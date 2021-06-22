(وطن) تسلط الضوء على أزمة مربي النحل في سلطنة عمان .. ما الذي حصل!؟

دشن ناشطون عمانيون بموقع التواصل تويتر حملة تضامنية مع مربي النحل في سلطنة عمان، مطالبين السلطات بحل أزمة تعقيدات التنقل بين المحافظات والتي تسببت بموت الكثير من النحل داخل الخلايا جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وعبر وسم “#النحال_العماني_يستغيث” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، اعتبر الناشطون قرارات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بخصوص النحل، قرارات غير مدروسة وأحدثت أزمة وينبغي إشراك النحالين في هذا الأمر.

قرارات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بخصوص النحل للأسف قرارات غير مدروسه وينبغي إشراك النحالين في هذا الأمر لانه يعنيهم!!!#النحال_العماني_يستغيث@AlhabsiSaoud@MAFWR_OM — Khalid alkhatri-1985 (@ALKHATRI_2000) June 21, 2021

وتناقل النشطاء العديد من الصور والفيديوهات التي أظهرت أسراب كبيرة من النحل قد مات داخل الخلايا بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، لعدم قدرة المربين على نقله لأماكن أخرى جراء تعقيدات التنقل بين المحافظات والتي تفرضها وزارة الثروة الزراعية.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ما ذنب النحل بسبب تعقيدات التنقل بين المحافظات #النحال_العماني_يستغيث@AlhabsiSaoud@MAFWR_OM pic.twitter.com/Jj0wV8Fa1v — القلب المجروح (@XBRA1JTaXZd5JwI) June 21, 2021

لا أحد يرضى أن يصل الحال بهذا الكائن المبارك لهذا الحد بسبب قوانين مجحفه #النحال_العماني_يستغيث pic.twitter.com/QOaYd2DYvO — أبو حذيفة (@4zvqRQC9P1mdAek) June 22, 2021

وتساءل حميد الهاجري عن سبب رفض السلطات الكثير من التصاريح رغم أنه تمت الموافقة عليها خلال الخمس سنوات الماضية.

رفض الكثير من التصاريح مع انه صجرت فيها موافقة الخمس سنوات الماضية لماذا؟ #النحال_العماني_يستغيث@MAFWR_OM@AlhabsiSaoud pic.twitter.com/uStkmT8A1k — Humaid Alhajri (@HUMAIDALHAJRI) June 21, 2021

وكشف النحالون العمانيون عن تكبدهم خسائر كبيرة بسبب أن النَّحل لا يتحمل درجة الحرارة العالية، وأيضا جراء انعدام المرعى الطبيعي.

النحل لا يتحمل درجة الحراره تكبدنا خسائر في النحل بسبب الحراره وانعدام المرعى الطبيعي #النحال_العماني_يستغيث pic.twitter.com/TcrsvXnKLr — خالد المحروقي (@saj88827) June 22, 2021

وعن مطالب النحالين بالسلطنة غرد أحد النشطاء مخاطبا وزير الثروة الزراعية:”معالي الوزير مطالب النحال سهلة، فما هي إلا مطالب لتسهيل الإجراءات وإيقاف القرار الوزاري الذي يعامل المحافظات معاملة مختلفة عن بعضها. وإشراك لجنة النحالين في سن القوانين التي تخدم مستقبل النَّحل العماني”.

معالي الوزير

مطالب النحال سهلة

فما هي إلا مطالب لتسهيل الإجراءات و إيقاف القرار الوزاري الذي يعامل المحافظات معاملة مختلفة عن بعضها وإشراك لجنة النحالين في سن القوانين التي تخدم مستقبل النحل العماني#النحال_العماني_يستغيث@AlhabsiSaoud@MAFWR_OM — AbuRashid (@AbuRashidOman) June 21, 2021

وكتب ناشط عبر الوسم:”النَّحل كائن حي طبيعي كرمه الله في القرآن الكريم وأنزلت سورة كاملة فيه. فعلينا جميعا أن نكرمه؛ مثلما كرمه الله، ونحميه من لهيب ونار الحر، إلى نعيم البرد، والأرض كلها لعمان.”

النحل كائن حي طبيعي كرمه الله في القرآن الكريمة وأنزلت سورة كاملة فيه..

