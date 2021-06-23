الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد: أنا حرة الآن وأعيش حياتي بسلام

أصدرت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، بيان هو الأول منذ الحديث عن اختطافها وتعرضها لسوء المعاملة من قبل عائلتها قبل عدة أشهر.

وقالت الشيخة لطيفة، في البيان، إنها حرة وتستطيع السفر حيث تشاء، وتريد أن تعيش بعيداً عن أعين الإعلام.

وأعلنت شركة محاماة نقلاً عن الشيخة الشابة التي حاولت الفرار في السابق، أنها زارت ثلاث دول أوروبية مؤخّرا وباتت قادرة على السفر حيثما تريد، وذلك بعد يومين على نشر صورة لها في أحد المطارات.

وحاولت الشيخة لطيفة الفرار في ظروف غامضة في 2018 من دبي، قبل أن تُعاد إليها.

وطلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شباط/ فبراير الماضي دليلا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة بعدما بثّت شبكة “بي بي سي” تسجيلا مصوّرا للطيفة قالت فيه إنّها محتجزة وتخشى على حياتها.

الشيخة لطيفة ابنة محمد بن راشد زارت 3 دول أوروبية

وجاء في البيان الصادر عن شركة تايلور ويسينغ التي تملك فروعا في دول عدة منها دبي، نقلاً عن لطيفة: “لقد زرت مؤخرا ثلاث دول أوروبية في إجازة مع صديقتي. طلبت منها نشر بعض الصور على الإنترنت لتثبت للناشطين أنني أستطيع السفر حيثما أريد”.

وأضاف البيان: “آمل الآن أن أعيش حياتي بسلام دون مزيد من التدقيق الإعلامي. وأشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة”.

وقال المحامي ديفيد هيغ الذي أطلق حملة للمطالبة بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة في بيان عقب نشر الصورة الأخيرة لها في المطار: “إننا سعداء لرؤية لطيفة تحمل جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، فهذه خطوات إيجابية للغاية”.

وأضاف أنّ الشيخة لطيفة “اتّصلت مباشرة بالعديد من أفراد فريق الحملة”، وأن الحملة قرّرت “في الوقت الحالي وقف جميع أنشطتها”.

كما كتبت صديقتها الفنلندية تينا جوهيانين التي غادرت معها الإمارات لدى محاولتها الفرار، على “تويتر” الاثنين: “يسعدني أن أرى أن لطيفة تبدو حرة في تحقيق أحلامها في حرية السفر أخيرًا”.

وأضافت: “أتمنى أن تكون هذه بداية فصل جديد في حياتها”.

الشيخة لطيفة في عطلة أوروبية

وفي وقت سابق، قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ظهرت بعد غياب في صور على حساب في “إنستغرام” يعود لمجندة سابقة في البحرية البريطانية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الحساب المذكور يعود لسيدة تدعى سيونيد تيلور، وصفت بأنها “عضو سابق في البحرية الملكية”، أفاد صباح اليوم الاثنين بأن الشيخة لطيفة موجودة في إسبانيا في “عطلة أوروبية”.

وفيما ذكر الحساب، أن صورة ابنة حاكم دبي التقطت في مطار “أدولفو سواريز مدريد باراخاس”، علقت تيلور بالمناسبة قائلة: “عطلة أوروبية رائعة مع لطيفة. نستمتع بالاستكشاف”.

وكتبت تيلور ردا على سؤال عن لطيفة قائلة: “إنها رائعة”.

وفي ذات السياق، أشارت الوكالة، إلى أن العضو السابق في البحرية البريطانية لم ترد على مكالماتها الهاتفية، والأمر ذاته حصل مع سفارتي الإمارات في لندن ومدريد، وكذلك المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت السيدة البريطانية ذاتها قد نشرت في مايو الماضي صورا للشيخة لطيفة في مركزين تجاريين بدبي.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن هذه الصور تتناقض مع “دعوة خبراء بالأمم المتحدة ونشطاء حقوقيين لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، إلى تقديم معلومات عن ابنته”.

وكانت ضجة أثيرت حول لطيفة بدأت حين قيل إنها حاولت في عام 2018 الهرب من البلاد، إلا أن قوة خاصة أوقفتها على متن قارب قبالة سواحل الهند.

حقيقة السيدات

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سرّ الصورة الأخيرة التي نشرت لها بصحبة سيدتين بريطانيتين بأماكن في دبي منها مطعم Bice Mare.

وقال المصدر لصحيفة The Times البريطانية إن السيدتين نشرتا صوراً لنزهة لهما بصحبة الشيخة لطيفة التي كانت مختفية، بعد أن تلقتا أوامر بذلك، مشيرةً إلى أنهما تعرضتا لضغوط.

واعتبرت الصحيفة أن مزاعم المصدر المقرب من الشيخة لطيفة، يثير من جديد المخاوف حول صحة الأميرة البالغة من العمر 35 عاماً.

كانت لطيفة قد قالت في مقطع فيديو سُرب لوسائل الإعلام في فبراير/شباط 2021، إنها محبوسة انفرادياً رغماً عنها في فيلا، بعد محاولتها الفاشلة للهروب من الإمارة.

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