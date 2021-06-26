إيطاليا ينجو من فخ النمسا ويتأهل إلى الربع النهائي من بطولة اليورو (فيديو)

نجح منتخب إيطاليا بشق الأنفس من التأهل إلى دور الربع النهائي من بطولة أمم أوروبا “اليورو2020″، بعد تحقيقه الفوز على نظيره النمسا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مباراة قوية جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

أهداف منتخب إيطاليا

وسجل لاعب الظهير الأيمن ” فيديريكو كييزا” 23 عامًا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال95 من الوقت البديل بعد هجمة مرتدة سريعة ليسددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى منتخب النمسا من داخل منطقة الجزاء.

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وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال105 من الوقت الإضافي عن طريق لاعب الوسط “ماتيو بيسينا” 24 عامًا بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة في شباك الفريق المنافس.

هدف منتخب النمسا الوحيد

واستطاع منتخب النمسا في الدقيقة ال114 من تسجيل الهدف الوحيد بعد تلقيه هدفين في شباكه في اللقاء، عن طريق المهاجم النمساوي “ساسا كالادزيتش” 23 عامًا، لتنتهي المباراة التي شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين بفوز منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهل منتخب إيطاليا بعد سكة انتصاراته والأداء الجيد الذي يقدمه في بطولة اليورو 2020، مع نظافة شباكه في دور المجموعات، فيما ودع منافسه منتخب النمسا الذي أجبر منتخب إيطاليا إلى الدخول إلى حسم اللقاء بالأشواط الإضافية.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب النمسا، حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط آتى كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، أما في هجوم الفريق لعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب النمسا

ولعب المدرب الألماني ” فرانكو فوده” 55 عامًا بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى دانييل باخمان.

بينما جاء في دفاع الفريق كلاً من: لاينر، دراجوفيتش، هينتيرجير، دافيد ألابا، وفي خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، لايمر، فلوريان جريليتش، شلاجر.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي سابيتزر، أرناوتوفيتش، بومجارتنر.

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