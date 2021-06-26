سحل واعتداء وحشي على المتظاهرين المنددين باغتيال نزار بنات في رام الله (شاهد)

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا ومقاطع مصورة تظهر عمليات سحل واعتداء وحشي، من قبل عناصر أمن السلطة في رام الله على المتظاهرين المنددين باغتيال الناشط الفلسطيني البارز نزار بنات.

هذا وأظهرت المقاطع المتداولة على نطاق واسع ورصدتها (وطن) رجال أمن تابعين لمحمود عباس، يرتدون ملابس مدنية وهم يطاردون المتظاهرين ويعتدون عليهم بوحشية لوقف التظاهرات المنددة باغتيال بنات.

مشاهد عناصر أجهزة أمن #محمود_عباس بلباس مدني في #رام_الله تسحل المتظاهرين للتنديد باغتيال #نزار_بنات يجب أن تفتح عين المقاومة في #غزة أن عليها توجيه سلاحها مع فلسطيني الداخل لإزاحة عباس، كما تضع على #فتح واجب إزاحة السلطة المجرمة بعدما كللت فتح بعار كونها كلب حراسه ل #إسرائيل pic.twitter.com/z3ilLSWTj9 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 26, 2021

قوات الامن الفلسطينية تعتدي بالضرب على المتظاهرين

هذا ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الأمن الفلسطينية فضت منذ قليل وقفة منددة بمقتل الناشط نزار بنات، واعتقلت عددا من المتظاهرين.

سنحيا بعد كربتنا ربيعاً كأننا لم

نذُق بالأمس مُرا ❤️🤲

ربيع فلسطين 💕🇵🇸#ارحل_يا_عباس pic.twitter.com/v0Ik5VMt96 — Nehal💕🇵🇸 (@Nehal78163704) June 26, 2021

وتعرض المتظاهرين للضرب بالهراوات من قبل رجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع، فيما تم تفريق الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

وخرجت أمس، الجمعة، تظاهرات حادشة في فلسطين تطالب برحيل رئيس السلطة محمود عباس ونظامه.

شاهد: الشعب يريد إسقاط النظام".. مسيرات عارمة في الخليل تنديدا باغتيال المعارض للسلطة نزار بنات. pic.twitter.com/LAltBJtafD — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) June 25, 2021

وشيع الفلسطينيون، أمس الجمعة، جثمان بنات في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقد أثارت وفاة الناشط والحقوقي، نزار بنات، جدلا واسعا وانتقادات للسلطات الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة تحقيق في مقتل بنات أثناء محاولة اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وتداول ناشطون أمس مقطع فيديو مؤلم لوالدة الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات الذي اغتالته الاجهزة الأمنية التابعة للسلطة الخميس.

"والله يا حبيبي يمة ما في زيك.. والله من يوم ما جبتك مفخرة".. والدة الناشط #نزار_بنات ترثي ولدها فوق قبره في مقبرة الشهــــداء في الخليل.#خاشقجي_فلسطين pic.twitter.com/Nm7NTr4Fsd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

وظهرت والدة نزار بنات تبكيه على قبره بعد مواراته الثرى ظهر أمس الجمعة.

وقالت والدة نزار بنات: “والله يا حبيبي يمة ما في زيك.. والله من يوم ما جبتك مفخرة”.

وشارك آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، في تشييع جثمان الناشط السياسي البارز نزار بنات في الخليل، والذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أول أمس الخميس.

📸 الالاف يودعون الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس . pic.twitter.com/cKoNHzEAep — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

ورددّ المشاركون في موكب التشييع هتافات تدعو لرحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهتفوا بشعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، وسط غضب كبير رافق التشييع.

"الشعب يريد إسقاط النظام" 📸هتافات غاضبة في تشييع جثمان الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس. pic.twitter.com/vZroYtisgC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

وبالتزامن مع جنازة نزار بنات في الخليل، نظمت وقفة وسط مدينة رام الله، تنديدًا باغتيال الناشط السياسي، ردد خلالها المشاركون هتافات “يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا الشعب الخط الأحمر”.

"يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات".. من هتافات المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة #الجمعة، استنكارًا لاغتيال #نزار_بنات. pic.twitter.com/Lob9dvKu2i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

كما نظم المصلون في باحات المسجد الاقصى، وقفة بعد انتهاء صلاة الجمعة، تنديداً باغتيال “بنات”، وهتفوا بشعار “يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات”.

"يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات".. من هتافات المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة #الجمعة، استنكارًا لاغتيال #نزار_بنات. pic.twitter.com/Lob9dvKu2i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

اعتقال فوفاة فاتهام بالاغتيال

وكان محافظ الخليل، جبرين البكري، أعلن، فجر الخميس، عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.

من جانبها، قالت عائلة نزار إنه تعرض لضرب مبرح خلال اعتقاله، وإنه خرج حيا من منزله؛ لكنه فارق الحياة في مقار الأمن الفلسطيني، ووصفت ما حصل بأنه عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.

ويُعرف نزار بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية، كان آخرَها نشرُه فيديو طالب فيه بالكشف عن فساد صفقة اللقاح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وأمر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة بنات، في حين تعهد متحدث باسم الأجهزة الأمنية باتخاذ أي إجراء يترتب على التحقيق.

وطالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل وشفاف في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وأصدرت الكثير من الفصائل الفلسطينية، ومن بينها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية”، و”الجبهة الديموقراطية”، بيانات استنكار شديدة اللهجة، للحادث.

وفاة نزار بنات “غير طبيعية”

وقالت منظمات حقوقية فلسطينية، إن وفاة “بنات”، “غير طبيعية”.

جاء ذلك، في بيان مشترك “للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” (رسمية لكن يضمن نظامها الأساسي استقلاليتها)، ومؤسسة “الحق”، ومركز “القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان” (غير حكوميتين)، وطبيب التشريح المتقاعد الدكتور سليم أبو زعرور.

وقال البيان “أكدت المشاهدات بعد انتهاء تشريح الجثمان وجود إصابات تتمثل في كدمات وسحجات في مناطق عديدة من الجسم، بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود آثار تربيط على المعصمين، وكسور في الأضلاع”.

وأضاف أن “تقرير الطبيب الشرعي وطبيب العائلة أكدا أن الوفاة غير طبيعية”.

وقال رئيس الهيئة المستقلة عمار الدويك”تحديد سبب الوفاة الرئيس من الناحية الإكلينيكية يحتاج إلى بعض الوقت لحين ظهور النتائج المخبرية لفحص الأنسجة والسوائل”.

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