مودل روز متهمة بالتضليل بعد الكشف عن اسمها الحقيقي وسبب إخفاءه!

فاجأت الفاشينستا السعودية مودل روز متابعيها بالكشف عن اسمها الحقيقي لأول مرة، وسبب إخفائه طوال السنوات الماضية.

مودل روز: أخفيت اسمي خوفاً على أهلي

وكانت البداية حين تلقت مودل روز سؤالاً من أحد متابعيها أثناء بث مباشر عبر (سناب شات)، كتب لها: (ليش اختارتي تخشي عالم الشهرة باسم روز مو اسمك الحقيقي روان).

وقالت مودل روز في ردها: (أول شي أنا دخلت باسم روزانا والناس اختصرت الاسم لروز فبقي روز بعد ما الناس ضلت تستخدمه وتختصره بهاي الطريقة)

وحول سبب إخفاء أن اسمها الحقيقي روان، قالت مودل روز: (بداية انا كنت أول عارضة أزياء في السعودية، ما اتوقع إنه كان فيه سعوديات في السوشال ميديا، وما أدري شو رد فعل الناس، وما كنت أبغي الناس تعرف إنه أنا هي روز).

وتابعت: (ما كنت أحب إنه أكون سبب في ضرر أهلي.. يعني أوكي أنا أبقى مشهورة لكن ما أضر أهلي).

وأضافت: (هذا كان في الأول زي ما قلت كنت أخاف إنه الناس تعرف إنه أنا روان اللي بيعرفوها، لكن بعد كدة لما اختي صارت مشهورة وبقت على السوشيال ميديا وهكذا بقيت لا خلاص بقول على كل حاجة عادي ما بخاف، لأنه الامر بقى معروف للجميع وصار الأمر عادي).

سر اختفاء مودل روز

وتعرضت روز للهجوم بسبب إخفاء اسمها، واتهمها البعض بالتضليل.

كما كشفت مودل روز قبل يومين سبب تغيبها عن السوشيال ميديا الفترة الماضية، وقالت بفيديو عبر (سناب شات) إنها ستسافر خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبتعد عن كل شيء لكي تستطيع التخلص من الضغوط النفسية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت روز أن السفر والابتعاد عن كل شيء هما الحل الوحيد الذي تلجأ له في مثل هذه الحالة، مشيرةً إلى أنها على الرغم من تظاهرها دائماً بالسعادة، ومحاولتها بث الطاقة الإيجابية لمتابعيها على (السوشال ميديا)، لكن هناك العديد من الجوانب الخفية التي لا يعرف أحد عنها شيئاً.

وهو ما جعل عارضة الأزياء السعودية تقرر الابتعاد فترة عن متابعيها لكي تستطيع العودة مرة أخرى لحالتها الطبيعية بحسب قولها.

موقف محرج لمودل روز خلال بث مباشر

وقبل أسابيع، تعرضت روز لموقف محرج من خلال البث المباشر عبر انستغرام، حيث دخل معها البث ضيف عشوائي، وكان في وضع مخل بالآداب و مقزز.

وتصدر اسم روز الترند عبر تويتر بعد هذه الفضيحة، حيث أظهر شاب عضوه الذكري على البث المباشر الخاص بالعارضة السعودية.

وقال الجمهور ان روز من الصدمة انهارت ضحكاً خلال البث وقطعته عن الشاب .

مودل روز تبكي بسبب الخيانة

ومؤخراً، قالت مودل روز أثناء لقاء مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: (هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء).

وتابعت مودل روز وهي تبكي: (مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة).

وكشفت روز أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: (هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك).

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

لا أفكر بالانتقام

وحول ما إذا كانت تفكر بالانتقام، قالت مودل روز: (لا أفكر بالانتقام لأنني أعلم أن الله سينتقم لي بشكل أقوى وأفضل).

وخمن الجمهور أن روز تتحدث عن طليقها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي بدوره خرج عن صمته ورد على سؤال ورده من المتابعين جاء فيه (ليه طعنتها بظهرها).

ورد زوج روز بآية قرآنية، وكتب: (ويل يومئذ للمكذبين(، الخيانة، الكذب، النفاق).

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وتابع الحمود: (الصور والفيديوهات والمكالمات والسفريات واعتراف الولد بكل شيء لما تحقق معه، المشكلة هذا الولد ماشاف خير، كل الناس اللي يقابلهم يتكلم عنك ويقولهم كل شيء، لدرجة صار يتفشخر بروحاتكم لاس فيغاس، لأنه لقى ناس تصرف بدون وعي، وراح يتحاسب بالقانون قريبا).

وكشف الحمود عن مفاجأة أخرى حين كتب موجهاً حديثه لمودل روز: (الشرطة تيجي لحد بيتي بتهمة كاذبة منك وتكلبشني كأني مجرم، وإنتي واقفة عند بوابة البيت وتبتسمي على بالك إني انتهيت).

وتابع: (المضحك في الموضوع أن من ضمن التهم إني قلت سأقتل البوي فريند، هذا سبب خروجي للإعلام لأحمي نفسي منك ومن اللي معك، لأنه الموضوع صار يخوف، وأنا بدأت بالاجراءات القانونية لأنني قد أتعرض للقتل والأذى من طرفكم من أجل أمور مالية).

محمد العتيبي"طليق مودل روز" : شخصية في نيويورك رافعة قضايا على مودل روز : دعارة وغسيل اموال وتزوير محل اقامتها وتهرب عن الضرائب و .. ! pic.twitter.com/pVSmnsPLzE — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 10, 2021

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