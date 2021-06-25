حمد بن جاسم هنأ الأمير تميم بن حمد في ذكرى تسلمه مقاليد الحكم
حمد بن جاسم هنأ الأمير تميم بن حمد في ذكرى تسلمه مقاليد الحكم
الهدهد

حمد بن جاسم: الأمير تميم قائد حكيم رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة

كتب وطن
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وصف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالقائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة.

وكتب حمد بن جاسم تغريدةً في حسابه بتويتر في ذكرى تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد مقاليد الحكم.

حمد بن جاسم: نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم

وقال حمد بن جاسم: “نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل : اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب”.

وتولى الشيخ تميم بن حمد مهام الإمارة في 25 يونيو 2013 خلفاً لوالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنازل عن منصبه طوعاً، في خطوة هي الأولى في منطقة الخليج.

ويعتبر الشيخ تميم، المولود في 3 يونيو 1980، أصغر حكام دول مجلس التعاون سناً، وهو خريج كلية ساند هيرست الملكية العسكرية ببريطانيا.

وأظهرت الأزمة الخليجية وحصار قطر، حجم الالتفاف الشعبي حول الأمير تميم بن حمد، والذي قاد بلاده وشعبه بحكمة لتجاوز آثار هذه الأزمة سريعاً، بالصمود والإنتصار في النهاية، وإنهاء الحصار.

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