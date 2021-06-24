شاهدوا كيف أصبح شكل فيروز بعد آخر صورة لها مع ماكرون قبل 10 أشهر

مُقلّة في اطلالتها على الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فمنذ ظهورها الأخير مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (سبتمبر 2020)، لم تنشر اي صورة للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، الى أن فاجأت ابنتها ريما الرحباني الجمهور بصورة جديدة.

وشاركت المخرجة والكاتبة ريما الرحباني، ابنة جارة القمر فيروز عبر حسابها على موقع فيسبوك صورة لهما معا،و علقت على الصورة قائلة: “سيلفي والماضي خلفي”.

وتعتبر فيروز أحد أهم المطربات في تاريخ الغناء العربي، واستطاعت ترك بصمة كبيرة بفضل أغانيها خلال مشوار حافل بالإنجازات الكبيرة التي حققت لها جماهيرية واسعة .

نفي اصابة فيروز بكورونا

في يناير الماضي، انتشرت أنباء بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة السيدة فيروز بفيروس “كورونا”، وذلك بعد وفاة الموسيقار إلياس الرحباني عن عمر يناهز الـ83 عاماً بسبب إصابته بالفيروس.

وذكرت الأنباء المتداولة أن السيدة فَيروز خضعت للعزل الصحي تحت إشراف ابنتها ريما، ما أثار قلق الجمهور.

لكن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نفت هذا الخبر تماماً.

وقالت في بيان رسمي رصدته “وطن”: “تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فَيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي”.

خبر كاذب عن فيروز منسوب الى الوكالة الوطنيةhttps://t.co/VWeBkjW5hY — National News Agency (@NNALeb) January 6, 2021

وأضافت الوكالة: “هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح”.

اقرأ المزيد: “فنجان القهوة تحول إلى وجبة عشاء”.. “شاهد” ماذا فعل الرئيس الفرنسي مع فيروز وكيف صدم عندما خرج من منزلها!

وفي نفس الشهر (يناير 2021)، انتشرت صور نادرة للنجمة اللبنانية الكبيرة فَيروز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لعام 1971.

والتقطت الصورة خلال رحلة فَيروز إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تظهر جارة القمر كما لم تظهر من قبل في صور بالأبيض والأسود، وهي في عز تألقها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد