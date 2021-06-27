منة فضالي ترتدي مايوه احتفالاً بحصولها على الإقامة الذهبية في دبي!

أثارت الفنانة المصرية منة فضالة غضب جمهورها بأحدث صورة نشرتها بعد أيام فقط من إعلانها حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منة فضالي والإقامة الذهبية

ويبدو أن منة فضالي قررت قضاء الإجازة الصيفية هناك للإحتفال بهذه المناسبة، فنشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت مايوه جريء ومكشوف يجمع بين الألوان الأبيض والأسود والبني.

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ولم ترفق منة فضالي الصورة بأي تعليق عدا علم مصر والإمارات، كما حرصت على إغلاق خاصية التعليقات على الصورة تحسباً لأي هجوم.

هجوم وانتقادات

لكن ذلك لم يمنع الهجوم عليها عبر (تويتر) حيث تم تداول الصورة هناك، فكتب مغرد: (حقك يا نجمة واخدة الاقامة الذهبية).

وكتب آخر: (انا من معجبينك وصورك دايما مميزة بس المرة دي مش محببة اتمنى انك تحذفيها).

وقارنها آخر بمواطنتها الفنانة رانيا يوسف، وكتب: (نخلص من سما المصري يطلعلنا رانيا يوسف وكمان منه احنا عضمنا ولله).

واتهمها آخر بالسعي وراء تصدر التريند، وكتب: (كل حاجه باينة يا فنانة، شكلخ مفيش شغل جاي الايام دي).

شكر وعرفان منة فضالي

وأعلنت منة فضالي في وقت حصولها على ​الإقامة الذهبية​ في الإمارات، ونشرت عبر حسابها الخاصّ على (انستجرام)، صورة لإمارة دبي.

وكتبت منة: (اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الي صاحب السمو الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​ نائب رئيس دوله الامارات العربية المتحدة حاكم دبي علي راعيته الكريمه للمثقفين والمبدعين الذين آثرو باعمالهم وجدان وطننا العربي الكبير ومنحي الاقامة الذهبية ب دوله الامارات العربية المتحدة).

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إطلالة خادشة للحياء

وسبق أن شن ناشطون الأسبوع الماضي هجوما عنيفا على منة فضالي، بسبب إطلالتها الأخيرة التي اعتبروها فاضحة وخادشة للحياء العام.

و نشرت منة فضالي حينها عبر حسابها بانستغرام، صورا ظهرت فيها بملابس رياضية مثيرة، كشفت جسدها بشكل لافت.

ورغم ابتسامتها الواسعة إلا أن منة تحدثت عن الحزن، وكتبت: (بصراحة لدي الكثير عندما أشعر بالضيق لا أحب حقًا إخبار أي شخص بغض النظر عن مدى سؤال أي شخص عن الإجابة، سأظل دائمًا على ما يرام، حتى لو لم يكن ذلك صحيحًا).

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منة فضالي على خطى رانيا يوسف

وبداية الشهر الجاري وجهت الفنانة المصرية منة فضالي، رسالة صارمة إلى المسيئين لها ولزميلاتها من الفنانات، وذلك بعد الهجوم عليها وعلى مواطنتها الفنانة رانيا يوسف.

وجاء هجوم منة فضالي بعد التعليقات المسيئة لها بألفاظ خارجة عقب نشرها صورتها بالمايوه، وعقب أزمة رانيا يوسف بعدما نشرت صورتها مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وبفيديو نشرته عبر حسابها على (انستجرام)، قالت منة فضالي: (من هنا ورايح، أي حد حيكتب كومنت أو حيبعت رسائل مش محترمة، أنا حنزلهاله على البروفايل عندي، ومش حنزلها ستوري، أنا حنزلها بوست، وحبلغ عنه مباحث الإنترنت، وحاخد حقي بالقانون).

وأوضحت منة فضالي: (أنا ضد أي تجاوزات في حقي، الموضوع زاد عن حده وسوف أتبع نفس ما اتبعته زميلاتي من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول).

وأضافت: (لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست).

وكانت منة فضالي قد نشرت قبلها بساعات صورة لها وهي ترتدي مايوه أسود، وتخفي الجزء الأسفل من جسدها في المسبح، وعلقت عليها: (اطلق جناحيك أينما يشعر قلبك بالحرية).

أما رانيا يوسف، فقد ظهرت بفستانٍ أصفر مكشوف الصدر، مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال تواجدها في إجازة قصيرة بإسبانيا.

وكتبت رانيا يوسف على الصور في حسابها بانستغرام: (انا مع أجمد رئيس نادي في العالم).

لكنّ الجمهور لم يمرّ مرور الكرام على صور رانيا يوسف مع (لابورتا)، إذ أطلقوا وسماً مسيئاً لها، تصدر بعد نشرها صورا جمعتها برئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

في المقابل، شنت رانيا يوسف، هجوما عنيفا على كل من شارك في الوسم المسيء، وتعودت بمقاضاة كل من شارك في الوسم.

ونشرت رانيا صورا لبعض التغريدات المسيئة لها عبر الوسم وعلقت بما نصه: (قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها، قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمة عادية.)

وتابعت متوعدة:(انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا).

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