلاً: ” فقدنا اليوم ببالغ الحزن والأسى العداء القطري البطل عبد الإله هارون توفي إثر حادث سير أليم”.

وأردف، ” نعزي أسرة الفقيد وأصدقائه والأسرة الأولمبية القطرية والدولية، ونسأل الله أن يتغمده بمغفرته ويدخله فسيح جناته”.

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عبد الإله هارون وسيرته

ولد العداء القطري الشاب عبد الإله هارون في الأول من شهر يناير عام 1997م في دولة السودان، وبدأ اللاعب مزاولة رياضة قبل سبع سنوات، لكنه حقق من خلالها العديد من الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، حيث نال تمثيل دولة قطر في عام 2015م.

وفي العام ذاته نجح العداء الراحل “هارون” من تسجيل الرقم القياسي الأول له، فقد حقق الفوز بسابق 400 متر في بطولة آسيا رغم صغر سن الذي بلغ 18 عامًا، إلا أنه حطم الرقم القياسي الآسيوي والذي بلغ 44.27 ثانية في عام 2015.

World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun – 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion – has died in a car crash at the age of 24. — World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021

ونال العداء ” هارون” الميدالية الفضية في بطولة العالم داخل القاعات في مدينة بورتلاند الأمريكية، قبل أن يشارك في أولمبياد ريو في عام 2016م.

وفي نفس العام حطّم الرقم القياسي العالمي لسباق 500 متر داخل قاعة بتسجيله 59.83 ثانية ضمن لقاء غلوبن غالين” الدولي لألعاب القوى في العاصمة السويدية.

تحطيم الرقم القياسي

وقد أصبح العداء الراحل “عبد الإله هارون” أول آسيوي يفوز بالميدالية البرونزية في سباق بطولة العالم عام 2017م، في العاصمة البريطانية ” لندن” خلف العداء الجنوبي الأفريقي ويد فان نيكيرك وستيفن جاردينر من جزر الباهاما في الكاريبي.

رحلة كانت مليئة بالاجتهاد والتحدي ، والعزيمة والإصرار.. انتهت سريعا 😢

عرفناك إنسانا .. محبا للجميع

عهدناك بطلا.. عاشقا للنجاح

رحيلك صدمة .. وخسارة كبيرة لأم الألعاب القطرية والعربية@qatarathletics

وداعا #عبدالإله_هارون .. وإنا لله وإنا إليه راجعون 🇶🇦😢 pic.twitter.com/Ldn8wlgydi — محمد الفضاله (@olympic1111) June 26, 2021

ويحمل الراحل “هارون” الرقم القياسي القطري في سباق 400 متر والذي بلغ 44.07 ثانية، فقد حققه في عام 2018م في العاصمة الإندونيسية “جاكرتا”.

وكان العداء ” هارون” يأمل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو هذا العام، رغم أنه كان يخضع للتأهيل بعد تعرضه للإصابة التي أبعدته في الفترة الأخيرة عن المشاركة في المسابقات الدولية لألعاب القوى.

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