مبارك الهاجري في ظهور نادر يعلق على القبلات العلنية بينه وبين أحلام (فيديو)

علق المستثمر ورجل الأعمال مبارك الهاجري لأول مرة وفي ظهور نادر له، على علاقته بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وكشف جوانب من حياتها الخاصة.

وعبر برنامج “جاني كلام” على اليوتيوب، تحدث الهاجري عن عدة ذكريات من ضمنها لقاؤه الأول بأحلام، كما علق على انتقاد البعض له بسبب القبلات العلنية التي يتبادلها هو وأحلام أمام الجمهور.

مبارك الهاجري وقبلات أحلام

وتعليقًا على فيديوهات القبلات بينه وبين زوجته والتي أثارت الجدل مؤخراً، قال الهاجري: “هذه فنانة وهذه زوجتي وحياتنا بهذا الشكل أنا أحبها على راسي وهي تحبني على راسها، هي شخصية عامة وهذه حياتنا “.

وتابع “أسلم عليها هذه حبة عالراس وفي ثقة بيننا” وتابع “إذا أنا ما دلعتها مين أدلع”.

وحين سؤاله عما إذا كان يغار عليها قال “شلون ما أغار عليها هذه زوجتي وأم فاهد امرأة قوية وقيادية وعلى قولة المصريين “جدعة” وعن حبه لها قال “طبعا أحبها وهي مالية عيني”.

اللقاء الأول في بيروت

كما كشف مبارك الهاجري تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بأحلام في السفارة الإماراتية ببيروت عام 2000 ضمن احتفالية ثقافية.

وتابع الهاجري أن أحلام هي أول فنانة تلقى القبول في كل بيت خليجي، وكان يحبها ويحب أغنيتها “تدري ليش أزعل عليك” بشكل خاص.

وعندما التقاها كان سعيداً للغاية بهذا اللقاء ودعاها للجلوس معه، وقال لها منذ لقائهما الأول: ” تدري أن الله خلقك لي”.

ثم تابع قائلاً لمحاوره: “وسبحان الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، فاتقابلنا والحمد الله”.

وأشار مبارك إلى أنه عندما أحب أحلام لم تكن في قمة الشهرة والمال، وأحبها لكونها إنسانة بسيطة ومتواضعة ثم رزقهما الله بسبب نيتهما الطيبة.

شائعات انفصال أحلام ومبارك الهاجري

كما لفت الهاجري إلى أنه يملك أسرة سعيدة وأن الله أعطاه أكثر مما يستحق.

وعن شائعات الانفصال التي تلاحقه هو وأحلام كل فترة قال إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى أحلام مناسبة في الإمارات.

وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، مضيفاً أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.

قبلات مبارك الهاجري لزوجته أحلام في كواليس جلسة تصوير

وقبل أيام نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة جمعتها بزوجها القطري مبارك الهاجري رجل الأعمال وبطل الراليات السابق.

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وقال مبارك الهاجري لزوجته أحلام: “أسعدني وأفرحني وأثلج صدري الفوتوسيشن معك يا ام فاهد يا حبيبتي”.

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وقبل أيام شاركت أحلام متابعيها بمشاهد من احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري.

ووثقت الحب الكبير في علاقتها بزوجها الهاجري، من خلال كلمات الغزل والدعاء، مع الإشارة الى انهما ارتبطا يوم 18 يونيو 2003.بينما أقيم حفل زفاف أحلام في فندق جراند حياة دبي.

وكانت المطربة الإماراتية أحلام كشفت في لقاء تلفزيوني، عن بداية التعارف والإعجاب بينها وبين زوجها مبارك الهاجري.

وقالت أحلام: “كان عندي حفلة تبع وزارة الإعلام في دولة الامارات، وغنيت فيها وكان عاملين حفل عشاء بعدها في نهر الفنون عند سيمون أسمر، ولما شفته خطف قلبي، وارتعشت أول ما شفته وكنت بقول لصاحبتي مش قادر أقف”.

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