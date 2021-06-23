داخل عالَم أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام

بعد سنوات من التكهنات والمناقشات، يمكننا الآن تتبع جذور أيديولوجية الجولاني الجهادية لم تعد هوية زعيم هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقاً، سراً.ففي العام الماضي، كشف أبو محمد الجولاني عن اسمه الحقيقي، وفي مقابلة حديثة مع فرونت لاين، تعمق في خلفية عائلته.

بعد سنوات من التكهنات والنقاش، وبدعم من الأبحاث والمقابلات المكثفة، يمكن الآن تتبع كيف شكلت نشأته الاجتماعية والسياق الاجتماعي والسياسي الأوسع أيديولوجيته الجهادية.

كانت القيادة الجذابة للجولاني، التي يمكن أن تؤثر على التنسيق الأمريكي التركي في سوريا من خلال لعب دور رئيسي في تقرير مصير إدلب، آلية أساسية للتغيير داخل جبهة النصرة وبالتالي هيئة تحرير الشام.

على الرغم من أهميتها في فهم بعض جوانب الجهاد السوري، فإن نظرية الحرمان النسبي، التي تقول إن الفوارق الاقتصادية يمكن أن تكون عاملاً رئيسياً في التمرد والتطرف، لا تفسر كيف تم دفع الجولاني إلى قمة التنظيم الجهادي الأكثر نفوذاً في سوريا.

ولد الجولاني أحمد حسين الشرع في الرياض عام 1982 ، وبينما ينحدر والده من خلفية فلاحية، فقد ولد هو نفسه في عائلة حضرية من الطبقة الوسطى.

أمضى سنوات طفولته ومراهقته المبكرة في حي راقٍ في دمشق، حيث لم يسجنه أو يتعرض للتعذيب من قبل النظام السوري، وهي تطورات تميل إلى إثارة رغبة الجهاديين في الانتقام. وهذا لا يتناسب مع نظرية التطرف الناجم عن الضغط السياسي أو قمع الدولة.

تاريخ العائلة

كان والد الجولاني، حسين الشرع ، الاقتصادي المولود عام 1946 في مرتفعات الجولان ، مستوحى من القومية العربية والقيادة الكاريزمية للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر.

في الستينيات، مع تصاعد القومية العربية بعد الانقلابات البعثية الناجحة في العراق وسوريا، غادر بلاده لدراسة الاقتصاد في جامعة بغداد. عاد إلى سوريا في أوائل السبعينيات ، بالتزامن مع ما يسمى بالحركة التصحيحية ، الانقلاب الذي أوصل حافظ الأسد إلى السلطة.

بدأ والد الجولاني حياته المهنية كموظف حكومي في وزارة النفط، وعمل في المجلس المحلي لمحافظة القنيطرة من عام 1972 إلى عام 1976، وفقًا لبحث الكاتبين للمقال (حمزة المصطفى ، حسام جزماطي).

ولكن مع تزايد العداء بين النظامين البعثيين في سوريا والعراق ، أدى تعاطفه السياسي والأيديولوجي مع النظام العراقي في النهاية إلى الابتعاد عن سوريا ونحو المملكة العربية السعودية ، حيث عمل في صناعة النفط.

يبدو أن الكثير من وقته في المملكة العربية السعودية كان مكرسًا للبحث ، لا سيما حول كيفية تسخير عائدات الموارد الطبيعية لتعزيز التنمية في العالم العربي.

ركز كتابه الأول ، النفط والتنمية الشاملة في العالم العربي (1983) ، على كيف يمكن للفائض المالي العربي أن يلعب دورًا حيويًا في اندماج الدول العربية في الاقتصاد العالمي مع الحفاظ على التنمية الشاملة ، لا سيما في القطاع العسكري.

استكشف كتابه الثاني ، التقييم الاقتصادي ومستقبل التنمية في المملكة العربية السعودية (1983) ، كيف يمكن للاقتصاد النفطي أن يعمل كمحرك موثوق للنمو الشامل في العالم العربي.

الكتاب الثالث ، الاقتصاد السعودي في عملية البنية التحتية الأساسية وبناء القدرات (1984) ، ركز على تكامل النفط والقطاعات الأخرى ، لا سيما الصناعة والزراعة ، في تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم والبناء والنقل.

الكتاب الرابع ، أوبك 1960-1985: التحولات الكبرى والتحديات المستمرة ، نُشر في عام 1987.

