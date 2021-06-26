الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي (شاهد)

تأهل فريق الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمة ثقيلة لمنافسه الضيف في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة دون رد، والتي جمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

أهداف الأهلي في شباك الترجي

وأحرز أولى أهداف اللقاء لاعب الظهير الأيسر التونسي علي معلول في الدقيقة ال 38 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى الترجي، لينتهي منتصف الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف دون رد.

وفي الدقيقة ال56 نجح المهاجم المهاري محمد شريف من تسجيل الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء بقوة.

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بينما سجل حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة ال60 بعد عرضية جميلة في العمق من اللاعب مجدي قفشة ليسددها اللاعب ببراعة على يسار حارس مرمى الترجي، لينتهي اللقاء بأربع أهداف نظيفة في مجموع المباراتين دور ذهاب وإياب النصف النهائي.

تشكيلة الأهلي المصري

ودخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، بتشكيلة أمام منافسه الترجي التونسي في دور الإياب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا حيث كان حراسة المرمي محمد الشناوي.

📸| خطوة هامة في رحلة الدفاع عن لقب بطولتنا المفضلة لكن يبقى لدينا 90 دقيقة اشغال كروية لانطلاق الاحتفالات بالعاشرة 🦅🔥👏 🔴 #افريقيا_يا_أهلي

🔴 #CHAM9IONS pic.twitter.com/CPIY4VUzqy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 26, 2021

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب، مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا، محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيلة الترجي التونسي

ولعب مدرب فريق الترجي ” معين شعباني” 39 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى معز بن شريفية.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: حمدي النقاز، خليل شمام، سامح الدربالي، أما في خط الوسط آتى كلاً من: محمد علي بن رمضان، فوسيني كوليبالي، عبد الرحمن مزيان، غيلان الشعلالي، بينما في هجوم الفريق جاء كلاً من: حمدو الهوني، أنيس بدري، نسيم بن خليفة.

📸| لقطات من ثلاثية فريقنا في شباك الترجي التونسي مساء اليوم ⚽️⚽️⚽️🦅🔥👏 🔴 #افريقيا_يا_أهلي

🔴 #CHAM9IONS pic.twitter.com/spbnb2au3l — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 26, 2021

وسيواجه فريق الأهلي المصري الذي يطمح في نيل لقبه العاشر في دوري أبطال أفريقيا، أمام منافسه الجنوبي الأفريقي نادي كايزر تشيفز في السابع عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

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