الموت يفجع الفنانة الكويتية صمود الكندري (شاهد)

فُجعت الفنانة الكويتية صمود الكندري اليوم الأحد بوفاة والدها عادل سكين الكندري، فيما سارع النجوم ومشاهير الفن الى تقديم التعازي لها، برحيل والدها .

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وفي وقتٍ سابق، ردت الفنانة الكويتية صمود الكندري على الأخبار التي ترددت حول كون زواجها هو السبب وراء اعتزالها التمثيل والاتجاه للإنتاج الدرامي.

وأكدت الفنانة الكويتية، أن الموضوع لا علاقة له إطلاقاً بزواجها، وأنها منذ بدايتها الفنية كانت تقرر أن تتوقف في عمرٍ معين عن التمثيل.

وأوضحت الكندري، أن الإنتاج أيضاً ليس السبب وراء اعتزالها، ولكنها كانت قد قررت اعتزال التمثيل قبل 3 سنوات مشددةً على أن الموضوع نابع من قناعة شخصية وليست له علاقة بأحد.

وكشفت الفنانة الكويتية أن أكثر أمر مروع ومخيف كان حادث السيارة الذي تعرضت له العام الجاري، عندما انقلبت سيارتها بسبب توقف سيارة فجأة أمامها وكانت مشغولة بالهاتف المحمول.

وأضافت الكندري أنها تعلمت درساً قاسياً بأن لا تمسك هاتفها خلال القيادة لأن الأمر خطير جداً، وقررت بعدها عدم قيادة سيارتها أبداً رغم خروجها سالمة من الحادث.

ونفت صمود الكندري ما تردد حول أنها لا تقوم بإنتاج أعمال إلا لأصدقائها فقط، لافتة إلى أنها قامت بإنتاج عمل تشارك فيه الفنانة ريم ارحمة رغم وجود سوء تفاهم بسيط بينهما أشعله الإعلام.

وأوضحت أنها تحدثت مع ارحمة هاتفياً بعدما تحدثت عنها في لقاء تلفزيوني وزال سوء الفهم وعادت علاقتهما عادية وليست صداقة.

وأشارت إلى عدم وجود صداقات لها في الوسط الفني، ولكن معارف وعلاقات جيدة فقط.

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