بالصور: محمد صلاح يفاجئ جمهوره ب “لوك” الجديد

نشر النجم المصري محمد صلاح 29 عامًا مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” ب “لوك” الجديد الذي ظهر فيه اللاعب.

محمد صلاح وصبغ لحيته

وظهر المصري صلاح في الصورة الجديدة الذي قام بصبغ لحيته باللون البني الفاتح، واكتفى اللاعب بالتعليق عليها بوجه مبتسم بفم مفتوح.

صورة محمد صلاح ب “لوك الجديد” وصبغ لحيته عبر حسابه الشخصي على الانستغرام

ويتابع النجم محمد صلاح عبر حسابه على “الانستغرام” أكثر من 42 مليون شخص من جميع أرجاء العالم، وحظيت تلك الصورة على أكثر من 424 إعجاب على صورته الجديدة في غضون ساعات قليلة.

محمد صلاح وأولمبياد طوكيو

وفي سياق آخر، قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “أحمد مجاهد”، أن فرص مشاركة نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ليست كبيرة في منافسات أولمبياد “طوكيو” بسبب عد ترحيب الفريق بالفكرة.

وأردف مجاهد، قائلاً: ” حصل حوار مع محمد صلاح في معسكر التدريب الخاص بالمنتخب الأول الذي أبدى رغبته بالتواجد في الأولمبياد، مؤكدًا استعداده قيادة المنتخب في أولمبياد طوكيو”.

اقرأ المزيد: ميسي يرد على عرض برشلونة الأخير بشأن مستقبله

وأضاف، ” أرسلنا خطابًا بالفعل إلى نادي ليفربول لتأكيد المواعيد بعد قرعة البطولة، إلا أن فريق ليفربول قام بإلقاء ذلك الأمر على الجهاز الفني للفريق الإنجليزي”.

واستكمل مجاهد في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: ” نادي ليفربول لم يرحب بفكرة مشاركة صلاح في الألعاب الأولمبية، كما الأمر بالنسبة للاعبين الأفارق الذين سيشاركون في بطولة كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل، مؤكدًا أن رد النادي سيكون خلال الأيام القليلة القادمة”.

مواجهات أولمبياد طوكيو

وسيواجه منتخب مصر “الفراعنة” أولى مواجهاته في بطولة أولمبياد طوكيو نظيره المنتخب الإسباني في مواجهة صعبة في ال 22 من شهر يوليو/ تموز القادم.

📸- نجم ليفربول محمد صلاح اثناء احتفاله بيوم ميلاده الـ ٢٩.

🥳🎉 pic.twitter.com/7LVwLhTmpe — E P L W O R L D (@EPLworld) June 15, 2021

وبعدها سيلتقي منتخب الأرجنتينين “راقصي التانغو” في ال 25 من شهر يوليو، وسيختم منافساته في الدور الأول بمواجهة منتخب أستراليا في ال 28 من ذات الشهر.

وخاض النجم المصري محمد صلاح 70 مباراة مع منتخب بلاده، نجح في تسجيل 45 هدافًا منذ عام 2011م، وقد وصل عدد أهداف صلاح مع جميع الأندية التي شارك فيها خلال مسيرته الاحترافية إلى 197 هدفًا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك