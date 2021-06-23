صورة عادل إمام بلحية بيضاء تثير ضجة .. شاهدوها واكتشفوا الحقيقة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري عادل إمام برفقة نجله الممثل محمد إمام، وقالوا إنها أحدث ظهور للزعيم.

عادل إمام بلحية بيضاء!

ويبدو عادل إمام في الصورة بلحية وشوراب بيضاء، ما جعل البعض يتساءل عن سر هذه اللحية، بينما بدأ آخرون يناقشون ما إذا كانت تناسبه أم لا.

ولكن تبين لاحقاً أن الصورة مفبركة، وتم التعديل عليها باستخدام بعض برامج تعديل الصور مثل (الفوتوشوب) وغيرها.

أما الصورة الأصلية التي تم التعديل عليها، فهي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، الذي أقيم في أغسطس عام 2018.

عادل إمام ومعاناة من ضيق التنفس

هذا ولا يزال الغموض يحيط بالحالة الصحية للزعيم خاصة أنه لم يتواجد في عزاء صديقه الفنان الراحل سمير غانم قبل شهر.

ووسط تضارب الأنباء حول الأمر، كشفت معلومات خاصة أن ​عادل إمام​ (81 عاما)، يخضع للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي ​فيروس كورونا​.

وأشارت المعلومات التي نشرتها صحيفة (في الفن)، قبل أسابيع إلى أن أطباء مقربون من عادل إمام، يشرفون على حالته بشكل دوري نتيجة إصابته بضيق التنفس قبل سنوات، وذلك بسبب التدخين الشره الذي لم يتخل عنه حتى الآن.

وذكرت المعلومات أيضاً أن عادل إمام كان لا يبالي بما يطلبه الأطباء منه، ولا يلتزم بالإرشادات الطبية، لكنه خضع أخيراً لها بعد أزمة فيروس (كورونا) المستجد.

وتسبب مكوث عادل إمام الطويل في المنزل، بحالة من الملل لديه كونه اضطر للابتعاد عن أقرب المقربين منه، باستثناء عائلته ومتابعته للتلفزيون.

حالة عادل إمام لم تسمح له بالحضور

وكان عادل إمام قد أثار تساؤلات عدة بعدم حضوره جنازة وعزاء سمير غانم، واكتفى بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم الواجب.

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية حينها عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

وبعد وفاة سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس (كورونا)، نشر عادل إمام عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) صورتان تجمعه به، في الأولى مشهد من فيلم (أغبياء لكن أذكياء)، وفي الثانية، فيظهر فيها الزعيم يعانق الفنان الراحل.

(مع السلامة ياحبيبي)

وعلق عادل امام على الصورة: (مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي).

وسبق أن وصف سمير غانم هذه الصورة في لقاء سابق بأنها من أجمل صور الصداقة والحب في حياته.

هذا وانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن تدهور صحة عادل امام، ووضعه على جهاز تنفس، بسبب إصابته بضيق تنفس مزمن بسبب التدخين. وسط مزاعم عن اصابته بفيروس كورونا.

عادل إمام وجهاز التنفس الصناعي

وذكر موقع الفن حينها أن عادل امام غير مصاب بفيروس كورونا خاصة أنه يلتزم تماماً بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية منه. حتى أنه لا يستقبل أولاده وأحفاده أحياناً.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أن (الزعيم) مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية.

وقالت المصادر إن أي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق. وغالباً ما يستخدم جهاز التنفس الإصطناعي كي يبقى مستوى الأكسجين معتدلاً في الدم.

وأشار الموقع أن عادل امام يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص. مؤكدة أنه لم يصب باكتئاب بسبب الحجر كما تم تداوله.

عائلة عادل إمام غاضبة

من جهتها، نفت عائلة عادل امام هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.

وقال نجله الفنان محمد إمام، في تصريحات لصحيفة (اليوم السابع) المحلية، إن (الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية. وما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا.)

وتابع إمام: (والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة. ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميا وأن كل ما أشيع عارٍ تماما من الصحة).

وطالب محمد إمام وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عن والده تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر بحسب تعبيره.

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