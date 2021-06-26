زارا البلوشي تظهر بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف

أثارت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد ظهورها بملابس البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وظهرت زارا البلوشي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي ما يُشبه (الكاش مايوه)، وهو ما أثار الانتقادات والهجوم ضدها.

واعتبر مغردون أن ما تفعله زارا ، هو رد فعل تجاه طلاقها قبل فترة، وأنها تبحث عن عريس جديد، أو تريد رفع نسبة المشاهدين.

زارا البلوشي.. عملية البحث عن عريس!

وجاء في التعليقات: (نقصوا متابعينها ولا فيه منتجين يطلبونها).

نقصوا متابعينها ولا فيه منتجين يطلبونها 😅 — #نِضال (@nidalaa77) June 25, 2021

وسخر آخر: (عملية البحث عن عريس).

عملية البحث عن عريس — al.shaikh (@AlZeerS48750019) June 26, 2021

واتهمها آخر بمحاولة تصدر التريند، وكتب: (ودها ترفع شوي وتزيد متابعين وتروح ترند).

ودها ترفع شوي وتزيد متابعين وتروح ترند 🤣🤣 — inzo (@inzo95) June 26, 2021

وكتبت مغردة حول طليق زارا، وكتبت: (القحطاني ماسوا فيها خير انهبلت من طلقها).

القحطاني ماسوت فيها خير

انهبلت من طلقها — خلود بنت عبدالعزيز🕊 (@khulodq99) June 26, 2021

إعلان ملابس داخلية

وليست أول مرة تثير بها البلوشي الجدل، فقد ظهرت الشهر الماضي وهي ترتدي ملابس نوم بيضاء شفافة أثناء إعلانها لأحد العلامات التجارية المخصصة في بيع (الملابس الداخلية)، وكشفت أجزاءً من قدميها ويديها، وهو ما أغضب الجمهور أيضاً.

وقبل أسابيع، عبرت زارا البلوشي عن انزعاجها الشديد بسبب إحدى المتابعات لها، والتي عايرتها بالشيب والزواج وعدم تكوين أسرة.

زارا البلوشي: لن أتزوج

وظهرت زارا بفيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، وقد عرضت ما كتبته إحدى المتابعات وجاء نصه: (طلع الشيب وباقي ما جاكي عيال يازوز، نصيحة لك التفتي شوي لنفسك وكوني أسرة).

وأضافت المتابعة في رسالتها المكتوبة لزارا البلوشي: (الأشياء اللي إنتي فيها ماراح تدوم، بكرة لما يتقدم فيكي العمر ينتهي وقتك،وييجي وقت غيرك وراح تلقين نفسك لوحدك).

وردت الممثلة العمانية وقد بدت منزعجة، وقالت: (أصابني الشيب في شعر رأسي منذ أن كنت في الـ16 من عمري، ولو وصلت إلى سن الـ50 ولم أجد الشخص المناسب للزواج وتكوين أسرة فلن أتزوج).

وأشارت زارا البلوشي إلى أنها تكتفي بتربية القطط في منزلها، مضيفة: (ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني، ولدي منزل وعائلة وشقيقتي وأبناءها والقطط، الزواج ليس شرطا ليكون لدي عائلة).

وأعلنت البلوشي في مارس الماضي، انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على (سناب شات): (لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك).

وتابعت البلوشي: (لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا).

وشرحت البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: (جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي).

وتابعت: (أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر).

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: (الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن).

(الزواج قسمة ونصيب)

هذا وقد كشفت زارا البلوشي أخيراً السبب الرئيسي لحدوث الطلاق بعد شهر واحد فقط من زواجها.

وردت زارا على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع (مرسيدس).

وقالت البلوشي: (أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده).

وتابعت كواليس ليلة الفراق: (خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي).

زارا البلوشي: أنا غبية!

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: (شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه).

وتابعت: (شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق).

وختمت البلوشي: (كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها).

https://www.watanserb.com/amp-stories/زارا-البلوشي-تظهر-بملابس-البحر-أثناء-ق/

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