بعد عودته إلى سوريا في أواخر الثمانينيات ، تم تعيين حسين الشرع مستشارًا في صناعة النفط لرئيس الوزراء آنذاك محمود الزعبي.

بينما كان الزعبي يخطط لتنشيط الاقتصاد السوري المعطل لتعظيم عائدات النفط والموارد الطبيعية ، ورد أنه أقنع الشرع بالعودة إلى القطاع العام ومساعدته على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ.

لكن وفقًا للمقابلات التي أجراها الكاتبان، انتهى الأمر بوالد الجولاني ضحية ظلم إداري بعد رفضه التوقيع على المعاملات الاقتصادية غير القانونية التي طلبها كبار مسؤولي النظام.

علم نفس النرجسية

افتتح الشرع لاحقًا شركة سمسرة عقارية ، وحصلت الأسرة أيضًا على دخل من سوبر ماركت يديره بشكل أساسي إخوة الجولاني.

كانت هذه البيئة المنزلية الحضرية المكتفية ذاتيًا اقتصاديًا هي المكان الذي نشأ فيه الجولاني ، أصغر الأولاد.

كان الاضطراب الوحيد في هذه الطفولة الهادئة هو لقب “النازح”، الذي كان يتبع الأسرة في كل مكان – وهو تذكير دائم بأصولهم في الجولان.

تولي دراسات الأمن الكلاسيكي و “مكافحة الإرهاب” أهمية كبيرة للعوامل النفسية الفردية كمحركات للتطرف والتطرف.

وهذا يشمل “سيكولوجية النرجسية” ، التي تتقاطع عادةً مع مشاعر الاغتراب السياسي. قد يساعد ذلك في تحليل شخصية الجولاني وتحولاتها المختلفة ، قبل وبعد اعتناقه للجهاد.

وفقًا لزميل في المدرسة الابتدائية ، التحق الجولاني في حي المزة بدمشق ، فإن أحمد الشرع كان صبيًا نحيفًا ومرتباً وأكاديميًا. لقد كان ذكيًا بشكل متلاعب ، لكنه كان انطوائيًا اجتماعيًا.

مع عمل والده كمستشار لرئيس الوزراء وعمل والدته كمدرسة ، كان من المتوقع أن يكون ذكيًا ومهذبًا ومنضبطًا – لتقديم أفضل صورة ممكنة لعائلته.

يشير بحث الكاتبين إلى أنه منذ سن مبكرة ، طور الجولاني إحساسًا بالاختلاف عن الآخرين.

وأفسحت طفولته المنضبطة الطريق تدريجياً إلى شخصية متمردة ، مما تسبب في انخفاض درجاته. كما تبنى أنماط حياة جديدة: جذبت مظهره الجميل انتباه العديد من الفتيات ، قبل أن يقع في حب علوي (يعتبره الجهاديون كافرًا).

أدى رفض العائلتين للرومانسية إلى إنهاءها في وقت مبكر ، مما قد يؤدي إلى تعميق الصدع داخل عائلته في وقت كان الجولاني يبحث فيه عن هويته كفرد – ودفعه إلى التركيز على الانقسامات الطائفية داخل المجتمع.

آثار الحادي عشر من سبتمبر

كما هو الحال مع معظم أبناء جيله ، كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها مؤثرة للغاية بالنسبة لجولاني ، حيث تحدث مباشرة إلى علم نفسه.

كان شن هجوم على الولايات المتحدة – أعظم قوة في العالم – على أراضيها إنجازًا “استثنائيًا” لأشخاص “استثنائيين” قرروا تغيير العالم.

ونتيجة لهذا الإعجاب بمهاجمي 11 سبتمبر ، بدأت أولى علامات الجهاد بالظهور في حياة الجولاني ، حيث بدأ في حضور خطب سرية وحلقات نقاش في ضواحي دمشق المهمشة مثل حجيرة وسبينة ودروشا.

منح الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 الجولاني فرصة لتمييز نفسه – لإثبات أنه تم قطعه من نفس القماش الذي كان يرتديه أسامة بن لادن ، الذي كان يحاكي أسلوبه في ارتداء الملابس والتحدث. كانت أيضًا فرصة لتمييز نفسه عن والده ، الذي أحب أن يتذكر ذكرياته عن العراق.

