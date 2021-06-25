شاهدوا ماذا فعل نجم تيك توك “كريم” الشهير “كيموكازي” بأخته وفجّر غضباً!

فجرّ الشاب السوري – الأمريكي، كريم حسري، الشهير بــ”كيموكازي” على تطبيق “تيك توك”، موجة غضب عارمة، بفيديو اتهم فيه بالتحرش باخته في أحد المقاطع.

جاء ذلك في أعقاب مشاركة كريم حسري، الشهير بــ”كيموكازي”، فيديو تحدي على “تيك توك”، مع إحدى شقيقاته، وخلال ذلك اقترب منها بطريق حميمة، ما جعلها تصرخ وتدفعه بعيداً عنها، فيما بدت في حالة صدمة مما فعله .

انتقادات واسعة للشهير "كريم" بعد قيامه بتحدي فيه تحرّش صريح بأخته. pic.twitter.com/JVDGoG6s0V — WHR (@whrumor) June 24, 2021

وجاء في تعليقات المتابعين على الفيديو قول احدهم: “هو كيف يرضى اخته تطلع هكذا؟؟”، بينما كتب آخر: “المشكلة كل شيء يسوونه مخطط له مسبقاً معليش بس واضح كل مقاطعهم كذا ما ابي اتدخل في النية بس حتى لو فعلاً تحرش فيها كان ما نزلوه”، كما وصف البعض كريم حسري، الشهير بـ”كيموكازي” بأنه “مريض”.

ودائماً ما يظهر “كيموكازي” في فيديوهات على طريقة التحدي مع والدته وأخواته ووالده أيضاً، حيث يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحظى بمتابعة الملايين على مختلف حساباته بمواقع وتطبيقات السوشال ميديا.

من هو كريم حسري “كيموكازي”؟؟

بدأ الشاب السوري كريم حسري، الشهير بـ”كيموكازي” مسيرته الفنية في عام 2017 مع شقيقته سيرين كمديرة لأعماله.

واستغل “كيموكازي” بداية الإعلان عن تطبيق “تيك توك”، حيث ركز جهوده عليه. وقال: “استهدفنا الشرق الأوسط، وهو قاعدة جماهيرية مخلصة للغاية بالنسبة لنا، لأن أمي كانت تشتم وتصرخ باللغة العربية. أحبها الناس”.

وأضاف الشاب: “علينا أن نبقى مخلصين لأننا شرق أوسطيون وكذلك من سوريا. لذلك نحن نتواصل معهم (الجمهور) بشكل جيد، إنه نوع مختلف من التواصل، أنا لا أعتبرهم معجبين أو داعمين. أنا أعتبرهم عائلة”.

وتابع في تصريحات سابقة: “قبل أن أبدأ بنشر المقالب، شاهدت عدداً من الفيديوهات العشوائية التي حققت نجاحاً، لكني أدركت حينها أن أفضل شيء بالنسبة لي هو أن أقوم بإضحاك الناس، وهنالك طريقة أخرى لتجعل فيديوهاتك تريند وهي بأن تبحث عن التريندات الموجودة ثم تضيف إليها بصمتك، وذلك لأن شخصيتك هي أهم شيء لديك”.

وعن مشاركة أمه معه في المقاطع يقول “كيموكازي”: “إنها تغتاظ مني كثيراً عندما أقوم بمقلب معها، ولكن بعد مشاهدتها للفيديو تضحك، فهي بالنهاية أم ولا تستطيع أن تغضب على ابنها للأبد، صحيح أنها تغضب حد الجنون، لكنها في النهاية لابد أن تسامح ابنها الرائع”.

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