بدر المطوع ينتزع لقب عميد لاعبي العالم من المصري أحمد حسن

نجح اللاعب الكويتي بدر المطوع 36 عامًا من تحطيم الرقم القياسي للمصري أحمد حسن كأثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية لكرة القدم في العالم برصيد 185 مباراة.

بدر المطوع واتحاد الفيفا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان لها، أن اللاعب بدر المطوع قد تجاوز رقم المصري أحمد حسن الصامد منذ عام 2012، خلال مشاركة اللاعب بمواجهة بين الكويت والبحرين يوم أمس الجمعة بتصفيات كأس العرب لينتزع لقب “عميد لاعبي العالم” الجديد.

🚨 النجم الكويتي 🇰🇼 بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم بخوضه مباراته الدولية 185 متفوقاً على النجم المصري أحمد حسن بمباراة واحدة. pic.twitter.com/j1vGcAkNoJ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 25, 2021

وبدأ المطوع مسيرته مع منتخب بلاده الكويت في عام 2003 حيث كان يبلغ من العمر 18 عامًا في أول مواجهة له أمام منتخب سنغافورة في تصفيات كأس آسيا عام 2004م.

راموس وبدر المطوع

وكان المريكادو الإسباني “سيرخيو راموس” 35 عامًا، على بعد خطوات قليلة من تحطيم هذا الرقم وانتزاعه من أسطورة الكرة المصرية أحمد حسن.

وقد وصل إلى رقم 180 مباراة خلال مشاركاته الدولية مع منتخب إسبانيا، لكن غاب عن غاب عن بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” الحالية.

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وقال اللاعب بدر المطوع في تصريح له عبر وكالة فرانس برس، إن ” اللقب مصدر فخر واعتزاز بدون أدنى شك، لكن تبقى في الحلق غصة، فهي ليست اللحظات المثالية للمنتخب الوطني الذي يتوالى خروجه من المنافسات واحد تلو والأخرى في فترة صعبة”.

وأردف المطوع، قائلاً: ” الفضل في الوصول إلى هذا الرقم قياسي مع منتخب الكويت، يرجع إلى اللاعبين في الأجيال المختلفة داخل صفوف المنتخب والذين كانوا عونًا لي وساعدوني على الاستمرار، أشكرهم من كل قلبي”.

مستوى منتخب الكويت

وعلق قائد منتخب الكويت المطوع عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حال منتخب بلاده، ” الظروف التي تمر بها الكرة الكويتية والإيقاف الدولي أثر علينا بشكل كبير”.

وأضاف، ” تراجعنا في التصنيف العالمي وهذا الأمر ما فرض علينا التواجد دائمًا مع منتخبات أكثر جاهزية منا خلال المسارات التي ترسمها القرعة”.

صناعة بدر المطوع 😍👏🏻 يوسف ناصر أمام المرمى بشكل غريب! pic.twitter.com/BViqDsppoQ — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) June 25, 2021

وختم المطوع حديثه، قائلاً: ” سيكون المنتخب أفضل في المستقبل إن شاء الله، فنحن نمتلك لاعبين في صفوف المنتخب من صغار السن لكنهم يمتلكون المهارة في اللعب”.

ولم يحسم بدر المطوع بعد قراراه بشأن الاستمرار مع منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب يلقى الدعم الكبير للبقاء.

تاريخي ✍ أصبح نجم كرة القدم الكويتية بدر المطوع أكثر لاعب في العالم مشاركة في المباريات الدولية، بواقع 185 مباراة خاضها مع الأزرق، متجاوزا رقم المصري أحمد حسن ب184 مباراة 🇰🇼🥇 pic.twitter.com/Jtp1ds5vcs — معز بولحية – Moez Boulahia (@MoezBoulahia) June 26, 2021

وقد يساعد اللاعب على تحصين صدارته لأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية، حيث أن منتخب الكويت مقبل على تصفيات كأس أسيا بداية شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري.

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