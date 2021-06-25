حمد بن جاسم: الأمير تميم قائد حكيم رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة

وصف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة.

وكتب حمد بن جاسم تغريدةً في حسابه بتويتر في ذكرى تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد مقاليد الحكم.

حمد بن جاسم: نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم

وقال حمد بن جاسم: “نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل : اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب”.

في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل : اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2021