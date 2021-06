“نيويورك تايمز” تكشف تفاصيل ضغوط سعودية مورست على ملك الأردن لوقف محاكمة عوض الله

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها عما وصفته بضغوط سعودية قوية مورست على الأردن لوقف محاكمة، باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والذي يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الفتنة” ويتهم فيها بالتحريض على نظام الحكم ومحاولة الانقلاب على الملك.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه فور اعتقال عوض الله في أبريل الماضي، أرسلت السعودية 4 طائرات خاصة، مع أربعة مسؤولين مختلفين للمطالبة باستعادة رئيس الديوان الملكي السابق.

A trial is unfolding in Jordan over an alleged plot by king's brother to destabilize the kingdom. The U.S. is said to have played a role in helping Jordan to rebuff Saudi pressure to hand over a key figure — an adviser to the Saudi crown prince. https://t.co/in7BNET3PA

— New York Times World (@nytimesworld) June 26, 2021