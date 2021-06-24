أول فيديو لجريمة القتل الغامضة بمنطقة روي التي أثارت جدلا في سلطنة عمان

أثارت جريمة قتل غامضة وقعت في منطقة روي بسلطنة عمان، الجدل بين العمانيين على مواقع التواصل فيما أصدرت الشرطة العمانية بيانا للتوضيح

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر، أوضحت شرطة عمان السلطانية بأنه حدثت صباح اليوم واقعة قتل لشخص آسيوي بمنطقة روي.

توضح شرطة عمان السلطانية بأنه حدثت صباح اليوم واقعة قتل لشخص آسيوي بمنطقة روي، وقد تم القبض على المتهم وهو من ذات الجنسية، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 24, 2021

جريمة روي بسلطنة عمان

وأضافت وفق ما رصدت (وطن) أنه تم القبض على المتهم وهو من ذات الجنسية، والقضية قيد الإجراءات.

فيما لم تكشف شرطة عمان السلطانية أي تفاصيل أخرى عن الحادث الغامض ودوافع الجريمة، ما أثار التكهنات بين العمانيين.

هذا وتداول ناشطون مقطعا مصورا قالوا إنه يوثق الجريمة ويوضح حادث القتل للأسيوي على يد مواطنه.

جريمة القتل التي حصلت اليوم في

روي رحم الله المتوفي وأسكنه فسيح

جناته pic.twitter.com/zJxbJuT9Dw — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6T) June 24, 2021

ولم يتسن لـ” وطن” التأكد من صحة الفيديو المتداول الذي نشره حساباً عمانياً قال إنه لجريمة القتل في روي

القبض على مرتكب جريمة القتل بروي

وقد تم القبض على المتهم وهو من ذات الجنسية، والقضية قيد الإجراءات، بحسب بيان الشرطة العمانية.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني، عن تطعيم نحو مليون و8 آلاف و251 جرعة إجمالي جرعات لقاحات كوفيد19 التي أعطيت بالسلطنة حتى أمس الأربعاء 23 يونيو.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اليوم الخميس، بعد انقطاع لأكثر من أربعة أشهر.

وقال السعيدي في حديثه إن عُمان تواجه أسوأ موجة لانتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يوجد عدالة في مقارنة عدد الوفيات بالدول الأخرى لأنه لكل دولة لها آلية ومعايير في الاحتساب “ولن نتخلى عن الشفافية”.

وتابع:”الأرقام مقلقة ومخيفة جدًا وهذه الموجة الأسوء والأكثر إستمرارية، الوضع في القطاع الصحي أصبح منهك للجميع.”

الأرقام مقلقة ومخيفة جدًا

ولفت الوزير العماني إلى أن 3 ملايين و200 ألف جرعة من لقاحات كوفيد19 ستصل إلى السلطنة بداية من الشهر المقبل وحتى نهاية سبتمبر.

وأكد أن مليون و8 آلاف و251 جرعة إجمالي جرعات لقاحات كوفيد19 التي أعطيت بالسلطنة حتى أمس الأربعاء 23 يونيو.

كما شدد وزير الصحة على أن الإغلاق الجزئي مجدي “وأبسط مثال في ظفار في رمضان كانت الحالات مرتفعة جدًا وعندما أُتخذ القرار بالإغلاق انخفضت الحالات”

وأكمل:”لاصحة ما يتداول بأنه لايوجد أجهزة تنفس في مستشفيات السلطنة لن تسمح باستخدام أي تطعيم أو مستلزم طبي إلا بعد التأكد من مأمونيته وفاعليته وهذا لا يمنع حدوث أعراض جانبية.”

واستطرد:”عدد الأطباء الذين تم استقطابهم منذ بدء الجائحة بلغ ألفين و64 طبيبا رغم الشح العالمي للمهنيين في هذا القطاع. تم الإعلان عن إعطاء النساء الحوامل الأولوية في التطعيم لأسباب واضحة، حيث وجدت يوم أمس في وحدات العناية المركزة ٤٠ امرأة من النساء الحوامل وهناك خطر عليهن وعلى الجنين وندعوهن إلى التوجه نحو مراكز التطعيم لوقاية أنفسهن وأسرهن.”

كما لفت وزير الصحة العماني إلى أن الخدمات الصحية تأثرت كثيرا بسبب انتشار كوفيد19 “والقرارات التي تتخذها اللجنة العليا هي قرارات مدروسة بعناية.”

إلى ذلك أوضح السعيدي أنه لا توجد حاليا خطة لإغلاق المطارات أو الإغلاق الكلي والمستجدات الوبائية هي من تحدد طبيعة الإجراءات المتخذة.

كما أشار إلى أنه تم الغاء مهرجان صلالة السياحي للعام الثاني على التوالي، والفريق الفني سيرفع تقريرا إلى اللجنة العليا خلال الأيام المقبلة لاتخاذ القرار بشأن زيارة محافظة ظفار.

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