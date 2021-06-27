قطر تحتضن جثمان آلاء الصديق .. القطريون أكرموها بجنازة حاشدة قبل دفنها (شاهد)

شاركت حشود غفيرة مساء اليوم الأحد في تشييع ودفن الناشطة الإماراتية آلاء الصديق في قطر، التي توفيت في لندن جراء قبل أيام جراء حادث سير وعرفت بمعارضتها للنظام الإماراتي الذي يعتقل والدها الداعية محمد عبدالرزاق الصديق.

وأظهرت مشاهد مصوّرة حشودا غفيرة حضرت الصلاة على جثمان الناشطة والحقوقية الإماراتية آلاء الصديق التي اختارت أسرتها دفنها في قطر، في مسجد مقبرة “مسيمير”.

كما نشر ياسر أبوهلالة فيديو من جنازة آلاء الصديق، عبر حسابه الرسمي بتويتر وعلق:”لا تكاد تجد مكانا في وداع #آلاء_الصديق رحمها الله في مقبرة مسيمر أبو هامور.”

لا تكاد تجد مكانا في وداع #آلاء_الصديق رحمها الله في مقبرة مسيمر أبو هامور #الدوحة pic.twitter.com/IxKbYd7IAV — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 27, 2021

وشارك عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي، مقطعا مع متابعيه أظهر جنازة مهيبة في مراسم دفن آلاء الصديق.

جنازة مهيبة في مراسم دفن #آلاء_الصديق#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

الله يصبركم يا اهلها ويعظم اجركم ويغفر لها وجعل مثواها الجنة pic.twitter.com/dwusrpe51s — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) June 27, 2021

آلاء الصديق تدفن في الدوحة

وفي وقت سابق، أكد معارضون إماراتيون بارزون، أن الناشطة آلاء الصديق والتي توفيت في حادث سير قبل عدة أيام في العاصمة البريطانية لندن ستدفن في قطر، وذلك بعد نقل جثمانها من لندن إلى الدوحة.

📸 | جموع حاشدة من المواطنين والمقيمين في #قطر 🇶🇦 يوارون جثمان أختهم #آلاء_الصديق الثرى في مقبرة مسيمير اللهمّ اجعل قبرها روضة من رياض الجنّة 🤲🏻#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله #نديب_قطر pic.twitter.com/5rRogxSo86 — نديب قطر (@NadeebQa) June 27, 2021

أعداد كبيرة من أهل قطر يحضرون مراسم دفن#آلاء_الصديق في مقبرة مسيمير في قطر ، شعب أصيل وكريم ، الله يرحم آلاء ويجعلها حجه يوم القيامة على ظلمها .. pic.twitter.com/r2fP1fes2v — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) June 27, 2021

وقال المعارض الإماراتي، أحمد الشيبة النعيمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “غادرت صباح اليوم ابنتنا آلاء الصديق رحمها الله غربتها في أراضي لندن متجهة إلى أسرتها في قطر حيث مثواها الأخير”.

وأضاف: “سنخبركم بموعد الصلاة عليها والمكان بإذن الله. إلى جنات الخلد يا ابنتي، تغمدك الله بواسع رحمته”.

تحقيقات لا تزال جارية

وفي وقت سابق، أكد المعارض الإماراتي المقيم في لندن، أحمد الشيبة النعيمي، أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية وفاة المعارضة الإماراتية آلاء الصديق بحادث سير .

وقال النعيمي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “ما نقلناه من تصريح حول حادث ابنتنا آلاء الصديق كان كما حصل حسب رواية الشرطة واستنتاجاتها الأولية”.

وأضاف النعيمي: “نحن لا نسوق لأي رواية من الروايات إنما ننقل الحقيقة كما هي وحثثنا الشرطة والأجهزة الأمنية عند مقابلتهم على بذل جهدهم في التأكد من خلو الحادثة من الشبهات الجنائية ونبهناهم عليه لزيادة الحرص على التحقيق في الموضوع رغم حرصهم”.

وتابع: ” كما قمنا باطلاع الشرطة على وضع آلاء الصديق وطبيعة عملها ونشاطها الحقوقي وكذلك وضع والدها وأسرتها وهذا مأخوذ بعين الاعتبار في متابعة القضية والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية”.

واستكمل: “نؤكد أنه مازالت التحقيقات جارية ونحث من لديه أي معلومات أو أدلة حول الحادث أن يقدمها للشرطة ومرفق لكم تصريح الشرطة وموقعهم للتواصل المباشر”.

بيان الشرطة البريطانية حول وفاة آلاء الصديق

ونشرت الشرطة البريطانية تقريرا أوليا حول حادثة وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق (33 عاما)، التي توفيت في حادث سيارة الأحد الماضي، بمدينة أوكسفورد القريبة من لندن، وذلك بعد مأدبة عشاء احتفالا بعيد ميلادها.

هنا ترقد #آلاء_الصديق في ثرى #قطر .

شاهد عيان قال أن كثير من الحاضرين للجنازة ذرفت اعينهم ليس لأن آلاء ماتت فقط بل لأنها ماتت مظلومة . pic.twitter.com/yWwi3zmav5 — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) June 27, 2021

وقالت الشرطة في بيان، إن الصديق توفيت في حادث تصادم مروري مميت، موضحة أن التصادم جرى بين سيارتين، عند تقاطع طرق جنوب “شيبتون أندر ويتشوود”.

وذكر البيان أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم واحدة بجروح طفيفة، خرجت من المستشفى مع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، فيما لم يصب أي من السائقين نتيجة الاصطدام، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وأكدت الشرطة البريطانية أن “وحدة التحقيق في حوادث الاصطدام الخطيرة، التابعة لشرطة التايمز فالي، لا تزال تحقق في هذا الحادث”.

أحمد الشيبة النعيمي يتحدث عن حادث وفاة الاء الصديق

وفي وقت سابق، نفى أحمد الشيبة النعيمي، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن وجود شبهة جنائية في حادث وفاة المعارضة الإماراتية الاء الصديق، بحادث سير في لندن.

وخرج النعيمي في مقطع فيديو بث عبر صفحته الرسمية بتويتر، تحدث فيه من أمام قسم الشرطة المختص بالتحقيق في حادث وفاة الاء الصديق بأكسفورد.

وقال المعارض الإماراتي من أمام قسم الشرطة:”أنا الآن في مدينة أكسفورد بجانب قسم الشرطة المختص بالتحقيق في هذا القضية ـ وذكر تاريخ اليوم 20 يونيو 2021 ـ الحادث أليم علينا جميعا عزائنا لأهلها ولوالدها المعتقل وأمها أم عمر وكل محبيها بكل مكان.”

وتابع أحمد النعيمي موضحا:”وحقيقة أريد أن أنبه أن ما يتضح حتى الآن من مجريات التحقيق أن الحادث عرضي وليس فيه أي مكيدة أو شبهة جنائية.”