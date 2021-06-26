رزان مغربي تفجّر ضجة بصور جريئة جداً في حفلة بأحد فنادق القاهرة!

أثارت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي جدلاً واسعاً بإطلالتها الجريئة في احتفال بأحد فنادق القاهرة في مصر.

رزان مغربي في احتفال Enigma

وارتدت رزان مغربي خلال حضورها الاحتفال السنوي لمجلة Enigma كروب توب مع اسكيرت بالشراشيب الميتاليك باللون الأسود، وبدون أكمام، ومكشوف عند منطقة الصدر، ويوجد فتحة ساق جريئة.

ونشرت رزان مغربي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وعلقت: (تم التحقق، غطاء مرصع بالألغاز مرصع بالنجوم وبراق، شكر خاص لمجلة إنيجما).

كما ظهرت بفيديو آخر وهي تقف أمام أحد الأغلفة التي صممتها بنفسها، وعلقت: (من اجمل الاغلفة اللي عملتها في حياتي. اتصور في لندن و كسر الدنيا و كنت جدآ سعيدة انه تم اختياره من ضمن اغلفة مجلة eniGma الناجحة).

وتابعت رزان مغربي: (مش بس هيك الفنانة التشكيلية سماح رسماه لوحة زيتية بالالوان الطبيعية ،وقالتلي انها استوحت مجموعة الالوان الكتيرة لان شخصيتي فيها جوانب كتير كلها طاقة ايجابية و سعادة

الف شكر على الحب و الوقت سماح انت اضفتي حياة للصورة).

متابعون يهاجمون رزان مغربي

وأثارت ملابس رزان مغربي هجوماً ضدها، فجاء في التعليقات: (ما كفاية بقي يا رزان متعبتيش).

وكتب آخر: (كنتي لبستي مايوه وخلاص، ليه التعب ده كله ولابسة من تحت؟).

واتهمها آخر بالسعي وراء تصدر التريند، وكتب: (عايزة تطلعي ترند).

بينما رأى متابع أن الملابس أنسب لعطلة على البحر، وليس حفلاً، وكتب: (ما المفروض تطلعي على الساحل مش حفل ).

وتساءلت أخرى: (انا الوحيدة الي شايفة انو لبس مبتذل و رخيص و فاضح؟).

ارتدت الفستان ونسيت ماتحته!

وسبق أن أثارت رزان مغربي، جدلاً مماثلاً بظهورها الجريء على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة في أكتوبر الماضي.

وظهرت رزان مغربي حينها بفستان أزرق (وان شولدرز)، وبفتحة جانبية طويلة من القدم حتى الخصر، تُظهرها وكأنها لا ترتدي شيئاً تحته.

كما قامت رزان بتقبيل أحد منظمي الحفل بعدما طلب منها إنهاء وقفة التصوير لإتاحة المجال لباقي الفنانات لالتقاط الصور، فما كان منها إلا أن قبلته لإرضائه في محاولة لإبقائها أكثر.

وأثارت ملابس رزان غضب المُتابعين بسبب جرأتها، مُعلقين أن سنها لم يعد يتناسب مع تصرفاتها الصبيانية، وأن المهرجان كان عرض أجساد فقط.

هذا وقد ظهرت رزان مغربي قبل أيام خلال قضائها الإجازة الصيفية بعدة إطلالات، ارتدت في إحداها فستانًا من اللون الأبيض مكشوف الأكتاف من أمام حمام السباحة، وكانت حافية القدمين، مع نظارة شمس باللون الأزرق، وشنطة كبيرة باللون الأبيض.

أزمة رزان ومحمود عاشور

وتعرضت رزان مغربي قبل أعوام لأزمة بسبب صورها الجريئة والمثيرة التي نشرها حينها قبل شهر رمضان بأيام قليلة.

وتسببت الصور، التي نشرها المصور محمود عاشور أثناء جلسة تصوير جمعته برزان مغربي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأزمة آنذاك بين المصور والفنانة اللذين تبادلا الاتهامات.

وأكدت رزان أنها لم تعطي الإذن للمصور أن ينشر هذه الصور، خاصة أنها تعلم أننا على أبواب رمضان الذي له قدسيته وفق قولها، متابعة أنها فوجئت بأن المصور نشر الصور دون إذنها.

غير أن المصوّر محمود عاشور، ردّ على الاتهامات بتسريب الصور بقوله إن مغربي تعلم أن جلسة التصوير كانت لغلاف إحدى المجلات، وإنه سوف يتم نشر الصور فيها، غير أن ما لا تدركه ربما أن المجلة قدمت موعد النشر ليصدر العدد قبل رمضان لذلك نشرت الصور، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه (غير مسؤول عن تعجيل المجلة بنشر الصور).

هذا وكان آخر أعمال رزان مشاركتها في فيلم (صابر وراضي) بعد غيابها عن السينما 10 سنوات.

والفيلم من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

حول رزان مغربي

الجدير بالذكر أن رزان مغربي (47 عاماً)، ولدت في بيروت لعائلة مسلمة، والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، ولديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق.

وهي حاصلة على الجنسية البريطانية ،حيث عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، وتزوجت من رجل الأعمال المصري ناجي كامل عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.

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