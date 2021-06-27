تدهور وضع دلال عبدالعزيز بشكل كبير وابنتها إيمي نشرت صورة لها (شاهد)

يبدو أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز يسوء بشكل كبير ولا يحدث تحسن على حالتها، وذلك وفق منشور لابنتها إيمي أعلنت فيه أن والدتها (تعبانة) حسب وصفها وذلك رغم مرور فترة كبيرة على إصابتها بفيروس كورونا.

إيمي سمير غانم: أمي تعبانة!

ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع (انستغرام) صورة لولدتها دلال عبدالعزيز من مرحلة شبابها، وعلقت عليها بما نصه: (أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب).

View this post on Instagram A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)

وأقلق منشور إيمي المتابعين خاصة أنها طوال الفترة الماضية كانت تكتفي بالدعاء فقط دون أن تكشف عن وضعها الصحي.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع منشور إيمي سمير غانم والذين حرصوا على مساندتها من أبرزهم الفنانة سوسن بدر وأحمد زاهر وريهام أيمن، وشيكو ورانيا ياسين ودارين حداد وإيناس عز الدين وغيرهم.

ويشار إلى أنه الإعلامي رامي رضوان تحدث عن تفاصيل الحالة الصحية لحماتِه الفنانة دلال عبد العزيز زوجة الفنان الراحل سمير غانم، حيث تتواجد منذ حوالي 60 يوماً، في غرفة العناية المركزة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا الذي هاجم مختلف أجهزة جسمها وخلّف مضاعفات خطيرة.

وقال رضوان: (لعله فال خير، المعلومات المنسوبة ليست حقيقية. وحقيقة الأمر إنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى).

رامي رضوان و حماته دلال عبدالعزيز

وذكر أنها مجازفة أن يحصل أي نوع من المجهود أو الحركة لها في هذا الوقت.

وأضاف: (الحالة الصحية لا يمكن أن توصف أنها تشهد تحسن كبير، ونرجو الاستمرار في الدعاء لها).

إخفاء نبأ وفاة سمير غانم عن دلال عبدالعزيز

ويستمر الاطباء وعائلة الفنانة دلال عبدالعزيز في إخفاء نبأ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم عنها، ما أثار الكثير من التكهنات حول حالتها الصحية.

مصدر طبي- فضل عدم ذكر اسمه- قال أن الفنانة لا زالت تقضي فترة علاجها في إطار قيود صارمة اتخذت للحفاظ على سلامتها.

وقال أنه قبل أن يفارق زوجها الحياة لم تستطع زيارته لوداعه، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حالتها الصحية حال إخبارها بالأمر، وقد يجعل عملية علاجها وإعادة تأهيلها تستغرق وقتاً أطول.

حالة دلال عبدالعزيز غير مُستقرة تمامًا

قال المصدر إنّ دلال عبدالعزيز تعاني من التليُّف الرئوي، وكانت في البداية تخشى وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها الآن تخضع لجهاز Bipap، ويتم ضخ نسبة عالية من الأكسجين لها من خلاله، حيث يعتبر جهاز تنفس مُصغر يدفع الهواء إلى الرئة، ويحسن من وظيفتها ويعزز عملية دخول الأكسجين بشكل أفضل.

لكن المصدر الطبي يقول ان حالة دلال عبد العزيز غير مُستقرة تمامًا.

أما عن الأعراض التي تشعر بها؛ فهي تعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب، وآلام بالمفاصل، والعظام، وانخفاض نسبة الأكسجين حيث وصلت إلى 70٪.

نجمات يقنعن دلال عبد العزيز أنّ زوجها حيّ

الفنانة لبلبة اكدت، أنها والنجمات صديقات دلال عبد العزيز، مثل ميرفت أمين، يتكتمن مع ابنتيها، ويحاولن إقناعها بأن زوجها الفنان الراحل سمير غانم مازال على قيد الحياة.

ولفتت إلى حرصهم على منها من مشاهدة قنوات التليفزيون والأخبار، واكتفائهم بعرض الأفلام المُسجلة لها، والظهور أمامها بالملابس الملونة، وبمنتهى التماسك.بحسب (الشروق)

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم منذ أيام عبر حسابها الشخصي، صورة مؤثرة توثق شعور قاسٍ يمر به أسرة (غانم)، وهي عبارة عن صورة مُعلقة على غرفة والدتها بالمستشفى، مكتوب عليها: (المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها) في إشارة إلى خطورة إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية وتدهور حالتها).