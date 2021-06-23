(فرانس 24) توقف رئيس تحريرها المصري نبيل الشوباشي إضافة إلى مذيع تونسي بسبب التحرش والتنمر

كشفت وسائل إعلام عربية، تفاصيل قرار توقيف رئيس تحرير قناة “فرانس 24” نبيل الشوباشي والمذيع الشهير توفيق مجيد عن العمل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد“، وفق مصادر داخل القناة لم تسمها، إنه تم توقيف رئيس التحرير والمذيع الشهير عن العمل، بعد شكاوى بحقهما تتهمهما بالتحرش والتنمر.

بحسب المصادر، فقد تم توجيه شكوى بالتحرش للشوباشي، فيما رُفعت عدة شكاوى بالتنمر والتحرش بحق مجيد. وهما موقوفان عن العمل إلى حين تبيان نتائج التحقيقات.

وكان موقع “تيليراما” الفرنسي قد نشر قبل يومين الخبر، مشيراً إلى أنّه تم إرسال هذين الإنذارين بحقّ الإعلاميين عبر نظام الإنذار الداخلي الذي وضعته مجموعة “فرانس ميديا موند”، التي تنتمي إليها “فرانس 24″، لمكافحة حالات العنف في العمل.

وقال الموقع إنّ المؤسسة استقدمت شركة خاصة للتحقيق في المزاعم الموجهة إلى الإعلاميين.

بدأ المصري نبيل الشوباشي مهامه رئيس تحرير للقناة في أغسطس/ آب 2017، فيما كان التونسي توفيق مجيد بين أوائل المنضمّين إلى القناة عام 2007، ويعتبر من أشهر وجوهها.

وكانت آخر مقابلة أجراها مجيد قبل أسبوعين مع المديرة التنفيذية لليونسكو، أودري أزولاي، في قرطاج التونسية.

وأثار الشوباشي الجدل سابقاً إثر وصفه بـ”الحمار” من يعطي رأيه في الشأن المصري من غير المصريين.

ومنذ دخوله إلى القناة، ظهر خطّ تحريري منحاز للأنظمة، وكان من بين أشهرها المقابلة التي أجرتها القناة قبل سنوات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ فُتح له الهواء كي ينكر انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها وليبرر التنكيل بالمصريين.

من هو نبيل الشوباشي؟

درس تاريخ وعلوم سياسية في جامعة السوربون في باريس، وينتمي إلى عائلة صحفية عريقة، والده هو الصحفي والكاتب علي الشوباشي بينما والدته هي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.

وهو أحد كوادر قناة النيل الدولية، والتحق بالعمل في الإذاعة في البرنامج الأوروبي عام 1992، والتحق بالعمل في التليفزيون بالتزامن مع انطلاق «قناة النيل الدولية» عام 1993.

تدرج بين برامجها كمذيع، وقدم العديد من النشرات والبرامج السياسية والمنوعات والرياضة على قناة النيل الدولية.

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من بين برامجه على قناة النيل الدولية، شارك في تقديم برنامج “بونجور” الذي كان يستضيف فيه سفراء وقيادات الدول الغربية، كما كان يستضيف البرنامج شخصيات في الفن والثقافة.

من هو توفيق مجيد؟

وتوفيق مجيد هو مذيع تونسي في قناه فرانس 24، ويقدم برامج “النقاش” و”باريس مباشر”، وعمل في القناة من أول بدايتها سنة 2007.

حاصل على ماجستير في الآداب باللغة الفرنسية من جامعة السوربون، كما عل سابقاً في إذاعة مونتيكارلو الدولية ووكالات إعلام فرنسية.

الجزائر توقف القناة الفرنسية

وفي وقت سابق، قررت السلطات الجزائرية، سحب الاعتماد من القناة الفرنسية “فرانس 24″، بعد إنذارات سابقة قدمتها للقناة عن تقارير صحافية تخص معالجة الأحداث في الجزائر.

وأفاد وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن قرار سحب الاعتماد مرده إلى “العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافةً إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر”.

ويعتقد أن تكون التغطية التي قدمتها قناة “فرانس 24” للانتخابات النيابية، التي جرت أمس السبت، لم ترُق للسلطات الجزائرية التي رأت فيها تحيزاً لجهة تيار المقاطعة.

وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد وجهت، بتاريخ 13 مارس/آذارالماضي، لقناة “فرانس 24” إنذاراً أخيراً قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب ما تعتبره السلطات “تحيزها الصارخ” في تغطية المسيرات في الجزائر.

وأفاد بيان وزارة الاتصال: “إن تحيز “فرانس 24″ في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية، المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”.

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