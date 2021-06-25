موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام منافسه فريق الترجي التونسي في مباراة العودة من دور إياب النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 والتي ستجمع كلا الفريقين على استاد ” القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي مساء يوم السبت عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية “مكة المكرمة”، والعراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، قطر، البحرين.

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 🦅💪🔥

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/Ea8l9cnnao — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 23, 2021

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، وبتوقيت دولة تونس عند الساعة الثامنة مساءً، أمام بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

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القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق الأهلي ونظيره الترجي التونسي، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الذي يمتلك حقوق البث والملكية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN SPORTS HD 4” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11548، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 5/6.

بينما بتردد عبر القمر الصناعي سهيل سات 11585، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل ترميز 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الأهلي والترجي التونسي عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، أمام منافسه الترجي التونسي في دور الإياب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

🗒| اليكم قائمة فريقنا استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا🦅💪

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/aAKgEjMYcp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 24, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون ، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة الترجي التونسي

وسيدخل مدرب فريق الترجي ” معين شعباني” 39 عامًا، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى فاروق بن مصطفى.

قائمة لاعبي الفريقين المدعوين لمباراة الغد بين الأهلي والترجي#ASCEST #TotalCAFCL pic.twitter.com/47NEjoYH7S — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) June 25, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: حمدي النقاز، خليل شمام، سامح الدربالي، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: محمد علي بن رمضان، فوسيني كوليبالي، عبد الرحمن مزيان، غيلان الشعلالي.

وفي خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: حمدو الهوني، أنيس بدري، نسيم بن خليفة.

نتيجة مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا

وحقق فريق الأهلي المصري الفوز في مباراة الذهاب من دور النصف النهائي على نظيره منافسه الترجي التونسي بهدف نظيف دون رد، سجله المهاجم المصري محمد شريف في مباراة قوية بين الفريقين.

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في استقبال الرئيس حمدي المدب وبعثة الترجي بمطار القاهرة 🛬🤝👏#TotalCAFCL #ASCEST pic.twitter.com/CaqK7aCDdT — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) June 24, 2021

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