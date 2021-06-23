شاهدوا فيديو مايا دياب الذي صدمت به الجمهور بلا مساحيق تجميل!

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو ظهرت خلاله على طبيعتها بدون مساحيق تجميل، وهو أمر نادر أن تفعله.

مايا دياب بدون مكياج

وظهرت مايا دياب في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية (الستوري) على حسابها عبر تطبيق (انستجرام)، وهي ترتدي تنورة زرقاء قصيرة، وتوب أبيض يكشف جسدها، دون أن تضع أي نوع من مساحيق التجميل والمكياج.

وفي وقت سابق، هاجمت مايا دياب الطبقة الحاكمة في لبنان، إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، وحجبه من المصارف عن مودعيه.

مايا دياب لحُكام لبنان: (يازمرة رفضها عزرائيل)

وغرّدت دياب عبر حسابها الرسمي في (تويتر) قائلة ما نصه: (يا ولاد الكلب، يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن؟).

وتابعت: (يا حرام يا بلدي، ما تركتوا بقى غير أنفاس شعب مريض بلا دواء وبلا بنزين وبلا كهرباء وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي).

يا ولاد الكلب،يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة،شو بعد بدكن ،يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير انفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي.. #مصرف_لبنان #الدولار #١١٨_استقالة_الان #رياض_سلامة — Maya Diab (@mayadiab) June 2, 2021

(أحلى كلام)

وفي سياق آخر، استطاعت مايا دياب أن تحصد نجاحاً كبيراً لفيديو كليب أغنيتها الجديدة (أحلى كلام)، التي طرحتها عبر (يوتيوب) قبل أيام، وحققت نحو 3 ملايين مشاهدة.

ولفتت مايا دياب الجمهور في الكليب بملابسها الجلدية وقفزها فوق الحبل على المسرح، ما جعلها محط أنظار الجمهور، نظراً لخفة حركتها على المسرح ورشاقة جسدها.

وقد تم تصوير الكليب في عدد من مواقع التصوير الداخلية في لبنان، والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج شيرين خوري.

محمود الليثي ومايا دياب

ومؤخراً، أعلنت مايا دياب عن تعاونها مع المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، لأول مرة، في أغنية جديدة بعنوان (حطالي روج).

وكشفت أيضاً مايا دياب عن تعاونها مع مواطنها المخرج والمطرب جاد شويري، لتصوير كليب أغنيتها الجديدة، المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة، دون أن تعلن عن اسم الأغنية.

مايا دياب تحذف صورة بفستان الزفاف

وسبق أن أثارت مايا دياب جدلاً واسعاً بعدما نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة غريبة في صالون تصفيف الشعر.

وظهرت الفنانة اللبنانية بكامل حيويتها ونشاطها من خلال رقصها بحركات عفوية ومجنونة، الأمر الذي أعجب الآلاف من متابعيها وتركوا لها التعليقات.

وقبلها بأيام، أثارت مايا دياب، شكوكاً حول زواجها مرة أخرى، وذلك بعدما نشرت صورتها بفستان الزفاف ثم حذفتها فوراً.

وفاجأت مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الخاص عبر تطبيق (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان الزفاف وطرحة وتاج، وتقوم بوضع أحمر الشفاه في إشارة إلى استعدادها لحفل زفاف.

لكن المثير للشك أن مايا دياب حذفت الصورة بعد دقائق من نشرها، ولم يمنع ذلك الناشطون من تداولها وسط شكوك حول ارتباطها.

بينما قال آخرون إن الصورة قد تكون جزءاً من كليب قادم ستقدمه، أو جلسة تصوير فقط.

مايا ترقص مع طليقها

وظهرت مايا دياب مؤخراً في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع وهي ترقص مع طليقها رجل الأعمال ​عباس ناصر، في حفل ميلاد ابنتها (كاي).

ولاحظ المتابعون حينها أهمية العلاقة بين مايا وطليقها على نفسية إبنتهما، رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.

وتزوجت مايا من ​عباس ناصر مدنياً عام 2006، وكانت تبلغ (25 عاما)، مشيرةً الى أنها لم تعاني من اختلاف ديانتها عن ديانته فهو مسلم شيعي وهي مسيحية.

الخيانة الزوجية

وقبل انفصالها، تحدثت مايا عن موضوع الخيانة الزوجية وقالت في لقاء صحفي سابق إن كل الرجال خونة بطبعهم، ورأت ان 95% من الرجال يخونون أما البقية فهم إما غير متفرغين أو يعانون من مشاكل معينة.

وكشفت مايا أنها هيأت نفسها قبل الزواج لموضوع الخيانة حتى لا تتألم، وأنها أصبحت غير مبالية في ما يخص هذا الموضوع.

ولاحقاً، أعلنت مايا في عدة مقابلات عن انفصالها عن زوجها، خاصة حين تم التطرق إلى موضوع تقبّل ابنتها لرجل في حياة أمها.

(لا أستطيع دخول أمريكا طول حياتي)

وفي إبريل الماضي، كشفت مايا لأول مرة، أنها ممنوعة من دخول أمريكا طوال حياتها بعد إدراج اسمها على لائحة الإرهاب.

وقالت مايا أثناء استضافتها ببرنامج (العرافة) الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على قناة (المحور).(فشلت في الحصول على تأشيرة زيارة لأمريكا من السفارة أكثر من مرة).

وتابعت مايا : (حاولت كثيراً إلى أن حصلت على ميعاد مع السفيرة الأمريكية وحينها تم إبلاغي بأنني متهمة. بالإرهاب ولا أستطيع دخول أمريكا طوال حياتي).

وأكدت مايا أنها لا تعرف حتى الآن سبب إدراج اسمها في لائحة الإرهاب، ومن يقف وراء ذلك.

وأضافت: (أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأمريكية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب).