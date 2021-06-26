أمل الشهراني تكشف معلومات لأول مرة عن طليقها السعودي وحقيقة اختطاف أبناءهما!

خرجت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن صمتها، وردت على الاتهامات التي طالتها حول اختطاف أبناءها من السعودية إلى خارج البلاد.

وقالت أمل الشهراني بفيديو نشرته عبر (تيك توك)، وتابعته (وطن): (نأتي لفقرة إن أولادي كانوا لحالهم وأنا سافرت وخليتهم لحالهم، وأني أنا أم شريرة.. هل أنتي وياها حملتوا 9 شهور ودخلتوا المستشفى وخلفتوهم، هل أنتم من تكبدتم العناء 17 سنة خلفة وتربية وعناء؟).

وكشفت أمل الشهراني في معرض حديثها، معلومات لأول مرة عن والد أبناءها، وقالت: (لازم نقول لأبوهم المسكين أني خطفت الأولاد منه، أبوهم شرطي.. أبوهم شرطة.. هل سأخطف أبناء شرطي يا مريض).

وتعتبر المرة الأولى التي تتحدث فيها الشهراني عن والد أطفالها، مشددةً على أنها تحب أبناءها وبالتالي تحب والدهم وتتمنى له الخير من أجل أبنائها.

إلى هذا، كشفت أمل الشهراني هوية حبيبها مؤخراً والذي تعيش معه بدون زواج، وذلك بعدما نشرت صوراً تجمعهما ووجهت له رسالة بكلمات رومانسية، واتضح أن اسمه جوني لوكاستو.

ونشرت الشهراني صور صديقها الأجنبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية: (قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي وأنت الشخص الذي يجعلني أضحك بشدة لدرجة أنني أبصق قهوتي وكدت أن أصاب بنوبة ربو).

وتابعت أمل الشهراني وصلة الغزل في صديقها: (أنا أحبك لأنك أفضل أصدقائي الذين يمكنني مشاركة كل شيء معهم! لأنك هناك عندما تكون الأوقات صعبة وتجعل الأوقات السعيدة أفضل).

واستطردت: (أنت صخرتي ومحب الحياة وكل الناس وكل المخلوقات أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم أريد أن يتعلم أطفالي منه. أنا فخور جدًا بما أنجزناه معًا).

الظهور الاول للطبطبة حبيب امل الشهراني pic.twitter.com/4CdjtFnW3L — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) June 16, 2021

علاقة دون زواج!

وسبق أن أثارت أمل الشهراني غضب السعوديين حين نشرت فيديو ردت خلاله على إحدى المتابعات بشأن إقامتها مع رجل دون زواج.

وقالت الشهراني حينها إنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها، مضيفة: (إيش دخلك حقيقي إيش دخلك، أسوي اللي أنا أبغى أسويه، أنا جيتك؟!، طقيت بابك؟!، إنتي اللي داخلة عندي على سنابي، على تويتر، على إنستجرامي).

وتابعت: (حقيقي أنا مكسرة الدنيا أتزوجه ما أتزوجه أحبه ما أحبه، ده بيتي وحياتي، تابعيني إنتي بس، إنتي مجرد مشاهدة).

أمل الشهراني (لقت الطبطبة)

وبدأت الشكوك حول وجود رجل في حياة أمل الشهراني وذلك بعدما ظهرت بأحد الفيديوهات وهي ترقص مع شاب مجهول.

ونشرت الشهراني الفيديو حينها عبر (سناب شات)، وظهرت خلاله بفستان عاري الظهر، وهي تُمسك بيد شاب حرصت على عدم إظهار وجهه. وترقص على أنغام أغنية (بالبنط العريض) للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

امل الشهراني ترقص على انغام الطبطبه وهي برفقه شخص .. ! pic.twitter.com/PnuY456xd7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 9, 2020

ولم ينفعل الجمهور حينها بسبب تصرفاتها هذه المرة، معتبرين أنها استنفدت محاولاتها في الاستعراض لحصد المزيد من الشهرة والمشاهدات، فلجأت إلى هذه الطريقة.

أمل الشهراني: (زوجتك مالك سلطة عليها)

كما ردت الشهراني على شاب هددّها في سناب شات بقوله إنه لو كان له سلطة عليها لدخل بسببها السجن، في إشارة منه الى ارتكاب جناية بحقها.

وقالت الشهراني في مقطع بحسابها في سناب شات: (اختك وهي اختك ما عاد لك سلطة عليها، حتى زوجتك مالك سلطة عليها، انت في عصر محمد بن سلمان، تمشي وانت ساكت .. تسمع وأنت ساكت).

فضيحة أمل الشهراني خلال البث المباشر!

هذا وتعرضت المشهورة السعودية قبل أسابيع لموقف محرج خلال بث مباشر على حسابها في سناب شات .

وأثناء البث المباشر الذي ظهرت فيه الشهراني بملابس فاضحة وشبه عارية، ظهر في خلفية الصورة شاب، ما لبث أن اختفى حين انتبه ان (الشهراني) على البث المباشر، ما عرّضها لموقف محرج امام متابعيها، الذين تساءلوا عن هوية الشاب وماذا يفعل عندها في الغرفة.

وتعدّ السعودية أمل من السعوديات اللواتي أثرن الجدل حولهن مؤخرًا. بسبب مخالفتهن العادات والتقاليد حيث ظهرت أكثر من مرة مرتدية البكيني على الشاطئ.

وسبق أن صدمت الشهراني متابعيها بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني من قطعتين، على أحد شواطئ فلوريدا الأمريكية .

وشنّ متابعون هجوماً عليها بتعليقات أكدوا فيها أنه ليس من الضروري أن تظهر أمامهم بأنها الشريفة ثم ترتدي تلك الملابس الفاضحة وتنشرها على السوشيال ميديا .

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