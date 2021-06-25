فيديو إهانة عامل سوداني في السعودية يشعل غضباً واسعاً (فيديو)

أشعل مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن طلب فيه أحد مشاهير مواقع التواصل من شخص يرافقه سكب عبوة من الطلاء على عامل سوداني، وهو ما حصل فعلاً.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، شابان يتفقان على سكب عبوة الطلاء على وجه عامل سوداني بهدف السخرية منه.

Hashtag Summary A social media celebrity insults a worker by pouring a bucket of paint over his face for "a charger".#اهانه_عامل_من_مشهور_وصديقه pic.twitter.com/v8NcJzQUmw — مختصر الهاشتاق (@Hashtag_Summary) June 24, 2021

ووعد مصور الفيديو الشخص الموجود بصحبته بهدية مقابل القيام بفعلته، وهي عبارة عن “شاحن أصلي” لم يذكر أي تفاصيل بشأنه.

إهانة عامل سوداني في السعودية

وظهر صوت مصور الفيديو خلال قوله “وعد من عندي إذا سكبت كل هذا الطلاء على الزول (عامل سوداني) وعد مني أعطيك هدية”.

“مجنون أنت أسكب الطلاء عليه؟ مشكلة والله أخشى أن يهيج علي”، قال الشخص الظاهر في الفيديو.

وسرعان ما سكب الشخص المرافق للمصور الطلاء على العامل السوداني، ما أثار غضبه، رغم محاولته الواضحة تمالك أعصابه.

وأرفق المصور مقطعه بتعليق يقول إن عامل سوداني “قلب من سوداني إلى روسي”، معتقدا أن ما قام به أمر مرح.

عبوة طلاء على وجه عامل سوداني تثير غضباً واسعاً

وفي السياق، أطلق رواد مواقع التواصل هاشتاغ #إهانة_عامل_من_مشهور_وصديقه، معبرين عن غضبهم من تصرف الشاب وصديقه.

وشارك مغرد مقطع فيديو يظهر فيه “سعودي يقوم بتكريم سوداني بعد أن ظل الطريق وتم إنقاذه بسبب الضباب”.

وأردف “هذي هي أخلاق العرب بينهم، والأفعال الشاذة يتعاقب صاحبها مثل المشهور الرخمه وخويهه”.

#اهانه_عامل_من_مشهور_وصديقه

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. سعودي يقوم بتكريم سوداني بعد أن ظل الطريق وتم أنقاذه بسبب الضباب ، هذي هي أخلاق العرب بينهم ، و الأفعال الشاذة يتعاقب صاحبها مثل المشهور الرخمه وخويهه pic.twitter.com/0dVBtj98r6 — محمد بن عبدالرحمن (@xw111x) June 24, 2021

وقال آخر “أقسم بالله عيب اللي يسوونه مشاهير الفلس”، وطالب بـ”إيقاع أقوى العقوبات عليهم”.

وعلق آخر: ” يعني الواحد يدخل تويتر يدور شيء يبسط به نفسه وعمره ادخل القى ذا المقطع ! يا شيخ الله يكتمك انت وخويك ويخلف على اثنين ربوكم”.

يعني الواحد يدخل تويتر يدور شيء يبسط به نفسه وعمره ادخل القى ذا المقطع ! يا شيخ الله يكتمك انت وخويك ويخلف على اثنين ربوكم https://t.co/CbtVmOFmKK — Alzahrani Fares Sa (@Fares1420_) June 25, 2021

وقال سلطان الزهراني: “يجب معاقبة هؤلاء حتى ان كان مجرد تمثل لانهم يروجون للاسائة الى المقيمين في وسائل التواصل”.

يجب معاقبة هاؤلاء حتى ان كان مجرد تمثل لانهم يروجون للاسائة الى المقيمين في وسائل التواصل. https://t.co/gcmw6IRiAg — Sultan Alzahrani||سلطان الزهراني (@SMOKZ07) June 24, 2021

أحمد ريكان علق قائلاً: “عيب ولله، محد له حق يمزح مع أحد بهالطريقه مهما كان الشخص.. مشكلة بعض الشعب انهم يسترخصون بالمقيمين وكأنهم عبيد عندهم، ليت الزول هابده بس”.

عيب ولله، محد له حق يمزح مع أحد بهالطريقه مهما كان الشخص.. مشكلة بعض الشعب انهم يسترخصون بالمقيمين وكأنهم عبيد عندهم، ليت الزول هابده بس. https://t.co/p2HgbkIrL0 — أحمد ريكان (@Ahmed_Rayegan) June 24, 2021

استثمار سعودي في السودان

وفي وقت سابق، أبدت شركتا أرامكو وسابك السعوديتان رغبتها الاستثمار بمجال النفط في السودان بينما يصل وفد سعودي مكون من جهات رسمية وقطاع خاص الخرطوم خلال الشهر الجاري.

وظل قطاع النفط السوداني لسنوات بعيدا عن الاستثمار لاسيما من دول الخليج والسعودية بسبب وجود السودان في قائمة الإرهاب الأميركية لكنه تحرر منها قبل أشهر ودعت الحكومة الانتقالية اثر ذلك الشركات العالمية للاستثمار في العديد من المجالات.

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وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط اطلعت عليه “سودان تربيون” الخميس فإن وزير الطاقة والنفط بحث مع السفير السعودي في الخرطوم آفاق التعاون المشترك بين السودان والسعودية.

وطلب السفير السعودي علي بن حسن جعفر من الجانب السوداني دراسات ومشاريع في مجال الطاقة والنفط تمهيدا للتعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن الدبلوماسي السعودي “أعلن عن رغبة شركتي أرامكو وسابك الدخول في استثمارات بالبلاد”. كما أفصح عن زيارة وفد سعودي مكون من جهات رسمية وقطاع خاص للسودان خلال الشهر الجاري.

ونقل البيان عن الوزير السوداني جادين علي عبيد قوله إن قطاع النفط يتمتع بفرص متعددة لديها دراسات جاهزة ومعدة بامتياز مبدياً ترحيبه بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

كما ناقش اللقاء استئناف اجتماعات التنسيق المشترك بين الجانبين والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، واتفق الطرفان على الشروع عمليا في التعاون النفطي والاقتصادي بشكل عام ودراسة الفرص الممكنة للاستثمار.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المشترك مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين كما وافق الوزير على دعوة السعودية لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.

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