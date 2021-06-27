علا غانم تكشف عمرها الحقيقي والفيلم الذي تتمنى أن تحذف الرقابة مشاهدها منه!

ظهرت الفنانة المصرية علا غانم مع مواطنتها الإعلامية لميس الحديدي بعد غياب طويل، وذلك في برنامج (كلمة أخيرة) على فضائية (on tv)، الذي كشفت خلاله الكثير من أسرار حياتها في أمريكا قبل عودتها إلى مصر.

فندق علا غانم للكلاب

وقالت علا غانم أن مصدر رزقها أثناء تواجدها في أمريكا التي انتقلت للإقامة فيها خلال السنوات الماضية هو شركتها التي افتتحتها في ولاية كاليفورنيا، وكذلك فندق للكلاب يقوم بصبغ وحلاقة شعرهم.

وكشفت غانم أنها حققت نجاحاً كبيراً في مشروع فندق الكلاب، لدرجة أنها تسببت في ذعر العلامات التجارية الكبيرة هناك والمتخصصة في هذا المجال، مشيرةً إلى أنها تمتلك فرعين فقط، بينما هم يملكون 30 أو 40 فرعا.

وأضافت: (هذا الموضوع منتشر فى أمريكا، ولكني أقدمه بطريقة لم تقدم من قبل، وجاءت تلك الفكرة؛ بسبب تربية بناتى للكلاب، ففى إحدى الزيارات وجدت لديهم خمس كلاب، وفى الزيارة التى تلتها وجدت ما يقرب من 45 كلبا، فبدأت أفكر فى الموضوع).

عمر علا غانم الحقيقي

وأكدت علا غانم أنها لا تمانع بالكشف عن عمرها الحقيقي، مؤكدة أنها ستبلغ 50 عاماً بحلول نوفمبر القادم، وأضافت: (أنا عاوزة الناس تشوفني ويقولوا عندها 50 سنة وعاملة إزاي، بغض النظر عن شكلي إن كان حلو وحش).

وأشارت غانم إلى أنها لم يسبق لها وأن احتفلت بعيد ميلادها خلال السنوات الماضية، لكنها قررت الاحتفال به العام الحالي.

وقالت: (أعتبر أن سن الـ50 مهم لأنها مرحلة الإنجازات والعمل، ثم تبدأ بعدها مرحلة تقييم القرارات في الحياة، سواء كانت صائبة أم خاطئة).

سر غياب علا غانم 4 سنوات

وتحدثت الفنانة المصرية عن سر غيابها لمدة أربعة سنوات، وقالت غانم: (اكتشفت إنهم كانوا كتير محستش بيهم وأنا في أمريكا لأن الشغل هناك ضغط كبير ببقى محتاجة اليوم يبقى 40 ساعة مش 24 ساعة).

وقالت غانم إنها تشعر باشتياق كبير لمصر وللجمهور، مؤكدة أنها عندما زارت مصر مؤخرًا كانت ترغب في استكشاف هل لازال الناس يحبونها وهل يريدون رؤيتها مجددًا أم لا.

وتابعت: (المفاجأة كانت بمجرد نزولي إلى أرض المطار كانت كل الناس بتقولي وحشتينا إنتي رجعتي؟! حمد الله على السلامة، حسيت بالحب وشعرت بالفعل وحشت الناس وأي حد ممكن يبقى مبسوط أن كل الناس بتحبه كده).

وحول الفيديو الذي انتشر فور وصولها إلى مصر، والذي قالت فيه فيه مازحة أن سبب عودتها من الولايات المتحدة هو تصفيف شعرها، كشفت غانم أنها لم تكن تعلم أن الفيديو سيتم بثه سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابعت: (الكوافير قالي هاخد الفيديو ده وأبقى أنزله بعدين ووافقت ومكنتش أعرف أن قبل مغادرتي للكوافير سأجد الفيديو تم بثه ووجدت ردود أفعال غير عادية).

