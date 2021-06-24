مقاطع فيديو توقع دجال سوري في شر أعماله وأعمال سحر على أجساد النساء (شاهد)

أفادت وزارة الداخلية السورية في بيان لها بأنه تم القبض على دجال ادعى قدرته على فك السحر وحل الخلافات الزوجية، مستغلا ضحاياه من النساء لابتزازهن بعد تصوير مقاطع مخلة لهن.

ووفق اعترافات المتهم، التي بثتها وزارة الداخلية السورية عبر مقطع فيديو في حسابها على ”فيسبوك“، أكد أنه امتهن الدجل والشعوذة قبل قرابة عام ونصف العام.

دجال سوري يستغل النساء

حيث ادعى علمه بالروحانيات، وقام مالك المنزل الذي استأجره بالترويج له، حيث بدأت تتوافد عليه النسوة، لحل مشكلاتهن.

هذا وأضاف الدجال أنه بدأ يقرأ في بعض علوم السحر، ويطبقها بشكل كامل؛ لكي يوهم ضحاياه بقدراته.

وبعدها استغل ضحاياه من النساء بأن وضع كاميرا في الغرفة المخصصة للأعمال، حيث يقوم بالجلوس مقابل الكاميرا دون أن تعرف الزبونة.

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ثم يقوم بالكتابة على جسدها، أكثر من مرة، ثم يعرض عليها مقاطع الفيديو بهدف ابتزازها، فتقوم الضحية بإعطائه المال على الفور.

تعاطي المخدرات

ويشار إلى أنه في سياق آخر تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من ضبط شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص تمتهن التعاطي والترويج والبيع للمواد المخدرة ضمن حي الصليبة في اللاذقية، قبل يومين.

وقام بإلقاء القبض على معظم أفراها وضبط بحوزتهم عدد من الحبوب المخدرة وظرف يحوي مادة الهيروئين المخدر. وبتحري منزل أحدهم عثر فيه على ميزان إلكتروني يستخدم لوزن المواد المخدرة وكمية من مادتي الحشيش والحبوب المخدرة.

وبتدقيق أوضاعهم تبين أن اثنين منهم يوجد بحقهما إذاعات بحث ونشرات شرطية بجرائم مخدرات، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج وبيع المواد المخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.

هذا تمت مصادرة المواد المخدرة ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وفي سياق آخر تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من توقيف شخص مطلوب يدعى (نبيل. خ) يوجد بحقه أكثر من ثمانية عشر طلب وإذاعة بحث بجرائم مختلفة أغلبها جرائم مخدرات ، وسيتم تقديمه إلى القضاء أيضاً.

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