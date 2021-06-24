“شاهد” أهداف مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا

نجح منتخب البرازيل من مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة كوبا أمريكا بعد تغلبه على منافسه منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها دولة البرازيل وسط إجراءات مشددة بسبب تفشي وباء كورونا.

منتخب كولومبيا وهدف التقدم

وسجل منتخب كولومبيا في الدقيقة ال10 عن طريق اللاعب لويس فرناندو دياز بتسديدة قوية سددها اللاعب في شباك منتخب المستضيف البرازيل.

أهداف البرازيل والتأهل

واستطاع منتخب البرازيل من تسجيل هدف تقليص الفارق متأخرًا في الدقيقة ال78 عن طريق اللاعب روبرتو فيرمينو بعد عرضية جميلة نجح من خلالها اللاعب من تسجيلها بقوة في شباك منتخب كولومبيا.

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بينما جاء الهدف القاتل عن طريق قائد منتخب البرازيل (السامبا) كاسيميرو، في الدقيقة العاشرة من الوقت البديل، لينتهي اللقاء بين المنتخبين بفوز البرازيل بهدفين مقابل هدف وحيد منتخب كولومبيا.

A vitória da #SeleçãoBrasileira diante da Colômbia em imagens! #VibraOContinente ➕3⃣🇧🇷 📸: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/XonScvMZtT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 24, 2021

وقد نجح منتخب البرازيل من التأهل إلى منافسات الدور ال16 من بطولة كوبا أمريكا، فيما ودع كلاً من فنزويلا والإكوادور البطولة.

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف فنزويلا، حيث كان في حراسة المرمى إيدرسون.

Melhor ataque e defesa da Copa América: ✔

Vitória com virada no último lance: ✔

100% de aproveitamento até aqui: ✔ Pra cima, #SeleçãoBrasileira! #VibraOContinente 📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/RYzoObGvwh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 24, 2021

وفي خط الدفاع لعب كلاً من، تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق، جاء كلاً من اللاعب نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب كولومبيا

ولعب مدرب منتخب كولومبيا “رينالدو رويدا” بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

📍 Estádio Nilton Santos

🗓 25/01/2017

🇧🇷 ⚽ x 🚫 🇨🇴 Quem lembra do Jogo da Amizade? Em 2017, Brasil e Colômbia fizeram um amistoso em homenagem às vítimas do avião da Chapecoense. Partida histórica, que ligou para sempre as seleções! 🇧🇷 x 🇨🇴 – 21h | #BRAxCOL #VibraOContinente pic.twitter.com/wvItiKfg4P — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 23, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ياري مينا، سانتياجو أرياس، كارلوس كويستا، جيسون موريلو، أما في خط الوسط آتى كلاً من: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو.

وفي هجوم منتخب كولومبيا جاء كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، لويس مورييل.

ترتيب المجموعة في منافسات كوبا أمريكا

ويتربع منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أما في المركز الثالث منتخب البيرو متساويًا بذلك مع منتخب كولومبيا بنفس النقاط، بينما في المركز الرابع جاء منتخب الإكوادور برصيد نقطتين، وفي أدنى الترتيب منتخب فنزويلا بنفس النقاط مع الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا.

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