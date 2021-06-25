موكب مهيب في تشييع نزار بنات والمشاركون يصدحون: “الشعب يريد إسقاط النظام” (شاهد)

شارك آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، في تشييع جثمان الناشط السياسي البارز نزار بنات في الخليل، والذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس .

ورددّ المشاركون في موكب التشييع هتافات تدعو لرحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهتفوا بشعار (الشعب يريد إسقاط النظام)، وسط غضب كبير رافق التشييع.

"الشعب يريد إسقاط النظام" 📸هتافات غاضبة في تشييع جثمان الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس. pic.twitter.com/vZroYtisgC — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

📸 الالاف يودعون الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس . pic.twitter.com/cKoNHzEAep — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

📸 عمرها شهران .. رضيعة الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس . pic.twitter.com/RK7I80aoNP — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

📸 خلال إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه … مشهد يُدمي القلب لأبناء وزوجة الناشط السياسي الفلسطيني #نزار_بنات الذي اغتالته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمس الخميس. pic.twitter.com/46Cr5ka06g — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 25, 2021

وبالتزامن مع جنازة نزار بنات في الخليل، نظمت وقفة وسط مدينة رام الله، تنديدًا باغتيال الناشط السياسي، ردد خلالها المشاركون هتافات “يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا الشعب الخط الأحمر”.

"يسقط يسقط حكم العسكر.. احنا الشعب الخط الأحمر".. هتافات غضب خلال وقفة وسط رام الله، تنديدًا باغتيال #نزار_بنات.#خاشقجي_فلسطين pic.twitter.com/GZejbbmvyb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

كما نظم المصلون في باحات المسجد الاقصى، وقفة بعد انتهاء صلاة الجمعة، تنديداً باغتيال “بنات”، وهتفوا بشعار “يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات”.

"يا سلطة الكلشنات..بكفيك خيانات".. من هتافات المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة #الجمعة، استنكارًا لاغتيال #نزار_بنات. pic.twitter.com/Lob9dvKu2i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2021

اعتقال فوفاة فاتهام بالاغتيال

وكان محافظ الخليل، جبرين البكري، أعلن، فجر الخميس، عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار بنات خلال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.

من جانبها، قالت عائلة نزار إنه تعرض لضرب مبرح خلال اعتقاله، وإنه خرج حيا من منزله؛ لكنه فارق الحياة في مقار الأمن الفلسطيني، ووصفت ما حصل بأنه عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد.