رانيا يوسف تتجاهل مصير فتيات التيك توك وتنشر صوراً مثيرة على أحد الشواطئ! (شاهد)

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لإثارة الجدل بين متابعيها مجددا بنشرها صور ساخنة وجريئة لها تضعها تحت طائلة القانون، خاصة بعد ما حدث مع فتيات التيك توك في مصر مودة الأدهم وحنين حسام.

رانيا يوسف وعبر حساباتها الرسمية نشرت صورة مثيرة لها، أظهرتها على أحد الشواطئ ترتدي لباسا جريئا كشف معظم جسدها.

وعرضت هذه الصور رانيا لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين اتهموها بنشر الفجور عبر مواقع التواصل.

فيما طالب البعض بمحاسبتها وفق القانون مثلما حدث مع حنين حسام، التي أصبحت حديث الرأي العام في مصر، مشيرين إلى أنه يجب المساواة بين الجميع أمام القانون.

وكتبت ناشطة ما نصه: (ايه الفرق من حنين حسام ورانيا يوسف علشان دي تاخد حكم 10سنين ودي كل سنة تعدي عليها عايشة ع الكوكب تقلعلنا اكتر).

فيما كتب كريم: (حنين حسام ومودة الادهم زيك بالظبط اتمني النهاية تكون زيهم عشان انتي تستاهلي كدة واكتر).

ويشار إلى أنه الأسبوع الماضي أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن تعرضها لعملية اختراق لحسابها على تطبيق (واتس آب)، وهو ما يعد اختراقا لهاتفها بحسب خبراء تقنيين.

وأعلنت رانيا يوسف ذلك عبر خاصية (الأستوري) بحسابها الرسمي على انستغرام.

وحذرت كل أصدقائها ومن يحمل رقمها من التعامل مع المخترق أو الإجابة على أي طلبات منه.

وكتبت ما نصه: (لكل أصدقائى اللى معاهم رقمى .. تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أى محادثة أو أى طلبات عبر الرقم).

رانيا يوسف ونزار الفارس

وكانت النيابة المصرية قررت حفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة (الرشيد) العراقية.

وكان الإعلامي نزار الفارس قد أقام دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف، طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفنانة المصرية.

وكانت رانيا يوسف أعلنت أنها أقامت ضد الفارس بلاغاً تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنه بلا شرف.

بعد صدور الحكم، شكر الفارس القضاء المصري، وتوعد بأن القادم سيكون صادماً، في إشارة إلى أن هناك مفاجآت في القضايا مع رانيا يوسف.

نزار الفارس يتراجع عن الاعتزال

وقبل أيام، فاجأ الإعلامي العراقي نزار الفارس متابعيه، بقرار عودته لتقديم البرامج بعدما أعلن مؤخراً اعتزاله نهائياً، بسبب تعرضه لتهديدات بالقتل، خاصة بعد أزمته مع الفنانة المصرية رانيا يوسف.

ونشر الفارس مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه على موقع (إنستغرام) ظهر فيه مع الفنانة ومقدمة البرامج أروى، وهما يحمّسان الجمهور لانتظار حلقتها مع نزار الفارس قريبًا.

وأرفق الفارس المقطع بتعليق كتب فيه:(قريبًا موسم جديد مع الفارس، النجمة الجميلة أروى ما شفت أجمل منها في كل شيء، راقية جدًا، وحلقة نار تابعونا)

نزار الفارس .. تحريض على القتل!

وكان نزار الفارس نشر نزار عبر حسابه على (انستغرام)، تعليق أحد المستخدمين على صورته، والذي كتب فيها (هذا ما حد يغتاله ويخلصنا).

وعلق الفارس قائلاً: (هذا مو تحريض على القتل، حتى لو اني غلطان أو صادق أو كاذب، معقولة وصلنا لهذه المرحلة؟ أليس من المفترض أن تعاقب الحكومة على هكذا تصرف).

وتابع: (حتى لو أخطأت، لماذا يتم التحريض على قتلي؟ يكفي خراب ودمار حسبنا الله ونعم الوكيل).

ثم أعلن الفارس انسحابه من تقديم البرامج، وكتب: (أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائياً بدون ذكر الأسباب، حجم الضغوطات كبيرة).

ونشر الفارس عبر خاصية الستوري على (انستغرام)، مجموعة رسائل تهديد وصلته، كتب في إحداها: (سوف يتم قتلك قريباً).