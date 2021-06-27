“بيل” يحرج صحفي عند سؤاله عن مستقبله مع منتخب بلاده (شاهد)

أحرج اللاعب الويلزي “جاريث بيل” 31 عامًا، أحد المراسلين خلال مقابلة صحفية عقب هزيمة منتخب بلاده أمام منتخب الدنمارك، مساء يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الأخير بأربع أهداف نظيفة دون رد في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020”.

بيل وإحراج صحفي

وترك النجم بيل مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي المقابلة الصحفية غاضبًا، بعدما وجه سؤال لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، عن مستقبله على الصعيد الدولي مع منتخب الويلز.

وكان سؤال المراسل الصحفي الذي وجه للاعب الويلزي جاريث بيل قبل أن يترك المقابلة، قائلاً: ” أعرف أنه تم سؤالك بالأمس إذا كانت هذه ستكون مباراتك الأخيرة مع منتخب ويلز، ولقد قلت إنك تريد اللعب عام آخر على الأقل”.

Gareth Bale's reaction when asked if he's played his last game for Wales 👀 pic.twitter.com/pVDJ7TLxRp — ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2021

وبدأ اللاعب جاريث بيل منزعجًا من سؤال المراسل الصحفي، ليقوم بمغادرة المقابلة على الفور دون الرد على سؤال الصحفي.

بيل والتصرف الصحيح

وفي ذات السياق، فقد انتقد مساعد مدرب منتخب ويلز ” روبرت بيدغ” المراسل الذي وجه السؤال إلى بيل، قائلاً: ” إن لاعبه اتخذ التصرف الصحيح بترك المقابلة”.

كعادة القائد جاريث بيل يجتمع بلاعبي المنتخب الويلزي بعد الخروج من بطولة اليورو أمام الدنمارك 💪👏 pic.twitter.com/rioZNwObgb — Btolat.com (@Btolat) June 26, 2021

وأردف المدرب روبرت، “بالنسبة لي هذا سؤال غير مبرر، وما الهدف من هذا السؤال لحظة خروج اللاعب من الملعب بعد الهزيمة؟ المشاعر تكون قوية، لذا هو فعل التصرف الصحيح بترك المقابلة والتفكير بهدوء”.

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واستكمل، ” مثل أي لاعب آخر في غرفة اللاعبين الآن، وهو يشعر بالإحباط، لماذا يريد الإجابة على سؤال مستقبله؟!”.

جاريث بيل: "أريد الاستمرار في لعب كرة القدم. الناس يسألون أسئلة غبية طوال الوقت. أحب اللعب لويلز. سألعب لويلز حتى أتوقف عن لعب كرة القدم." pic.twitter.com/xwVyuoiN6w — RMC World (@RMC_AH7) June 27, 2021

تفاصيل مباراة منتخب الويلز والدنمارك

وحقق منتخب الدنمارك الفوز الكبير على نظيره منتخب ويلز ضمن منافسات الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، والتي انتهت بأربع أهداف نظيفة دون رد.

سجل اللاعب الدنماركي كاسبر دولبيرغ في الدقيقتين ال27 وال48، بينما سجل اللاعب يواكيم ماهلي الهدف الثالث في الدقيقة ال88.

لفتة رائعة 👏 جاريث بيل يهدي سيمون كيير قميص للمنتخب الويلزي يحمل اسم إيركسن دعما للنجم الدنماركي🙏🇩🇰#يورو2020 pic.twitter.com/pzrCvXm5ts — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 26, 2021

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل عن طريق مارتين برايثوايت، لينتهي اللقاء بفوز الدنمارك على نظيره ويلز بأربع أهداف نظيفة.

وقد ودع بذلك منتخب الويلزي منافسات كأس أمم أوروبا “اليورو” بعد تلقيه الهزيمة الثقيلة من منتخب الدنمارك، بينما تأهل الأخير إلى دور الربع النهائي من المسابقة.

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