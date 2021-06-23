فرنسا والبرتغال يتعادلان في قمة اليورو التاريخية (شاهد)

خيم التعادل الإيجابي بين منتخب فرنسا ونظيره البرتغال بهدفين لكليهما، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين المنتخبين على أرض ملعب ” فيرينك بوشكاش”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

أهداف منتخب فرنسا

واستطاع النجم الفرنسي كريم بنزبما مع نهاية مجريات الشوط الأول من تسجيل أولى أهداف الفريق عبر ركلة جراء تحصل عليها الفريق سجلها اللاعب بقوة على يسار حارس منتخب البرتغال.

وكذلك نجح بنزيما مرة أخرى في الدقيقة ال47 من تسجيل هدف أخر عبر ركلة جزاء تحصل عليها منتخب “الديوك” الفرنسي.

أهداف منتخب البرتغال

وسجل النجم البرتغالي وقائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو بتسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال30 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وفي الدقيقة ال60 عاد الدون رونالدو لتسديد هدف أخر في الدقيقة ال60 بركلة جزاء أخرى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لكليهما.

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وحاول كلا المنتخبين من محاولة تسجيل هدف الانتصار والفوز في شباك الأخر حتى أخر دقيقة في اللقاء في المباراة.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب البرتغال في منافسات الجولة الثالثة من بطولة اليورو، حيث كان في حراسة المرمى لوريس.

كريم بنزيما رجل المباراة 👏👏 pic.twitter.com/T3OIEE5OJW — منتخب فرنسا 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@France_Ar_fans) June 23, 2021

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط آتى كلاً من: كانتي، بوجبا، رابيو، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب البرتغال

ودخل مدرب منتخب البرتغال ” فرناندو سانتوس” 66 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ألمانيا “المكاكين”، حيث كان في حراسة المرمى أنتوني لوبيز.

رسمياً .. منتخب فرنسا يتأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أوروبا 2020 لمُلاقاة سويسرا 🏆 pic.twitter.com/uNK4fY3mly — KoooraWorld (@KoooraWorld) June 23, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: بيبي، روبن دياس، جواو كانسيلو، نونو مينديز، أما في خط الوسط لعب كلاً من: برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، برناردو سيلفا، ريناتو سانشيز.

وفي هجوم الفريق آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين: كريستيانو رونالدو، ديوغو جوتا، جواو فيليكس.

ترتيب المجموعة في بطولة اليورو

ويتربع منتخب فرنسا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه منتخب ألمانيا بفارق نقطة وحيدة برصيد 4 نقاط.

أما في ثالث الترتيب منتخب البرتغال متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب ألمانيا، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب هنغاريا (المجر) برصيد نقطتين في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو).

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