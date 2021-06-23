تطور جديد في قضية عبودكا نجم السوشيال ميديا الكويتي

رفعت النيابة العامة في الكويت، إجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة البنكية على نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ(عبودكا).

الدفعة الأخيرة

ونقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر مطلع، قوله إن النيابة العامة رفعت إجراءات منع السفر، وتجميد الأرصدة البنكية، على (عبودكا)، الذي يعتبر ثاني متهمي الدفعة الأخيرة من المشاهير المتهمين في قضية غسل الأموال التي هزت البلاد العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء تمهيداً لسقوط تهمة (غسل الأموال) عن عبدالله الجاسر وحفظ القضية، بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام.

وسبق أن رفعت النيابة العامة إجراءات منع السفر، وتجميد الأرصدة البنكية أيضاً على مشهور التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري، بعد تحقيقات استمرت إلى أكثر من عام.

قضية غسيل أموال المشاهير

وأثارت قضية غسيل أموال المشاهير ضجة واسعة العام الماضي في الكويت.

واتهم عشرات المشاهير بغسيل أموال قبل أشهر ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

وصدر قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

وكشف مصدر مطلع حينها عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال، وهم: حليمة بولند، فوز الفهد، فرح الهادي. مريم رضا، يعقوب بوشهري، عبدالوهاب العيسى، دانة الطويرش، جمال النجادة، شفاء الخراز، ومشاري بو يابس.

وعمّمت وزارة الداخلية أسماء المشاهير الـ10 فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.

وكشف حينها أن الأجهزة الأمنية تراقب 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال. بينهم تجار خمور ومخدرات، وأن الأدلة قطعية على بعضهم.

اعتقال عبودكا

وفي سياق آخر، كانت قوات الأمن في الكويت قد اعتقلت (عبودكا) في مارس الماضي، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

وتم ضبط (عبودكا) في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب (شاهين سناب) في موقع (تويتر) حينها، أن عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش. رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه.

وكان ظهور نجم المواقع )عبدالله الجاسر ( قبلها بأيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل. مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – لعبودكا دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة. كما استنكروا زيارته لعبودكا.

ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟

زين وين التباعد بينك وبينه

طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر

وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه

وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه#وزير_الداخليه pic.twitter.com/3wYN2ulOZJ — د / جــيــكـــر (@Vxr331) March 8, 2021

السبب الحقيقي للقبض على عبودكا

وخرج بعدها (عبودكا) عن صمته ليكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت للقبض عليه، معرباً عن استيائه من الشائعات التي تم تداولها.

اقرأ أيضاً: عبودكا يخرج عن صمته بعد شائعات المخدرات والأفعال الفاضحة وهذا أول تعليق بعد الافراج عنه

وقال (عبودكا) بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق (سناب شات): (أمانة سبب القبض علي كان كسر الحظر. خرجت لأمر طارئ جداً وخارج عن إرادتي، وأنا أكثر شخص كنت أوصيكم بعدم الخروج).

وتابع (عبدالله الجاسر) حينها: (كنت أريد الذهاب لشقيقتي في الشاليه بجانبنا، وقدر الله وماشاء فعل، ولا أنا أعلم جيداً في التطبيق. والباركود، فحالي حال غيري وتم تسجيل قضية ضدي).

سيأخذ الله حقي!

وحول شائعات القبض عليه بسبب المخدرات أو السكر، أو ارتكاب أفعال فاضحة، قال عبدالله الجاسر: (الأخبار اللي طلعت علي. إن شاء الله سيأخذ لي حقي منهم يوم القيامة، أنا تشاجرت مع الشرطة، وفعلا غلطة الشاطر بألف، هذه السقطة جعلت الكلام يكثر ضدي، قالوا أنني كنت مع فتيات، وأخرى أنني تشاجرت مع شرطي ومعي مخدرات).

وتابع: (كل هذا كلام فارغ وسأتحمله لأنني أخطأت من الأساس بالخروج وقت الحظر، وجعلت الناس تتكلم عني وتتهمني. بأمور غير حقيقية، وأتمنى أن الله يأخذ لي حقي من كل شخص شوه سمعتي).

وختم عبودكا: (لكم الحق أن تسألوا، وأنا ورقتي موجودة في المخفر أنني كسرت الحظر. وأعدكم أن أحاول أن أوصل لأحد أني لم أفعل كل هذه الأمور وكسرت الحظر فقط).

الجاسر تعرض لاعتداء

وسبق أن تعرض (عبودكا) لاعتداء قاسي من قبل شخصين العام الماضي، الامر الذي أدى لإصابة عينه إصابة بالغة بحسب الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عبودكا حينها أنه خسر عينه بنسبة 80%، وخضع لعملية جراحية بسبب ذلك.

وروى عبودكا تفاصيل الاعتداء لصحيفة (الراي) المحلية قائلاً: ( ماحصل كان محاولة من أحد قادة السيارات لاستيقافي دون. سبب معروف ولكني رفضت التوقف، فلحق بي وصدم سيارتي من الخلف صدمة خفيفة، وهنا نزلت وتجادلنا مع سائق السيارة).

واستطرد عبدالله الجاسر تفاصيل الهجوم المُباغت: (خلال لحظات من كان معه في السيارة باغتني وهو قادم من خلفي ليضربني على وجهي بآلة حادة لم أتبينها، وتركاني على الأرض وغادرا).

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك