أول صورة لوائل كفوري وحبيبته معاً وهذا موعد زفافهما!(شاهد)

كشف شاعر لبناني هوية حبيبة الفنان اللبناني وائل كفوري أخيراً، ونشر صورتها لأول مرة، ليتأكد وجود علاقة بينهما ستتوج بالزواج قريباً بعد طلاقه من زوجته الاولى أنجيلا بشارة.

حبيبة وائل كفوري

ونشر الشاعر اللبناني ​حبيب بو أنطون​ صورة يظهر فيها صديقه وائل كفوري مع شابة أشار إلى أنها حبيبة الفنان الجديدة.

وكتب بو أنطوان على الصورة: (يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة).

الغريب أن حساب وائل كفوري الرسمي عبر (انستجرام) نشر نفس الصورة بنفس التعليق، دون توضيح ما إذا كان إعلانا رسمياً عن علاقتهما أو قرب موعد زفافهما.

زفاف وائل كفوري في سبتمبر!

كما نشرت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى صورة وائل كفوري برفقة حبيبته، وأرفقتها بتعليق: (هل سيتزوج وائل كفوري من حبيبته شانا في شهر سبتمبر؟).

هل سيتزوج #وائل_كفوري من حبيبته شانا في شهر سبتمبر؟ pic.twitter.com/swxgIGDmuO — hanadi issa (@hanadiissa11) June 23, 2021

ورجح المغردون أن هنادي عيسى لا تتساءل كما يظهر، بل تُخبر معلومة، فقد طرح عليها أحد المتابعين سؤالاً (هل؟ ولا عندك الجواب؟)، لتجيب الإعلامية اللبنانية: (عندي الجواب بس خليها هلق هل؟).

وفي مايو الماضي، أفاد موقع معني بأخبار الفن والمشاهير أنّ وائل كفوري شوهد لأكثر من مرة بسيارته برفقة فتاة شقراء، يُرجّح أن تكون حبيبته الجديدة وربما زوجته المستقبلية.

وبحسب موقع (الفن) حينها، فثمة أصدقاء مشتركين بين الفنان والفتاة أشاروا إلى أن الموضوع ليس مجرد صداقة عابرة بين الطرفين، وأن هناك إرتباطاً يلوح في الأفق بعيداً عن أية ضجة في العلن.

وأوضحت المعلومات التي تم تأكيدها الآن أن العروس تدعى (شانا) من دون الدخول في تفاصيل أخرى عنها في وقتها.

وقد أشارت المعلومات إلى أن (وائل) شوهد مع (شانا) خلال المرحلة الماضية وقد بدت عليهما ملامح الإنسجام، مع العلم أن النجم نفى خلال وجوده في أميركا آنذاك الأخبار التي تناولت مشروع زواج جديد في حياته الخاصة، والتي سعى خلال المراحل السابقة أن يحيطها بالسرية لاعتباره أن نجوميته تقف عند أبواب منزله .

و قالت المعلومات إن (شانا) سافرت مع وائل قبل الأزمة التي سببها فيروس كورونا، فيما نفت مصادر أخرى هذا الامر .

وأشارت معلومات (الفن) إلى أن معرفة الطرفين ببعضهما البعض أتت عن طريق أصدقاء مشتركين، بعد عودته من أميركا، وقد تطورت العلاقة إلى التفكير بالإرتباط الرسمي.

أول ظهور لطليقة وائل كفوري

وكانت طليقة وائل كفوري، أنجيلا بشارة، قد بكت على الهواء في أول ظهور إعلامي لها، حين تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها.

كما تأثرت أنجيلا بشارة عندما بدأت بقراءة رسائل من ابنتيها ميشيل وميلانا لمناسبة عيد الأم وتلقيها مفاجأة منهما، مؤكدة أنهما العيد بالنسبة لها وأنها تستمدّ قوتّها منهما لأنهما محور حياتها وهي تُضحّي كلّ ثانية لأجلهما.

وتحدثت أنجيلا بشارة خلال لقاءها على قناة (الجديد) عن حياتها الشخصية والمعاناة التي تعرّضت لها، وقالت: (تجربة الحياة والعيش مع شخص مشهور أمر صعب، والمحاكم تكون ظالمة عندما تحرم أماً من أبنائها، ولا تنطق بالحق).

وأشارت أنجيلا حينها إلى أنها غير منزعجة على الإطلاق من حقيقة كونها طليقة وائل كفوري ولاسيما أن هذا لا يلغي شخصيتها ووجودها في الحياة بحسب تعبيرها.

أنجيلا بشارة: المجتمع ذكوري

وكشفت أنجيلا بشارة أنها تقبل فكرة المساكنة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلة الخطوبة والزواج، لأنها مرّت بهذه المرحلة لمدة سنة.

واعترفت طليقة وائل كفوري بأنها كانت تغار عليه، مؤكدة أنه أيضاً كان يشعر بالغيرة، مضيفة: (من الصعب العيش إلى جانب شخص مشهور، لكن الزواج هو أسمى مؤسسة في الحياة والتي يعتبر ثمرتها الأولاد والاستمرارية والشراكة بينهما).

ووصفت أنجيلا بشارة المجتمع بالذكوري، وقالت: (ما يحدث في المحاكم هو حال عدد من الأمهات في مجتمعنا الذكوري، وقد انحاز النائب اللبناني هادي حبيش، المحامي الخاص بوائل كفوري، لطرف على حساب الآخر عند بدء إجراءات الطلاق).

وعبرت أنجيلا عن صدمتها وانزعاجها من تصرف مواطنتها الإعلامية ريما نجيم وطريقة إعلانها خبر طلاقها، وقالت: (أتمنى منها فقط أن تقوم بممارسة دورها الإعلامي والابتعاد عن دور القاضي الذي ينطق بالأحكام على الهواء).

وحول خلافها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية فأكدت أنجيلا أنه خلاف شخصيّ، وقالت إنها تواصلت معها وطلبت منها عدم نشر أي اخبار غير صحيحة، موضحةً أن الأحمدية قبلت الأمر على مضض غير أنها فوجئت في اليوم التالي أنهم يتكلمون بشكل سيء عن أهلها.

وتابعت: (هجوم نضال الأحمدية لم يعد يزعجني فلتتكلم حتى تشبع).

وختمت أنجيلا بالقول: (تعرّضت للإلغاء، وإنما الماضي لا طائل من ورائه، وأنا الآن مستعدة لخوض مرحلة جديدة من حياتي).

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