تقارير إسبانية تكشف عن آخر التطورات بِشأن عقد ميسي مع برشلونة

لم يحسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا بعد أمره بتجديد عقده الذي يشارف على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري مع فريق برشلونة، حيث كان من المقرر أن يعلن عن ذلك نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده.

ميسي والمفاوضات مع برشلونة

وكشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، بأنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بين برشلونة واللاعب ليونيل ميسي بشأن تجديد عقده، حيث أن بنود العقد لا ترضي البرغوث الأرجنتيني من الناحية المالية.

وبينت الإذاعة، في خبر لها نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ميسي يرغب في اللعب لمدة موسمين آخرين مع برشلونة.

ثم الانتقال بعدها إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته الاحترافية، واللعب في نادي إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق “ديفيد بيكهام”.

تمديد عقد ميسي

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، بأن النادي الكتالوني الإسباني كان يأمل في الإعلان عن تمديد عقد اللاعب ميسي يوم الخميس الماضي تزامنًا مع قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي سن 34 عامًا.

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أنظار تشيلسي

من ناحية أخرى، قال موقع “فوتبول لندن” البريطاني، بأن نادي تشيلسي الذي توج مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2020-2021 بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

قد دخل على خط المفاوضات لإغراء ميسي بعقد من أجل الانضمام إلى صفوف فريقه والاستغناء عن فريقه الحالي برشلونة.

وبين الموقع، أن رئيس تشيلسي الملياردير الروسي “رومان أبراموفيتش”، يسعى إلى تعزيز صفوف فريقه بصفقة كبيرة.

كما أنه في ذات الوقت يتلهف نادي باريس جيرمان الفرنسي من أجل ضم ميسي لتعويض رحيل نجم الفريق كيليان مبابي المتوقع رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

عرض لابورتا الأخير

وأفادت تقارير إسبانية في وقت سابق، أن رئيس برشلونة الجديد ” خوان لابورتا” قدم مؤخرًا عرضًا إلى قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي لتجديد عقده لمدة موسمين آخرين في صفوف الفريق والإبقاء على راتبه.

وأكدت التقارير، أن العرض يشمل انتقال الاعب بعدها إلى الدوري الأمريكي واللعب لثلاثة سنوات أخرى ثم الاعتزال والعودة إلى نادي برشلونة للعمل في الفريق الإسباني، إلا أن اللاعب لم يوافق بعد على هذا العرض في ظل مشاركته في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتينين.

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