بمعنى آخر ، كان على الابن أن يفعل ما لم يستطع والده القيام به. لم يكن يراقب الأخبار ويحلل ما حدث ببساطة كمراقب خارجي. قرر أن يكون في عين العاصفة – متجاهلاً القومية العربية التي قضى والده حياته في الترويج لها كمقابلة لما اعتبره الطائفية والقومية المفلسة فكريا.

باختصار ، طور إيديولوجية مبسطة قادرة على تعبئة الجهاديين والمتمردين الآخرين في زمن الحرب.

في عام 2003 ، وبدعم من الشبكات اللوجستية الجهادية في سوريا ، انتقل الجولاني إلى العراق ، حيث انضم إلى سرايا المجاهدين ، وهي جماعة جهادية صغيرة ولكنها سيئة السمعة تنشط في مدينة الموصل الرئيسية. سرايا المجاهدين قسموا الولاء لأبي مصعب الزرقاوي بعد أن أسس تنظيم القاعدة في العراق عام 2004 ، والذي أصبح فيما بعد الدولة الإسلامية (داعش).

القبض على الجولاني

تم القبض على الجولاني في وقت مبكر نسبيًا ، في أواخر عام 2004 ، وظل محتجزًا حتى الأشهر الأولى من عام 2010 ، مما منعه من تولي منصب قيادي.

لكن وفقًا لأبحاث ومقابلات الكاتبين، كان جيدًا جدًا في التكيف مع المجتمعات المحلية في العراق وتقاليدهم ولهجاتهم ، لا سيما في الموصل.

قد يفسر هذا سبب سجنه على عكس الجهاديين الأجانب الآخرين في معسكر بوكا ، وهو مركز اعتقال عسكري أمريكي سيئ السمعة بالقرب من أم قصر بالعراق.

كان يحمل بطاقة هوية عراقية مزورة ، حتى أنه تمكن من إقناع لجنة التفتيش الأمريكية – المكونة من مقاولين عراقيين – بأنه مواطن عراقي.

رفع الرتب

خلال فترة اعتقاله ، أقام الجولاني علاقات وثيقة مع العديد من الجهاديين العراقيين الذين أصبحوا فيما بعد قادة أو قادة تنظيم الدولة الإسلامية الرئيسيين.

بعد إطلاق سراحه ، استفاد بشكل كبير من هذه العلاقات ، حيث ارتقى تدريجياً في صفوف داعش بينما كان ينتظر اللحظة المناسبة لمتابعة هدفه طويل المدى.

في منتصف آذار (مارس) 2011 ، لم يمض وقت طويل على إطلاق سراح الجولاني ، اندلعت الثورة في سوريا.

قدمت الانتفاضة السلمية في البداية ، والتي تحولت لاحقًا إلى نزاع مسلح ، فرصة ذهبية للجولاني وأبو بكر البغدادي.

في حين أن التورط في سوريا أتاح للجولاني فرصة للتميز عن الحشد وإثبات قدرته على إحداث فرق ، فقد مكّن البغدادي أيضًا من إحياء تنظيمه المتعفن والتوسع خارج المناطق المقفرة في الصحراء العراقية.

وفي هذا السياق أعلن الجولاني عن تشكيل جبهة النصرة في كانون الثاني 2012. بالاتفاق المسبق بين الجولاني والبغدادي ، تم تشكيل جبهة النصرة دون الكشف عن علاقاتها التنظيمية مع تنظيم الدولة الإسلامية.

كانوا قلقين بشأن تكرار إخفاقات الماضي ، وسعى إلى تجنب إدراج الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى في القائمة السوداء في وقت مبكر.

في أغسطس 2011 ، عبر الجولاني الحدود إلى سوريا برفقة مجموعة صغيرة من الجهاديين العراقيين والسوريين.

وبحسب ما ورد أحضروا معهم 60 بندقية آلية فقط ، خططوا لتسليمها إلى الخلايا الجهادية النائمة في مختلف المحافظات السورية. كانت هذه هي الصفحة الأولى من فصل طويل ، لكنه غير مكتمل ، من النشاط الجهادي في سوريا ، حيث أصبح الجولاني تدريجياً شخصية مركزية ، وإن كانت مثيرة للجدل.

** هذا المقال للكاتبين (حمزة المصطفى ، حسام جزماطي). ) نقلا عن موقع (middleeasteye).