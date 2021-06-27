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كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعي الذي تعتزم سلطنة عمان إطلاقه في 2024 (شاهد)

كتب وطن
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أفاد التلفزيون العماني بأن سلطنة عمان تعتزم إطلاق قمر صناعي للاتصالات خلال عام 2024.

ووفق بيان التلفزيون الرسمي فإن السلطنة تعمل على مناقصة من أجل تصنيع القمر الصناعي.

وكانت هناك خطط عمانية أعلنت من قبل تقول إن التوجه إلى الفضاء عملية بدأت بالفعل عام 2006.

وهي الخطة التي أعلنت هذا العام حول برنامج السلطنة الفضائي.

من جانبهم أشار ناشطون عبر مواقع التواصل بالسلطنة إلى أن القمر الصناعي، اسمه “عمانسات – 1”

عمانسات -1

وسيكون مهمته تغطية كافة أراضي السلطنة والمياه الاقتصادية والأسواق الخارجية المرتبطة بها، وفق النشطاء وكذلك سيستخدم في الإنترنت الفضائي والهاتف الفضائي، والتلفزيون والراديو وتطبيقات الاتصالات العسكرية.

ويشار إلى أنه وفي العام الماضي 2020 أعلن وزير النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسلطنة عمان، سعيد بن حمود المعولي، أن بلاده تعتزم إطلاق أول قمر فضائي عام 2024، وذلك في إطار جهودها للانضمام إلى نادي الدول المرتادة للفضاء.

وفي حديث للوزير قبيل العيد الوطني الخمسين للسلطنة وقتها، أوضح بأن خطط التوجه نحو الفضاء قد بدأت بالفعل عام 2006.

قائلاً: “علينا معالجة دور القطاع الخاص في هذا الصدد وتأسيس شركة لإطلاق أول قمر صناعي عام 2024”.

وأضاف الوزير العماني أن هنالك ميزة عملية لبرنامج بلاده الوطني للفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن برنامج السلطنة الفضائي مؤشر رئيسي لوزارته وسيتم الإعلان عنه خلال عام 2021.

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