فعلينا جميعا أن نكرمه؛ مثلما كرمه الله،

ونحميه من لهيب ونار الحر، إلى نعيم البرد،

والأرض كلها لعمان،،،#النحال_العماني_يستغيث pic.twitter.com/QzkHyYMnNN — جبل شمس #☀️ 🇴🇲الخاطري🇴🇲☀️ (@z734a34yid) June 21, 2021

وكانت دراسة تشخيصية أعدتها الوزارة أشارت إلى أن الأغلبية العظمى من العاملين في قطاع النَّحل في السلطنة هم من الكوادر الوطنية بنسبة 92%.

لماذا يضيق على النحال العماني كل عام بنفس الموضوع، عمان بلد واحد للجميع، مهنة النحل تعتبر مهنة رعويه يجب تسخير القوانين من اجل النهوض بها من اجل خلق بيئة ناجحه لقطاع النحل العماني #النحال_العماني_يستغيث — يوسف البوصافي (@waha5) June 21, 2021

فيما لم يتجاوز عدد الوافدين العاملين في القطاع 8%، وشملت الدراسة نحو 256 مشروعا من مختلف محافظات السلطنة.

وتتشعب أهداف إقامة مشروع تربية نحل العسل، فبعض النحالين في السلطنة يهدفون من إقامة المشروع إلى إنتاج العسل المحلي، أو إنتاج الطرود، ومنهم من يجمع الهدفين معنا.

#النحال_العماني_يستغيث كم نحال عماني! ؟! اكتفاء بممارسة هذا الحرفه الجميله

وفصح المجال للاخرين في البحث عن وظائف

ف ٥٠٠٠ نحال فقد النحل

كم يا ترى سيصل عدد الباحثين عن عمل!؟؟ — ناصر الفارسي (@p9lTFJazL3qVypu) June 21, 2021

كما أن البعض قد توسع في آفاق الأهداف من إقامة المشروع كبيع ملكات النحل سواء كانت العذاري أم الملقحة، أو إنتاج حبوب اللقاح، وجمع الغذاء الملكي، وإنتاج الشمع.

كما أن هناك مشروعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاع النحل، كبيع مستلزمات النحل، وإقامة منجرة خاصة لصنع صناديق النحل والبراويز، وغيرها.

النحل العماني ثروة وطنية يجب علينا جميعا أن نتكاتف للمحافظة عليها وسن القوانين التي تخدم النحل والنحال وتقديم التسهيلات اللازمة حيث أن هناك بيوت قائمة على هذه المهنة العظيمة والنحال يخدم النحل الذي كرمه الله تعالى في كتابه العزيز وكلنا نعلم أهمية النحل… #النحال_العماني_يستغيث — Ahmed Alkhanjari (@Ahmed68415012) June 21, 2021

وعبر الوسم طالب أحد المغردين وزراة الزراعة بتسهيل عمليات النقل إلى محافظة ظفار بحيث تخدم كل النحالين من صغيرهم إلى كبيرهم، حسب وصفه.

نطالب وزراة الزراعه بتسهيل عمليات النقل الى ظفار بحيث تخدم كل النحالين من صغيرهم الى كبيرهم. والنحل كائن غير مؤذي وله دور كبير في تلقيح زهور النباتات وما يصدر من البعض من مخالفات تعتبر اخطاء فردية لا يجب ان يتحملها الكل..

#النحال_العماني_يستغيث@AlhabsiSaoud@MAFWR_OM — Mohammed Alhinai (@Mohamme83534286) June 21, 2021

وتابع أن “النَّحل كائن غير مؤذي وله دور كبير في تلقيح زهور النباتات وما يصدر من البعض من مخالفات تعتبر اخطاء فردية لا يجب ان يتحملها الكل.”

فيما انتقد حميد السناني القرار الخاص بالنقل إلى ظفار وقال إنه “لا يخدم النحال العماني بل يحبطه ويدمر النَّحل العماني ومن الضروري على الوزارة التجديد بتذليل القرار ليخدم المواطن العماني.”

