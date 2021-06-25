فيديو كارمن سليمان وزوجها أمام المرآة يثير غضب الجمهور!

أثارت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ ضجة وجدلاً واسعاً بفيديو “جريء” جمعها بزوجها الملحن المصري ​مصطفى جاد.

وظهرت كارمن في الفيديو، بينما كان زوجها يحتضنها من الخلف ويقوم بتقبيلها، وهي تصوّر المشهد أمام المرآة، في وضع وصفه متابعون بالحميميّ.

وعبّر الجمهور عن غضبهم من الفيديو الجريء، وقال أحدهم معلقاً: “هذه ليست رومانسية، بل اسمها قلة حياء”، فيما قال آخر: “ناس ما تستحي عشان يبوسها علني”، بينما كتب ثالث: “كنت بحترمهم قبل المقطع ده”.

كارمن سليمان تهنئ زوجها بعيد ميلاده

وعبر تويتر، وجّهت الفنانة المصرية ​كارمن سليمان​ التهنئة لزوجها الملحن المصري ​مصطفى جاد​ بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت كارمن سليمان صورة لها برفقة زوجها وعلّقت عليها بالقول: “كل سنة وانت كل حاجة في حياتي وضهري وأماني وسبب ضحكتي وأحن أب ربنا مايحرمني منك ولا من ضحكتك. بحبك محسومة عشقي هو من يومه “.

كل سنة وانت كل حاجة في حياتي وضهري وأماني وسبب ضحكتي وأحن أب ربنا مايحرمني منك ولا من ضحكتك. بحبك

" محسومة عشقي هو من يومه " ♥️

Happy birthday my love 🌹@Mostaphagad pic.twitter.com/6UZDu6z97N — كارمن سليمان (@CarmenSoliman) June 25, 2021

وكانت ظهرت كارمن سليمان بفستان قصير ومطرز بجلسة تصوير لها، وأبرز هذا الفستان اللامع رشاقتها، مع تسريحة شعر مفرود الى الخلف، ومكياج ناعم بيّن ملامحها.

وشاركت كارمن الجمهور مجموعة من الصور من جلسة التصوير هذه، على صفحتها الخاصة.

وعلّقت: “فستان من تصميم رامي القاضي، والستايل من أعمال عزيزتي ياسمين سعيد، أهنئكم لقد كان رائعاً”.

فنياً

يذكر أن كارمن طرحت مطلع العام الجاري أغنية باللهجة المصرية بعنوان “الذكرى الشتوية”.

وجاء الفيديو كليب من إخراج زوجها الملحن والموزع مصطفى جاد في أول تجربة له بعالم الإخراج.

وأكد وقتها أن الكليب سيقدم كارمن في حالة غنائية مختلفة عن المعتاد، عبر حكاية درامية مؤثرة تجسد كلمات الأغنية، التي تمثل عتاب بينها وبين حبيبها الذي يلعب دوره الفنان والمغني أسامة الهادي كبطل للكليب.

وعبر عن حماسه الكبير لخوضها أولى مغامراته في عالم الإخراج، موضحًا أنه بدأ العمل عليها منذ قرابة سنة، ولكن تم تأجيل تصويرها بسبب أزمة كورونا، ليقرر إخراجها للنور مع بدايات العام الحالي.

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