وأضافت: (كل الناس كلمتني زملاء ومنتجين وكل زملاء الوسط والمهنة ومكنتش عارفة إحساسي إيه؟ هل مبسوطة ولا خايفة أم مترددة؟! ولما دخلت الاستوديو تذكرت ذكريات جميلة، حلاوة الاستوديو وجمالة وقسوة تنفيذ الأعمال وكل حاجة).

علا غانم: أتمنى أن تحذف الرقابة هذه المشاهد

وحول حقيقة اعتزالها الفن، قالت غانم: (كنت أقدم الكثير من الأعمال في وقت قصير ويرجع السبب لذلك متطلبات بناتي، فالعامل المادي كان ضاغطا علي وكنت أحيانا أضطر للموافقة على أعمال لم أقتنع بها).

وأكدت غانم أنها لن تفعل ذلك مجدداً، مضيفة: (المسؤولية انتهت ولدي عمل خاص بي، لذلك الفترة القادمة أريد أن أستمتع بالعمل فقط).

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وتابعت علا غانم: (هناك بالفعل الكثير من الأعمال التى قدمتها لم أرضَ عنها، وأكثر الأعمال التى لم أرضَ عنها فيلم أحاسيس بيضايقني وما بحبش أشوفه، وكان من الممكن أقدم نفس الرسالة بطريقة أخرى، وبالفعل تضايقت من نفسي بسببه، ولو عاد بى الزمن لم أقم بدوري فيه).

وتمنت علا غانم أن تقوم الرقابة بحذف مشاهدها الجريئة من الفيلم.

بكاء علا غانم على الهواء

وبمجرد أن عرضت الميس الحديدي، مقاطع من حفل زفاف (كاميليا) ابنة علا غانم والذي عادت بسببه إلى مصر، دخلت الفنانة في نوبة من البكاء على الهواء.

وعلقت علا غانم: (إحساس وحش أوي رغم فرحتي عشانهم، بس خلاص بقوا في بيت تاني وكل ما يكبروا هيبعدوا أكتر).

وتابعت: (بنتي كاميليا هتعيش في مصر والتانية هتعيش في أمريكا، وللأسف بعد زواج الثانية حسيت بقسوة غير عادية، لأنهم خلاص مشيوا، مشيوا مشيوا).

وأشارت غانم إلى أن التشابه بينها وبين ابنتها كاميليا قد لا يكون كثيرًا في الملامح، لكن التشابه الأكثر في الروح.

كما كشفت علا غانم عن ميول بناتها الفنية وعدم رغبتهم في خوض التجربة، وقالت: (بناتي كرهوا الفن بسبب اللي شافوه معايا).

وعن مشاعرها أثناء زفاف ابنتها كاميليا، قالت علا غانم: (كنت فرحانة وفخورة ورافعة راسي أني ربيت البنات دي بالتعاون مع والدهم، وبنتي كانت مصرة أني أقدمها لعريسها على الممشى، وقالت لي وقتها أنتي كل حاجة في حياتي وعملتي كل حاجة في حياتي، وأنا فوجئت بطلبها خاصة أن كاميليا مصممة الفرح وحفل الزفاف كاملًا).

وقالت علا غانم أنها تشعر أحياناً بأنها تأخرت في قرار الابتعاد عن الفن والبقاء مع بناتها، مضيفة: (ساعات كنت بحس أني غلطانة في تأخرى عن قرار الابتعاد عن الفن وأني اقعد مع بناتي قبل زواجهن، كانوا بيكبروا قدامي ويتخرجوا ويتجوزوا).

الجدير بالذكر أن علا غانم أكدت في تصريحات لبرنامج إي تي بالعربي أنها ستعود إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء حفل زفاف ابنتها مباشرة.

وكان آخر أعمال علا غانم الفنية فيلم (الفندق)، الذي طرح بدور العرض السينمائية في عام 2017، وحقق إيرادات منخفضة في شباك التذاكر، ويشاركها بطولته الفنان أحمد بدير.

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