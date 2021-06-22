ميسي يوفي بوعده لمشجع برازيلي بعد قيامه بوشم صورة البرغوث على ظهره .. شاهد ماذا فعل؟!

وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده على وشم احتفال ميسي مع فريق برشلونة الذي وشمه المشجع البرازيلي “إيغور ماجالهايس” العاشق للاعب على ظهره قبيل خوض مباراة الأرجنتين والباراغواي في بطولة كوبا أمريكا.

المشجع البرازيلي وتوقيع ميسي

وقد وعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا، المشجع البرازيلي “ماجالهايس” الذي لفت انتباهه لوشم اللاعب بعد ظهوره عبر قناة أرجنتينية والكشف عنه، ليعلق البرغوث ميسي قائلاً: ” وشم رائع، أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه”.

مشجع برازيلي رسم على جسمه وشماً لميسي، وهو يرفع قميص برشلونة بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في برنابيو ليرد ليو” وشم رائع، أحببت ذلك، أريد رؤيتها والتوقيع عليها“ اليوم يفي ميسي بوعده وقام بالتوقيع للمشجع البرازيلي😍 و بعد ذلك المشجع يوشم توقيع ميسي 😄 pic.twitter.com/LOYTr8F27b — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) June 21, 2021

وقد قابل المشجع البرازيلي اللاعب ميسي الذي شاهد وشمه على ظهر المشجع وقام بالتوقيع على ظهره، ليقوم بعدها المشجع بوشم توقيع ميسي الذي وضعه المشجع أسفل صورة على ظهره.

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تفاصيل ظهور وشم ميسي

وقام مراسل قناة “TyC Sports” أرجنتينية في وقت سابق، بالإضاءة على وشم المشجع البرازيلي المحلي الذي رسمه على ظهره، حيث كان يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني، وعرض وشمًا كبيرًا لقائد فريق برشلونة ومنتخب “راقصو التانغو” الذي غطى جزءًا كبيرًا من ظهره.

👏 ميسي يوقع على ظهر إيغور ماغالهايس ، مشجع برازيلي متعصب كان لديه وشم ضخم على ظهره تكريما له. pic.twitter.com/LJoFr9RoFB — غيث كونميبول (@Konmebol) June 20, 2021

وأظهر المشجع البرازيلي الوشم الجديد أمام عدسات الكاميرا رافعًا قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي “البرغوث” بالرقم 10 أثناء احتفاله أمام مدرجات ريال مدريد في ملعب “سانتياغو برنابيو في شهر إبريل عام 2017م.

مشجع برازيلي عاشق للأسطورة ميسي 😱😍 pic.twitter.com/q1Lfrm4dhp — إيفنت |🇦🇷 (@Eventt24) June 18, 2021

وفي سياق متصل، فقد نجح منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز على نظيره منتخب الباراغواي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا والتي انتهت بهدف نظيف دون رد، ليتأهل بذلك إلى الثمن النهائي من المسابقة.

هدف منتخب الأرجنتين

وأحرز منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في المباراة في الدقيقة ال 10عن طريق “أليخاندور داريو غوميز” في شباك منافسه الباراغواي.

وحاول منتخب الباراغواي من العودة إلى المباراة، إلا أنه فشل في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل رغم إهداره الكثير من الفرص باتجاه شباك منافسه منتخب الأرجنتين، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بفوز بهدف نظيف.

وسيواجه منتخب الأرجنتين فجر يوم الثلاثاء المقبل، منافسه منتخب بوليفيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا.

ترتيب المجموعة المنافسة في كوبا أمريكا

ويتربع منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب تشيلي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

ميسي يوقع في ظهر مشجع برازيلي قام بعمل بوشم لميسي و احتفاليته الشهيره برفع القميص في الكلاسيكو الاسباني امام ريال مدريد . pic.twitter.com/VOC4L4XpkN — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) June 21, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء المنتخب الباراغواي بفارق نقطة واحدة برصيد 3 نقاط، يليه في المركز الرابع منتخب الأوروغواي بدون أي من النقاط.

بينما في أدنى الترتيب آتى منتخب بوليفيا متساويًا بذلك مع نتيجة الأوروغواي في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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