القرار الخاص بالنقل الى ظفار لايخدم النحال العماني بل يحبطه ويدمر النحل العماني و من الضروري على الوزارة التجديد بتذليل القرار ليخدم المواطن العماني #النحال_العماني_يستغيث — حميد السناني (@dvEZKcUyZ0HtAXK) June 21, 2021

سلطنة عمان وعسل النحل

وتشتهر السلطنة بأنواع مختلفة من الأعسال التي وصل صيتها بقاع العالم من حيث جودتها.

أهمها عسل السمر ويسمى محليا «البرم» وعسل السدر ويطلق عليه «الجباب».

ويبدأ نشاط النَّحل في كافة ربوع السلطنة مع بداية شهر فبراير من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر مايو.

حيث تشهد هذه الفترة والتي تستمر 3 أشهر، أنواعا مختلفة من أزهار الأشجار كطلع النخيل «النبات» وأزهار شجرة السرح والشوع وغيرها.

وفي بداية شهر أبريل يبدأ موسم السمر ويمتد إلى قرابة أربعة أسابيع حيث ينشط النحل بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، نظرًا لتوفر حبوب اللقاح والرحيق معًا في أزهار أشجار السمر، ويميل لون عسل السمر بين الأسود والأحمر.

تنقلات النحل

ويعتمد نشاط خلايا النَّحل وبقاؤها على المراعي المتوفرة، ولذا تجد أغلب النحالين يقومون بنقل الخلايا من مكان إلى آخر بحثا عن المرعى الجيد.

ففي الصيف مثلًا يتوجه أغلبهم إلى محافظة ظفار، والتي تشهد أجواء استثنائية وموسمية في كل عام.

ونظرًا لحركة النَّحل من محافظة إلى أخرى عمدت الوزارة إلى إصدار لائحة تنفيذية لتنظيم عملية نقل الخلايا من محافظة إلى أخرى.

كما تولي الوزارة قطاع نحل العسل اهتماما ملموسا، من خلال توفير الخلايا الحديثة من السلالات العمانية، والتشجيع على تربيتها، بتوزيع مستلزمات النحل، وتوفير العلاج للخلايا التي تصاب بأمراض النحل.

وتعمل الوزارة على التوجيه الأمثل لإقامة مشروعات ومناحل نموذجية وتسجيل الخلايا لدى مربي النحل وتنظيم الندوات والدورات التدريبية للمربين لتنظيم عملية نقل النحل وعمل التشريعات والأنظمة التي تخدم مربي النحل.

العسل العُماني ذو خصائص وميزات فيزيائية مختلفة

ويُعد العسل العُماني ذا خصائص وميزات فيزيائية مختلفة؛ فهو كثيف القوام في معظم محافظات السلطنة، ونسب الماء فيه قليلة، في حين أن ألوانه ومذاقاته متنوعة لتعدد مصادر الرحيق والمراعي التي تتميز بها السلطنة في بيئاتها الجغرافية المتعددة.

وتعتبر تربية النحل من المهن التراثية في سلطنة عُمان، حيث يورثها الأجداد إلى الأبناء والأحفاد جيلاً بعد جيل، وما زالت بعض طرقها تقليدية، في حين أدخل قسم كبير من المزارعين والمربين وحتى الهواة طرق التربية الحديثة، ما أدى إلى مضاعفة أعداد خلايا النحل.

وللعسل العُماني أنواع أشهرها عسل “البرم” وهو أجود أصنافه، وكذلك عسل “السدر”، وعسل “اللبان”، وعسل “الصمغ العربي”، وعسل “الزهور”، والعسل “البري”.

ويجنى أو يجمع العسل طيلة أشهر العام، إلا أن أجود أصنافه تلك التي تنتج خلال الفترة من شهر مارس وحتى نهاية شهر مايو؛ أي ما بين فصلي الربيع والصيف.

نحل “أبي طوق” المحلي

ويمتص النحل رحيق أشجار “السمر” التي تزهر خلال هذه الفترة، ويكون لون العسل عادة أقرب للسواد، بخلاف عسل السدر الذي يكون لونه بنياً فاتحاً، والذي يتشابه مع عسل اللبان القادم من جنوب السلطنة.

وتوجد في عُمان عدة أنواع للنحل، لعل من أشهرها النحل المحلي المعروف بـ”أبي طوق أو طويق”، وهو صغير الحجم، ونوع آخر يعرف محلياً بالنحل الفارسي، وهو أكبر حجماً من الأول.