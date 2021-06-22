نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي في عشرين عشرين
مشهد ضرب نادين نسيب نجيم قصي خولي في عشرين عشرين يخظى باكثر من مليوني مشاهدة
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شاهد كيف ضربت نادين نسيب نجيم قصي خولي وسقطت فوقه!

كتب وطن
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حظي مقطع ضرب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لزميلها السوري قصي خولي، ضمن كواليس تصوير مشهد آخر حلقة من مسلسل “عشرين عشرين”، بأكثر من مليوني مشاهدة على حساب الفنانة في انستغرام .

ووثق المشهد ضرب نادين نسيب نجيم، قصي خولي، على رأسه بغطاء دائري، ليسقط أرضاً وتسقط فوقه، ما تسبب بموجة ضحك عارمة في الكواليس .

وعلّقت نادين نسيب نجيم على الضربة بالقول: “كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي”.

يذكر أنّ مسلسل “عشرين عشرين” من إخراج فيليب أسمر وإنتاج “الصبّاح إخوان”، وهو من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، رلى بقسماتي، جنيد زين الدين، حسين مقلد، وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية.

فيديو نادين نسيب نجيم قبل وبعد عمليات التجميل!

في سياق آخر، نشر أحدُ الحسابات الفنية بموقع انستغرام مؤخرا فيديو يُظهر الفنانة اللبنانية نادين نجيم في أول مقابله لها قبل الشهرة وعمليات التجميل.

وظهرت نادين نجيم بملامح مختلفة كليا عن هيئتها الحالية، حيث عبّر البضع عن صدمتهم من خضوعها لعمليات تجميل غّيرت من شكلها بشكل كبير، كغيرها من الفنانات.حسب الجمهور

فيما علّق بعض معجبيها بسخرية وقالوا: “كانت نجيم صارت نادين”، “قبل التحديث”.

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